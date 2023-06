La sentencia de Horacio Rodríguez Larreta que alerta a Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta volvió a fijar su postura respecto a la ampliación de Juntos por el Cambio, en medio de una semana convulsionada para la coalición tras las acusaciones de Elisa Carrió contra Mauricio Macri y en el medio del cierre de alianzas. El precandidato a presidente se refirió a la posible incorporación de otras fuerzas políticas, ya sea "después en un eventual balotage" o en un futuro gobierno de la alianza opositora.

"Se puede sumar después en un eventual balotage o al gobierno (de Juntos por el Cambio). El criterio y la decisión es estar convencidos que para ganarle al kirchnerismo y cambiar la vida de los argentinos, no debe haber dudas de que hay que sumar", sostuvo el Jefe de Gobierno porteño en declaraciones a TN.

El referente del PRO hizo referencia a las anteriores incorporaciones de dirigentes ajenos a la coalición como Miguel Ángel Pichetto, Ricardo López Murphy y Facundo Manes y, en este sentido, remarcó que se debe "seguir con este criterio".

Y agregó: "Acá la discusión está en el valor de sumar, yo creo que con lo tenemos no alcanza. Hemos crecido pero el desafío de cambio en la Argentina es fundamental. Quiero sumar en general, siempre estoy del lado de sumar".

Sin embargo, Larreta evitó mencionar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, como un futuro ingreso de cara a los próximos meses, aunque rechazó la incorporación de sectores aliados al kirchnerismo.

"No es un tema de nombres o de cuando. La actitud de ampliar y de construir una alternativa bien fuerte es un valor, no se acaba ni hoy ni mañana. No veo ninguna posibilidad de sumar a nadie del kirchnerismo, porque no compartimos valores", expresó.

Por último, tampoco hizo mención a las críticas de Elisa Carrió a Mauricio Macri de querer llevar adelante un "ajuste brutal".

"A mí nunca me van a a encontrar haciendo alusiones o críticas personales con nadie de Juntos por el Cambio. Yo estoy para colaborar con la unidad y mantengo mi disciplina de jamás pelearme", cerró.