Patricia Bullrich presentó a sus 100 precandidatos a intendente en provincia de Buenos Aires

La presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich, se reunió con 100 precandidatos a intendente de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. El evento fue en la Ciudad de Luján y contó con la participación del candidato a gobernador bonaerense Néstor Grindetti. El cierre de listas es en ocho días y contará con definiciones tanto como para el oficialismo como para la oposición.

Esto se dio en el marco de definiciones electorales respecto a la puja entre el sector del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el de Bullrich en torno al apoyo del radicalismo del distrito encabezado por el diputado provincial Maximiliano Abad. Desde el espectro radical, se habla de un acuerdo avanzado con la exministra de Seguridad a concretarse a principios de la semana próxima.

La interna entre Grindetti y el diputado del PRO, Diego Santilli, que se definirá en las elecciones PASO del 13 de agosto conlleva a que los precandidatos para las intendencias se definan por la línea interior partidaria que más fuerza les dé en su distrito.

Junto a sus postulantes, Bullrich destacó: “Nos preguntan: '¿Por qué no vamos con otras listas más?' Nosotros vamos con nuestras listas porque confiamos en un equipo que se juega por un proyecto. Venimos construyendo un equipo con una propuesta clara y concreta para cambiar el país. Hemos caminado desde un lugar en el que parecía que estaba todo decidido, a un lugar en el que estamos fuertes, ganando la provincia de Buenos Aires y ganando el país. Esta es la primera elección competitiva que tenemos en el PRO en 40 años de democracia”.

Más de 100 intendentes de PBA junto a la presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich.

La exministra continuó: “Dicen que ‘Bullrich aterra a los intendentes del Conurbano’, pero lo que los aterra no es Bullrich, lo que aterra es que aquel que no va con la boleta de Bullrich, no gana. Paso a paso fuimos avanzando y logrando, cada uno en su ámbito, logrando que la sociedad vaya entendiendo, haciéndose parte de esta forma, de esta narrativa de cómo cambiar el país”.

“Nosotros verificamos y lo vemos en cada lugar que vamos, en cada pueblo al que llegamos, en cada caminata que hacemos, en cada momento en que nos encontramos con gente en la calle, en los pueblos, en el campo, donde sea, que hay una necesidad de la gente de aferrarse a un cambio profundo. Y la sociedad está buscando ese camino, y está buscándolo casi con la idea de que es el último suspiro, casi con la idea de que es la última oportunidad, casi con la idea de decir por favor no nos frustren esta última posibilidad porque estoy a punto y mi próximo paso es irme. Y ya quizás se fueron mis hijos", agregó.

“Tenemos que presentar listas que sean orgullo para los ciudadanos, que sientan que estamos eligiendo gente sana, honesta, gente que va a defender a la gente, gente que va a cuidar la plata de la gente, gente que va a administrar para la gente y no para sí mismo y eso es una condición fuerte. Nosotros en ese sentido tenemos una línea clarita, nuestra línea es gobierno total y absolutamente transparente, el que quiera hacer plata se va a hacer negocios, acá venimos a cambiarle la vida a la gente", sentenció.