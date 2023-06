Cristina y Máximo Kirchner viajaron al sur y definen la estrategia de cara a las PASO

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner piensa en las PASO del 13 de agosto e insiste con que hay que mirar los pisos de los candidatos y no el techo. La expresidenta viajó junto a su hijo, Máximo Kirchner, a Santa Cruz por el fin de semana XXL y entre ambos discutirán la mejor estrategia del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) para competir en las presidenciales.

A una semana del cierre de listas, la mayor incógnita gira alrededor de lo que hará la vicepresidenta. Desde Santa Cruz dejó en claro que no será prescindente y que tendrá un rol clave en la competencia electoral.

Dentro del debate, Cristina y Máximo Kirchner deberán definir cuál es el mejor candidato del espacio. Dan por hecho que habrá primarias con Daniel Scioli y no harán nada para que no sea así.

Aunque Máximo y la vicepresidenta hubiesen preferido un candidato único, ahora avanzan en la estrategia de su sector para enfrentar al embajador de Brasil. El kirchnerismo necesita ganar la interna por un amplio margen para revalidar sus críticas al Gobierno de Alberto Fernández.

Máximo Kirchner no quiere ser la única voz que cree que Axel Kicillof es la mejor opción para la competencia electoral e intentará convencer a su madre. El gobernador bonaerense quiere ir por la reelección y asegura que, hasta ahora, nadie le planteó que debe dejar la Provincia para convertirse en el principal candidato del espacio en las presidenciales. Kicillof aceptará la estrategia que la vicepresidenta defina, pero no acepta a Máximo Kirchner como un interlocutor válido. El diputado nacional y el gobernador bonaerense no tienen diálogo.

En tanto el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, hace todo lo posible para convertirse en el elegido. Su equipo asegura que es el único dirigente del oficialismo que muestra crecimiento en la imagen e intención de votos. El peronismo lo sostiene a pedido de Máximo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, quiere ser candidato y, aunque no quiere internas, pidió anotarse. Espera que la postulación de Daniel Scioli finalmente no llegue al cuarto oscuro para convertirse en un postulante de consenso.