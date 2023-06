Nuevo volantazo: Daniel Orozco incorpora a su candidato a intendente al Gabinete municipal

El intendente de Las Heras y precandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina, Daniel Orozco, volvió a hacer un cambio en su Gabinete municipal, el cual tuvo varios cimbronazos en los últimos meses luego de que el jefe comunal decidiera salir del frente Cambia Mendoza para acompañar a Omar De Marchi. En esta ocasión, el candidato que postula Orozco para sucederlo en la Intendencia, Martín Bustos, renunció a su puesto presidente del Concejo Deliberante y pasará a ser secretario de Obras Públicas.

Orozco despidió a Bruno Ferraris, quien se encontraba al mando de la Secretaría. Bustos renunciará oficialmente en la sesión de este jueves en el Concejo y el viernes asumirá. Según indicó en un escrito, el objetivo es "ocupar un lugar de ejecución real". De esta forma, busca lograr mayor relevancia de cara los comicios del 24 de septiembre.

En las elecciones, Bustos obtuvo individualmente 16,62% de los votos del 23% correspondiente a la PASO de La Unión Mendocina. Si bien fue el precandidato más votado de la comuna, el frente Cambia Mendoza cosechó un total de 30,39%, a través de Francisco Lo Presti -ganador de la interna-, Fabián "Oso" Tello y Germán Perez.

Tanto Tello como Lo Presti fueron parte del Gabinete de Orozco antes de que la relación volara por los aires. Incluso, Lo Presti -que pasó con éxito a las elecciones generales- se desempeñó como secretario de Obras Públicas, el mismo cargo que tendrá Bustos.

A través de un comunicado, Martín Bustos oficializó su determinación y manifestó: "Me dirijo a ustedes a efectos de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de concejal del departamento de Las Heras para el que fui elegido por la ciudadanía en los comicios de 2019. Los resultados de las últimas elecciones PASO del 11 de junio me motivan a ocupar un lugar de ejecución real que me permita solucionar los intereses de los lasherinos, de una manera directa y eficaz donde pueda ejecutar los lineamientos que nos propusimos con el intendente Daniel Orozco desde los comienzos de esta gestión y por los cuales los lasherinos nos eligieron para administrar este hermoso departamento".

El comunicado.

"Con el objetivo de seguir garantizando y agradeciendo el respaldo brindado por los ciudadanos este pasado domingo, me siento obligado a estar en permanente servicio de la comunidad y creo que el mejor espacio que me permitirá cumplir con esta misión será la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de esta administración. Lugar que ocuparé hasta diciembre y que permitirá visualizar mi forma y capacidad de de gestión para ofrecerle al pueblo de Las Heras", agregó el candidato a jefe comunal de La Unión Mendocina.

Se trata de otro cambio en el Gabinete municipal. El martes 6 de junio renunciaron -con denuncias de por medio- el contador general, Javier Tolin y el director de Asuntos Legales, Mauro Homan.