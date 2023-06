Daniel Scioli le abrió la puerta a Patricia Bullrich para un eventual Gobierno de unidad luego de que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio sumara a Caludio Zin, en Ministro de Salud del motonauta, a su campaña presidencial.

"Si soy presidente, te voy a necesitar", fue el mensaje que Daniel Scioli, precandidato de Unión por la Patria, le envió a Patricia Bullrich. El coqueteo del exgobernador peronista con la candidata de Juntos por el Cambio tensa aún más la interna del kirchnerismo.

Le quiero dar la bienvenida a @ZinClaudio a La Fuerza del Cambio. Sabemos el enorme aporte que hace en materia de salud y del bienestar de la gente. Es un orgullo contar con su apoyo. pic.twitter.com/S9Q8LV57qR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 15, 2023

El inesperado acercamiento entre Daniel Scioli y Patricia Bullrich fue revelado por el precandidato de Unión por la Patria quien recordó que en Mendoza, en la última Fiesta de la Vendimia, tuvo el siguiente diálogo con la candidata del PRO: “Me dijo, te voy a necesitar cuando sea presidenta, entonces yo le dije: 'si soy presidente, también te voy a necesitar'”.

Quiero ser Presidente de la Argentina porque el país atraviesa un momento muy especial y la amenaza de la vuelta a los extremos no es el camino. Estoy convencido: democracia para siempre y desarrollo para siempre.



Que Argentina sea la mejor versión de sí misma.… pic.twitter.com/5PfI3iVgHG — Daniel Scioli uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@danielscioli) June 15, 2023

Scioli aseguró esta semana que su participación en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) "no se trata de un problema de cartel" sino de "responsabilidad y compromiso con el país". "No hablo de temas obvios a esta altura de mi vida, pero no es una cuestión de cartel, es una cuestión de responsabilidad y compromiso con el país y una misión y un propósito que tengo de no solo integrar la diversidad de nuestro espacio, sino que quiero sumar a otros argentinos", respondió Scioli en declaraciones a la radio online Urbana Play, al ser consultado sobre el comunicado emitido por el PJ bonaerense que conduce el diputado Máximo Kirchner.

Horas antes del cierre de la presentación de alianzas y frentes en la justicia, el PJ bonaerense afirmó que aceptaba la propuesta del espacio de Scioli sobre el piso de participación en la interna, pero sostuvo que estos requerimientos eran "un problema de cartel, abundancia de vanidades". "Lo importante es que se logró el objetivo: va a haber PASO. Yo quería lograr el objetivo de integrar y ampliar la participación en nuestro frente y eso se logró", enfatizó Scioli.

En ese sentido, argumentó: "Quiero un Gobierno de unidad con objetivos claros porque la gente quiere tranquilidad. Por eso, no voy a entrar en ninguna polémica ni discusión. Estoy enfocado en el plan de Gobierno". Sobre el nuevo nombre de la coalición que reemplazará al Frente de Todos (FdT) en las PASO, sostuvo que le gusta Unión por la Patria y que todos los espacios "coincidíamos que había que cambiarlo si queríamos hacer algo superador". "Tenemos que hacer honor a la patria y la unidad de la que tanto se habla, está garantizada al final del camino de las PASO", agregó.