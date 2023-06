Quiénes son los radicales que se posicionan para ser vices de Rodríguez Larreta y de Santilli

A medida que se fue diluyendo el experimento de incorporar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio comienza a tomar cuerpo la posible candidatura de Gerardo Morales como compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, mientras que Martín Tetaz podría ser el vice de Diego Santilli en la aventura por conquistar la provincia de Buenos Aires. Aún nada parece cerrado pero estos dirigentes radicales son los que aparecen con más chances de incorporarse a las boletas del oficialismo porteño.

“Quizás Gerardo no sea el mejor candidato para Horacio, pero tampoco va a ser fácil bajarlo sobre todo porque quedó descartado lo del Gringo”, asegura a MDZ un operador de la UCR que está en contacto permanente con sus correligionarios y el larretismo. Pese a que en todo momento se aseguró que la idea de ampliar la coalición opositora era para que el gobernador de Córdoba compitiera por adentro, en el ecosistema de JxC creyeron que la movida apuntaba a ponerlo como vice Larreta. Algunos creen que Schiaretti podría ingresar como extrapartidario, alternativa que a esta altura parece no convencerlo por el grado de internismo del PRO.

En el mundo del radicalismo interpretaron, luego de la Convención Nacional del lunes, que habrá fórmulas mixtas y prácticamente quedó abortado el proyecto presidencial de Facundo Manes, una candidatura que entusiasmaba a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri. El médico neurólogo también le resulta interesante al jefe de Gobierno porteño para conformar su binomio presidencial. Al parecer no su muestra interesado en ese cargo.





Hasta ahora el gobernador de Jujuy es el principal candidato para ser vice de Larreta. Algunos creen que podría presentarse como senador nacional por esa provincia con la expectativa de ocupar la presidencia provisional de ese cuerpo y quedar en la línea de sucesión. Pero quienes han conversado últimamente con Morales aseguran que está apostando fuerte a quedarse con su lugar en la fórmula. “Gerardo no llegó hasta acá para acompañar o ir al Senado, quiere ser protagonista y eventualmente esperar su turno para competir por la Presidencia”, asegura una calificada fuente de la UCR. “Una banca como senador es cómo que le ofrecieran ser consejero escolar por un pueblo”, agrega otro radical.

También aparece como gran integrado Miguel Pichetto, quien según fuentes bullrichistas intentó ser vice de Bullrich pero no percibió interés y decidió fichar en las filas larretistas. A propósito del jefe del peronismo republicano, trascendió ayer que mantuvo una reunión con Mauricio Macri que no terminó muy bien. El expresidente le recriminó su acercamiento a Larreta y su compañero de fórmula hace cuatro años se quejó del destrato que recibió por parte de la exministra de Seguridad. El auditor general de la Nación espera poder aspirar al mismo cargo de la mano del mandatario de CABA. En su entorno tampoco descartan que Schiaretti ingrese por la ventana y ocupe la vice de Rodríguez Larreta.

Mientras tanto, Santilli y su equipo, liderado por Agustin Forchieri, analizan el perfil para conformar la fórmula. Obviamente bucean en el radicalismo bonaerense y ya descartan a Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincia, a quien más cerca del bullrichismo. Es ahí donde aparece la figura del diputado nacional Martín Tetaz como eventual vice. Tiene alto nivel de conocimiento y un perfil más “halcón” que el propio candidato a gobernador. El otro dato que lo hace atractivo por los compromisos del armado nacional es que el economista pertenece a la corriente radical Evolución que lideran Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau.

“Si no desembarca Schiaretti antes del 24 y Gerardo es el vice, en la boleta del Colo tiene que ir alguien de Yaco”, comentan en las filas de los aliados del larretismo. También circula el nombre de la diputada nacional Danya Tavela, perteneciente al espacio de Yacobitti. El otro interesado es Gustavo Posse, aunque voceros radicales aseguran que no está en condiciones de no presentarse como intendente de San Isidro una vez más porque en su distrito lidera cómodamente la intención de voto Bullrich que puede traccionar a su candidato local Ramon Lanús. El exfuncionario de CABA va a tener el apoyo de Macri en la campaña contra Posse.