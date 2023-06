Néstor Grindetti: "Si gano en la Provincia, seguro me voy a pelear con Baradel"

Nestor Grindetti parece ser un no político. Explica las cosas con simpleza, pero de pronto, te propone un título bomba como: “Me voy a pelear con Roberto Baradel”, por el manejo de la educación pública. Y califica al manejo de muchos otros temas como un “populismo berreta, que te dice que te da beneficios, como no ir al colegio porque hace frío, pero después te mantiene en la pobreza y la ignorancia”.

Además, casi al pasar, alertó que si no se modifica sustancialmente la manera de administrar el estado provincial, proponiendo una profunda descentralización, “todo termina demorado o no haciéndose nada, como sucede con el gobierno de Axel Kicillof”.

Grindetti se divide, actualmente, entre dos actividades que, si se hacen con pasión, te pueden provocar un gran estrés. La política, no solo como candidato a gobernador sino como intendente en uso de licencia de Lanús, y como presidente de Independiente de Avellaneda, cargo por el que tuvo que asumir tras la drástica salida de Fabián Doman de la conducción del club

- ¿En dónde te decepcionas más, en el fútbol o en la política?

- Un perfeccionista como yo se decepciona siempre cuando algo no sale. En el fútbol estallas con la pasión. Imaginate un hincha. Pero hay límites que no se pueden pasar. Puedo comprender la puteada, pero no la agresión o romper vitrinas, negocios no. Esos son vándalos.

- De las frustraciones que pueden provocar ambas disciplinas, ¿cuál te dolió más: la de Fabián Domán o la de Horacio Rodríguez Larreta?

- La de Doman porque fue inesperado, me golpeó, nadie lo esperaba. Un día se fue, no lo habló, y todo me cayó como peludo de regalo porque no estaba preparado para estar full time. Con Horacio Rodríguez Larreta no estamos ni dolidos ni enojados. Simplemente tenemos diferencias puntuales. Cuando él compitió contra Gabriela Michetti lo apoyé. En la Provincia, fui el jefe de campaña del Diego "Colo” Santilli contra Facundo Manes. Hoy tenemos diferencias importantes, pero después de las PASO estaremos todos juntos de nuevo.

En una extensa nota en las oficinas de MDZ, el precandidato a gobernador de Juntos dio algunos indicios de los temas que más le preocupan, como son las brutales diferencias que existen entre la zona norte y sur del conurbano, no solo en la calidad de vida sino, también, en la infraestructura existente. Quizás no use como eje publicitario, pero a Grindetti hay dos palabras que encierran el sentido de su proyecto político: cercanía y gestión.

“Para atender esas diferencias, que no son interior y conurbano, sino en el propio conurbano, tenes realidades distintas como la de La Matanza o la de Vicente López”, expresó y agregó que “ejecutaremos fortísimas medidas de descentralización porque ni la seguridad, ni la educación ni la salud podes manejarlas desde La Plata, sino que deben haber diferentes temas que puedan manejar directamente los municipios”.

En 9 de Julio, con su aliado y amigo Ritondo y Patricia Bullrich.

“Porque cuando quieren ejecutar desde el poder central, hacen macanas, aunque el gobernador Kicillof, directamente, no hace”, dice.

Los inconvenientes más importantes y casi dramáticos para los habitantes de la Provincia son los trámites que necesitan supervisión directa de organismos bonaerenses, que suelen tardar meses en ser aprobados.

“En cuanto a las reparticiones provinciales, la mayoría más que burocráticas, debemos descentralizar ordenadamente. No puede ser que la región sanitaria no tenga nada que ver con la región del IOMA, otra la del PAMI, otra la judicial y así sucesivamente”, arrancó Grindetti en un tema que lo apasiona.

“La descentralización significa tocar muchas cosas, muchos intereses, y cuando me presento ante los vecinos bonaerense para gobernarlos les cuento que soy intendente de Lanús, que tiene 500.000 habitantes, en el corazón del conurbano, que queremos ser protagonistas en materia de seguridad y tener poder de decisión en la materia” y ejemplificó que en Lanús ”tenemos 1000 cámaras de Seguridad, botones anti pánico. La Provincia tiene 33 patrulleros y nosotros pusimos otros 80 más. Entonces, ante tanta inversión, tenemos intervenir en el combate contra el delito y no solo aportar”, explicó.

Metódico, el precandidato de Patricia Bullrich sostiene que “una vez que uno llega al gobierno debemos hablar con la política y decirles qué leyes necesitamos y, luego, empezar las reformas con las leyes que ya tenemos”.

Y sobre estos temas tiró el tema más potente. La relación con los gremios de la educación, principalmente con SUTEBA de Roberto Baradel: “Queremos que los intendentes se hagan cargo de las escuelas y de la educación en cada municipio, con capacitación incluida. Después de iniciado el proceso, debemos examinar cómo van avanzando los niños en esa educación que están recibiendo”.

“Seguro que lo que estoy proponiendo no le va a gustar a Baradel” advirtió Grindetti y agregó: Si no le gusta, yo me voy a pelear con Baradel. Primero trataremos de charlar, discutir, pero si no, me voy a pelear para que la educación no la maneje una corporación gremial. Lo mismo pasará con la Seguridad. Para la Policía local necesitaremos una ley. Bueno, trataremos de negociar"

- La legislatura bonaerense tiene un máster en negociación política. Es todo un cuerpo que actúa de manera casi uniforme, más allá de que subsisten varios bloques diferentes. Y vos también te enojaste el año pasado porque habías quedado en el medio de negociaciones en la que discutiste con tus propios pares de Juntos…

- Eso fue cuando se modificó la ley de reelecciones de los intendentes, que estaba mal hecha, tenía un agujero. Había quedado mal redactada. Cuando hicimos la nueva ley, que le dio un solo mandato para la reelección, eso no fue bien entendido en el PRO. También discutimos con la ley jubilatoria del Banco Provincia, que para mí también se hizo mal, porque afectaba derechos adquiridos. Mis discusiones siempre fueron hacia dentro del PRO

- ¿Qué posición tendrás cuando la ley se cumpla y no puedan tener una nueva reelección? No harán como hicieron antes, que reinterpretaron la ley. Hay 48 intendentes de Juntos que están en esa condiciones.

- Todos tienen un mandato más. Después no podrán seguir.

- Si sos gobernador, ¿no vas a modificar de nuevo la ley para conseguir mas votos y apoyos?

- No. Después la legislatura es soberana, pero la gente no lo bancará. No hay margen para una nueva modificación.

- ¿Se dan cuenta de la frustración que le provocan a la gente con semejante nivel de confrontación? ¿Toman nota?

- Si. Cuando las palabras suben de tono y se llega al agravio, como pasó con Gerardo Morales dice que está alterada. ¿Qué significa estar alterado? No, eso no sirve. El ataque personal es el que te saca de la cancha.

- Diferencias tan marcadas, como las que también expuso Elisa Carrió, no podrán ser subsanadas. Fueron muy lejos. Y como esas, muchas…

- Exactamente. A mí cuando me preguntan por las diferencias con Diego Santilli ni contesto. Simplemente digo que yo soy bonaerense, fui intendente ocho años. Opino por lo mío, no por lo de él.

- ¿No creés que es imprescindible una lista única para la gobernación por parte de la oposición? ¿Por qué creés que es imposible?

- Porque no podemos ponernos de acuerdo. No creemos en aliarnos con otros a cualquier costo, para armar poder ahora. Creo que llegamos débiles al poder. Son diferencias tácticas, sí, pero también de fondo, porque no podemos concebir de cambiar ahora la oferta de nuestro espacio. Somos los que somos y estamos los que estamos. Listo. Después, cuando ganemos, buscamos a los nuevos aliados.

- Macri se equivocó al convocar a Miguel Ángel Pichetto el último día hábil. Rodríguez Larreta también por haberlo intentado como lo intentó con Juan Schiaretti. Pero queda claro que pretende anticiparse a lo que sufrió Mauricio Macri que, al no tener los consensos requeridos, no pudo hacer nada de lo que proponía, o pudo hacer muy poco, para no ser tan drásticos.

- Lo que quiero decir es que lo que digo es en el manejo del Estado, digamos, frente a la gente que te voto, la que tiene que primar es la política y no lo corporativo. Entonces está bien que haya dirigentes que defiendan los intereses corporativos. La política es la que tiene que administrar, que ningún interés prevalezca demasiado sobre el otro. En la Argentina la corporación gremial es poco representativa de la de la masa laburante en general, defienden grupo grupos minúsculos. Entonces tenés que tener la capacidad política y los acuerdos necesarios para enfrentar esas tensiones y siempre está del lado de la gente. Para el interés, para el interés general. Pero yo no quiero empezar a negociar antes de asumir, porque si pasaría eso, el que viene, me pide un ministerio. Y es es la diferencia que hay entre Patricia y Horacio. No podemos negociar antes de asumir. No podemos llegar con una mezcla. Nunca tuvimos mayorías absolutas ni en Ciudad ni en Lanús. Pero negociando, se pueden conseguir cosas. Vos decías en el ejemplo de Pichetto, la diferencia con lo que pasó esta semana con, y esto viene para mí es el tema de la esencia de manejo de las cosas, de las alianzas. Hicimos una alianza en Córdoba y Schiaretti no está por algo, no está por valores y estrategia. Ahora, si eso ocurre en Córdoba, no puede ser distinto a 800 kilómetros más abajo, porque sino los valores cambian cuando pasas por determinado punto de la ruta 9 y no es así. Esa diferencia de hoy se puede resolver con tiempo, porque hay muchas cosas para discutir.

