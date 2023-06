Daniel Scioli no se baja de la candidatura: "Aunque digan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual"

En medio de negociaciones candentes dentro del Frente de Todos (FdT) de cara al cierre de alianzas, Máximo Kirchner propuso una serie de requisitos sobre el armado de listas. En este marco, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, defendió su precandidatura a Presidente con una irónica frase: "Aunque pongan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual".

De esta manera, referenció al accidente que tuvo haciendo deporte y en el que perdió el brazo derecho.

Además, en declaraciones a Clarín, sostuvo: "No hay ninguna posibilidad de que yo no me presente. Soy respetuoso de todos los sectores, no van a encontrar una sola declaración mía descalificando a un compañero y no me voy a correr de ahí, pero tengo la convicción de participar y llevar adelante una propuesta de muchos peronistas”.

Aníbal Fernández defiende la candidatura de Scioli y las PASO y tensiona la interna.

Esta mañana, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad y apoderado del sector que impulsa su precandidatura presidencial en el FdT, pidió que “las reglas de participación en la interna sean democráticas y cumplan con las leyes”, ya que, sino “se recurrirá a la Justicia”. A lo que Scioli se desmarcó y expresó: “Si critico la judicialización de la política, tengo que ser coherente, pero pido que se respete la voluntad popular".

¿Cuáles son las reglas de participación para ir a una interna propuestas por Máximo?