Viviana Canosa provocó una irónica respuesta de Malena Galmarini

Viviana Canosa volvió a despertar la furia de Malena Galmarini quien le dedicó un irónico mensaje en redes sociales luego de que la conductora de cable definiera a la presdienta de AYSA como "la reina de la canilla" en su programa de televisión.

"Hola Vivi, me extraña que con la buena onda que tenemos (teníamos?) digas estas cosas de mí. Te digo, amé la #ReinaDeLaCanilla! Habla del enorme trabajo que hicimos estos casi 4 años. Me ayudas a instalarlo?? Me ayudan??", fue el poteo que Malena Galmarini le dedicó a Viviana Canosa en su cuenta de Twitter.

— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) June 15, 2023

Galmarini participó esta semana en la habilitación de la obra "Cierre de Malla Rincón de Milberg M II", en el partido de Tigre, y afirmó que "con la cantidad de obras planificadas, licitadas y en ejecución podemos decir que en el 2024" ese distrito "va a tener el 100% de las redes de agua y cloaca", se informó oficialmente. Las obras del servicio de agua beneficiarán a 1.374 vecinas y vecinos de los barrios de: El Ahorcado, La Costilla y Liniers, según precisó la empresa en un comunicado.

"Con la cantidad de obras planificadas, licitadas y en ejecución podemos decir que en el 2024 Tigre va a tener el 100% de las redes de agua y cloaca", afirmó Malena Galmarini, precandidata a intendenta justicialista de ese partido. A la vez, la titular de Aysa destacó el trabajo que viene realizando el municipio desde el periodo en que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, era intendente de ese distrito del norte del conurbano bonaerense.

"Nosotros comenzamos allá por el 2005 reclamando que en Tigre 1 de cada 10 vecinos no tenían cloaca y 6 de cada 10 no tenían red de agua potable. Hasta el 2013, que Sergio Massa dejó la intendencia, pudimos hacer las obras fundamentales: la planta potabilizadora, la ampliación de la planta de tratamiento que está en San Fernando, acueductos y colectores, pero del 2013 hasta el fin del 2019 no se hizo ni un metro de red de agua ni de cloaca", sostuvo Galmarini, en alusión al actual intendente, Julio Zamora.

En el partido fueron ejecutadas 110 obras en total: 55 corresponden al servicio de agua, beneficiando a 134.000 habitantes y las otras 55 de cloacas, para 348.000 adjudicatarios. Se efectuó una inversión de $46.224 millones de pesos, precisó Aysa.

"Estoy cumpliendo un viejo anhelo y un viejo compromiso con nuestros vecinos y vecinas. Nosotros tenemos esa deuda pendiente que desde el 2019 y con mucho acompañamiento del Gobierno nacional y provincial estamos empezando a saldar", indicó Galmarini,