- Como exjefe de campaña de Diego Santilli, a quien conoces desde hace 20 años, ¿por lo menos creés que puede ser buen gobernador si te ganan la paso?

- Creo que tiene capacidades para ser gobernador.

- ¿Por qué serías mejor?

- Por lo que te digo, por la experiencia, por la experiencia de haber administrado municipio. Yo vengo diciendo desde hace rato que me gustaría. Lo decía antes de ser candidato, que tenía que ser un intendente el gobernador, porque conocemos la problemática del Estado bien desde adentro.

- Después de Eduardo Duhalde, nunca más sucedió eso.

- Nunca más. Yo creo que hay dos condiciones necesarias para para ser gobernador: una, ser en esencia bonaerense y la otra tener experiencia en la administración pública en la provincia de Buenos Aires, porque tenemos que volver al sentir bonaerense, no tenemos identidad.

- Bueno, pero sabés lo que pasa. También hay cuestiones particulares. Uno va viendo que la Ciudad de Buenos Aires irradia, claro.

- Bueno, sí, sí.

- Entonces por eso vino María Eugenia Vidal. Después vino Kicillof... en San Martín. ¿Puede haber un candidato que no vive en San Martín? Digo, claro, hay locuras de estas características producto de la tele y de la inercia. ¿Cómo la rompemos?

- Para mí, con cercanía con la gente. Hay que, aunque parezca difícil, por el volumen de calle de 14 millones de habitantes, pero es posible tener cercanía con la gente Yo la tengo con los vecinos de Lanús, yo los tengo en el teléfono, los vecinos se los van pasando y entonces pongo nombre y pongo vecino, así que no me es difícil saber qué pasa cuando hay 300 vecinos que me llaman durante el día.

- ¿La pregunta del millón es cómo vas a hacer para eliminar este tipo de cuestiones que te afectan?

- Primero, no ajustando con las clases, que si hay paro de colectivos, no hay clases. No. Si puede ir al colegio, que vaya. Ayer fue el día más frío, y escuché que un colegio de buen nivel les decía a los padres que los chicos entren más tarde porque no tenían estufa. ¿Cómo puede suceder eso? Hay que poner la estufa!!! Porque si no siempre ajustan con el pibe que no tiene clase. Nosotros nos ocupamos de que todos los colegios tengan estufa y cuando pasa algo, una vecina me llamó porque en la salita amarilla de tal escuela se rompió la calefacción. Yo llamé a la noche, fueron a arreglar. Entonces me parece que no hay cosa peor que el populismo berreta de este gobierno. Yo lo llamo populismo berreta. Este Estado se hace el bueno, que el chico no tome frío, que no venga, pero perder el día de clase. No. Poné la estufa para que el pibe vuelva al colegio. Y con respecto a los temas de ratería que vos comentabas, es difícil de combatir porque ahora la delincuencia en general y esto sí hay un problema ideológico ahí, el Estado tiene que estar del lado de lo bueno.

- ¿Le vas a permitir a la policía utilizar balas de fuego y que activen y tiren del gatillo?

- Nosotros vamos a propender lo que hicimos en Lanús, tener armas no letales. La otra semana las estrenamos. Por eso funciona muy bien, porque eso no pone en riesgo ni la vida ni de la gente, ni del agente policial.

- Pero cuando estás en un enfrentamiento, donde hay itakas, armas de guerra y después el policía termina siendo investigado, por qué utilizó su arma.

- Bueno, no, no. En ese caso no. Yo voy a estar siempre del lado de la Policía hasta que se demuestre lo contrario. ¿Porque? Porque tenemos que estar del lado del que nos defiende, no del lado de lo que nos viene a chorear. Yo lo que digo es cuando hablan del tema de los menores. Yo creo que hay, que hay que bajar la la edad para tener detenidos a los menores en un lugar adecuado.

- La última, ¿quién va a ser tu compañero de fórmula?

No está. Falta una semana todavía. Yo creo que debería ser del interior provincial, siendo yo del conurbano. Pero la verdad no está, no está decidido todavía.

