El candidato de Javier Milei que lo defenestró y lo acusó de vender candidaturas

El excandidato a gobernador de la provincia de Neuquén por La Libertad Avanza, Carlos Eguía, definió al precandidato presidencial del liberalismo, Javier Milei, como "loco, enfermo, falso, turro, mentiroso e hipócrita". Describió malas actitudes del economista en su visita al distrito neuquino y lo acusó de vender candidaturas al estilo franquicias. Las elecciones en dicha provincia fueron el 16 de abril y el postulante por LLA sacó un 8,25% de los votos.

Eguía relató que se enteró de una alianza partidaria con un partido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por un tuit y que nadie del equipo de Milei le avisó. Señaló que La Libertad Avanza es una venta de marca. "Venden como si compraras Mc Donald's o lo que fuere. Es así", destacó.

El dirigente neuquino apuntó contra la actitud del economista en torno a las elecciones del excandidato en la provincia de Tucumán, Ricardo Bussi. "Anoche habló en un programa de televisión y demostró la porquería de persona que es. No tiene otro calificativo. Es una basura de persona. Él y su entorno. Se despegó de la horrenda de la elección de Bussi diciendo: '¿Ustedes vieron mi cara en la boleta?'. Javier, a vos te digo, no podés ser tan turro", expresó en su editorial de radio en Cadena Uno.

El excandidato a gobernador de la provincia de Neuquén por LLA, Carlos Eguía, junto al diputado nacional Javier Milei.

Eguía continuó: "Milei, además de mentiroso, hipócrita y falso, sos un turro. No podés desprenderte así. La gente se jugó por vos. Qué venimos a ser para vos, ¿mierda? Para Milei, somos todos mierda y él es la casta especial. Siempre le tenés que prestar auto, hoteles, todo; sino tiene cara de orto. Hasta las selfies le rompen las pelotas".

"Es un loco. Milei es un enfermo. En San Martín, llegó al hotel y no bajaba. Hasta que no se vaya la gente no bajaba. El auto arrancó y se fue. A la media hora, después de que se fueron todos, cae de vuelta el auto. Cuando baja el mentiroso este, me mira y me dice: 'Había piquete acá'. Le dije 'estos son los que te vinieron a bancarte. Venían con Ribero'. Si ven el video, se mueren", agregó.

"Si les muestro el video, van a conocer al verdadero Milei. Es un pelotudo intelectual. Eso es Milei. Todos los viajes y toda su comitiva, que son entre 12 y 14 personas, la garpábamos nosotros. Los mejores hoteles, comida, movilidad y todas sus locuras. No pusieron un centavo. La franquicia de Milei es esto. Es tan maleducado que ni siquiera fue capaz de agradecerle a la gente que fue", sentenció el excandidato liberal.