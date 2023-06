Tras el piso histórico de votos y los cruces, el peronismo mendocino se mostró junto de cara a las generales

Luego de tocar el piso histórico de votos en las elecciones PASO del domingo 11 de junio, hubo bandera blanca en el peronismo y foto de unidad. Este viernes, el candidato a gobernador del Frente Elegí, Omar Parisi, se reunió con los dirigentes que participaron en la instancia, Guillermo Carmona, Nicolás Guillén y Alfredo Guevara, y dialogaron sobre el proceso electoral en la sede del PJ de calle España.

Según precisaron fuentes ligadas al espacio, hubo mucho análisis, intercambio de opiniones y diagramación de los ejes generales de la futura campaña. Tras una semana complicada, hubo acuerdo para lograr un método de trabajo en la campaña con consultas permanentes entre las cuatro listas y así aprovechar lo mejor de cada alternativa.

Sobre el encuentro, Omar Parisi comentó que "el peronismo va a trabajar unido para tener las mejores ideas y propuestas para los mendocinos, hemos recorrido la provincia y sabemos que se puede hacer mucho más”.

Parisi-Ilardo, la fórmula K que ganó la interna del PJ.

En tanto, Guillermo Carmona resumió la conversación: "Hemos compartido con los cuatro precandidatos que participamos en la PASO, la decisión de transitar juntos acompañando la fórmula Parisi - Ilardo, lo vamos a hacer en una convocatoria a toda nuestra militancia, a toda la sociedad mendocina, generando también ámbitos de participación político partidaria y frentista, entre ellas una mesa de acción política que va a estar integrada por las cuatro expresiones".

Por su parte, Nicolás Guillén calificó el encuentro como "muy productivo" y destacó el "fuerte apoyo a la fórmula ganadora". Luego precisó que "desde la lista 502A hemos planteado que hay mucho enojo en la población y con razón, por lo tanto tenemos que ir al encuentro con propuestas concretas y profundas sobre Mendoza y también sobre la inflación".

Finalmente, Alfredo Guevara expresó que "nos reunimos todos los candidatos del Frente Elegí para apoyar a la fórmula ganadora y plantear la necesidad de una apertura del peronismo hacia todos los sectores internos y hacia la sociedad en su conjunto. Queremos ser una alternativa real frente a la derecha neoliberal".

Está claro que el peronismo intenta recuperarse del duro revés que sufrió el domingo en las urnas y no fue una semana fácil por los cruces entre los principales referentes. El lunes el candidato a gobernador Omar Parisi salió a criticar a los intendentes del peronismo y los responsabilizó por no haber militado en la campaña provincial y este jueves Guillermo Carmona le hizo una sugerencia para no agravar la crisis interna que atraviesa el peronismo. "Creo que los mensajes de responsabilizar si no se hacen en el ámbito adecuado restan más de lo que suman", manifestó en MDZ Radio. Hoy, finalmente, hubo acuerdo en la tercera fuerza para trabajar en conjunto de cara a las generales del 24 de septiembre.