El partido que busca prohibir la tracción a sangre en Mendoza: "No se puede concebir que sigamos haciendo trabajar a los caballos"

Tras las PASO del domingo, se confirmó que el abogado Oscar Mellado, del Partido Verde, será candidato a intendente de Guaymallén gracias al porcentaje de votos obtenidos.

En diálogo con MDZ Radio, el letrado contó que lo que le atrajo del partido es haber encontrado las “puertas abiertas, sobre todo en mi especialidad”, que es el derecho animal.

“Hace tres años hicimos un proyecto de ley y lo motorizó en aquel momento Mario Vadillo – hoy presidente del partido – junto a Marcelo Romano. El proyecto está en la Cámara de Diputados y esperamos ansiosamente que sea aprobado”, adelantó en Según Cómo lo Mires.

El proyecto busca construir un hospital veterinario público: “Tenemos el terreno en Corralitos, dentro del predio donde funciona el conocido Refugio de Diego. Consideramos que es imposible que no exista. Si hablamos de la fauna urbana, tenemos un millón de animales que no tienen atención sanitaria de ninguna naturaleza. Estamos violando un derecho fundamental de esos animales que están a la deriva”, remarcó el candidato.

E insistió: “Consideramos que debe ser un hospital provincial, se inscribe en una necesidad impostergable. Necesitamos tener una visión integradora de la salud, no podemos entender que no haya un hospital público veterinario, es un tema de salud pública”.

Además hizo referencia a otro proyecto “importantísimo, que es el de la prohibición total de la tracción a sangre. No se puede concebir que en este siglo sigamos haciendo trabajar a los caballos. Existen algunas ordenanzas municipales muy ‘tibias’ respecto al tema. Pero queremos prohibirla en toda la provincia”.

“Le pedimos al Poder Ejecutivo que implemente las medidas para afrontar la problemática que va a devenir necesariamente de la prohibición. Pero ponemos el acento en el caballo, es lo más noble que existe en materia animal”, expresó.

Respecto de su candidatura, afirmó: “Lo que nos está faltando fundamentalmente es ponerle letra a los números. Necesitamos que la gestión política esté teñida con la ética. Estamos en deuda. La función es que la gente vuelva a creer en la democracia. El Partido Verde ofrece una mirada distinta, de hermandad con el medio ambiente. Estamos en un colapso ecológico gravísimo, estamos llamados a desaparecer y no hay otro planeta, que yo sepa, a mano”.

Para cerrar, explicó por qué no se aliaron con Omar De Marchi: “Colisionaba la postura nuestra con la del diputado De Marchi, ya sabemos los lineamientos en los que transita La Unión Mendocina, no quiero criticarla, pero somos distintos. Un acuerdo no sería conveniente, no sería ético”.