Patricia Bullrich enterró el pedido de tregua de Gerardo Morales

Patricia Bullrich sigue calentando la interna de Juntos por el Cambio y luego de la Convención Nacional de la UCR rechazó el pedido de tregua interna del radical Gerardo Morales. "Gerardo, lo último que voy a hacer es bajar un cambio. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada", fue la advertencia de exjefa del PRO.

Gerardo, lo último que voy a hacer es "bajar un cambio".

Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada. pic.twitter.com/2t2dgHTLYV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 13, 2023

La respuesta del titular del radicalismo no tardó en llegar: "Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones. Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí. Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad".

Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones. Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno… — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 13, 2023

Patricia Bullrich estuvo en Córdoba para acompañar al candidato a gobernador Luis Juez, acompañada por la postulante santafesina Carolina Losada. "Córdoba y Santa Fe tienen que cambiar. Por eso queremos que Luis juez sea el gobernador de Córdoba sin ningún tipo negociación rara, no queremos negocios raros un día antes de la votación, no queremos dormir con el enemigo en Córdoba el 24 y el 25 votamos. Queremos ser claros, queremos votar a los principios y valores que representa Juntos por el Cambio", resaltó Bullrich.

En la localidad de San Francisco, la postulante presidencial participó junto a Juez y Losada de un acto en la plaza Sarmiento con vecinos y luego se trasladaron hacia el monolito que une las provincias de Córdoba y Santa Fe. "El voto de los cordobeses y santafecinos es indispensable para ganar porque son votos de valores que viene con la cultura del trabajo. Son provincias que tienen cadenas de valor importantes, producción, industria, campo. Queremos que no se confunda el voto del cambio con la continuidad", aseguró Bullrich.

Según destacó, "el voto con valores es el voto que va a cambiar, porque no se cambia administrando el poder de cualquier manera, no se cambia aliándose a un poder corrupto". La exministra de Seguridad se mostro junto a Juez en Córdoba en momentos en que su contrincante interno Horacio Rodríguez Larreta insiste con ampliar la coalición y quiere sumar al gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti.