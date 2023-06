La polémica frase de Hebe Casado sobre la posible ampliación de JxC

La compañera de fórmula de Alfredo Cornejo en Mendoza, Hebe Casado, fue categórica a la hora de referirse a los planteos nacionales para ampliar Juntos por el Cambio. "Ampliar por ampliar no tiene sentido. Ser una cobija de ratas que están huyendo de otro barco no le sirve a ninguno", disparó la candidata a vicegobernadora en referencia a la posible incorporación de peronistas como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

"Creo que al votante de JxC no le interesa reunir en las filas a gente que viene del kirchnerismo o que ha estado votando hasta ayer con el kirchnerismo", sentenció Hebe Casado en diálogo con MDZ Radio.

Casado analizó también el resultado de las PASO provinciales y se mostró convencida de que los votos que obtuvo en la interna Luis Petri seguirán siendo de Cambia Mendoza en las elecciones generales. "El votante de Cambia Mendoza es votante de Cambia Mendoza y no va a elegir listas que tienen kirchneristas como ocurre en el frente que compone Omar De Marchi. El votante de Cambia Mendoza es inteligente y va en contra del populismo. No creo que derroche el voto", subrayó.

A la hora de explicar por qué ese votante lo eligió a Petri y no a Cornejo, arriesgó algunas hipótesis. "Petri era una opción dentro del mismo frente. Son formas de un mismo proyecto. Quizás al mendocino no le gustan las reelecciones, quizás esa fue una de las razones por las que votaron a Petri y no a Cornejo. Pero votan dentro de Cambia Mendoza. Es como decir en Juntos por el Cambio por qué votar a Patricia y no a Rodríguez Larreta. Cada uno elige lo que le gusta pero dentro del mismo proyecto", remarcó.

Luis Petri fue la sorpresa de la elección.

Por otro lado, reconoció que ya están negociando el espacio que tendrá ahora Luis Petri dentro del proyecto que encabeza Alfredo Cornejo. "Luis Petri ha sido muy buen legislador nacional y quizás integre las listas. No he hablado con Luis ni con Alfredo. Esta semana tendremos reuniones y hablaremos al respecto. No sé cuál va a ser la función de Petri pero sin dudas será fundamental. Estamos pensando que el Frente Cambia Mendoza es un proyecto en común y cada una de las partes es importante", explicó.

En referencia a la mala elección que hizo el peronismo en Mendoza, se mostró ilusionada con un triunfo de Cambia Mendoza en las elecciones departamentales de San Rafael.

"El peronismo obtuvo lo que venía sembrando. La gente está cansada del kirchnerismo, del populismo, de la demagogia. Los resultados han sido claros. Desdoblaron elecciones en departamentos donde eran gobierno para despegarse del gobierno nacional pero tarde o temprano la gente se da cuenta", esgrimió.

"En San Rafael Cambia Mendoza sacó 17 puntos más que el frente Elegí. Obtuvimos el 40 y pico contra el 23. Fue una muy buena elección. Durante las elecciones a intendente tuvimos tres candidatos y esos sectores se unieron y este mes de campaña trabajamos muy bien y hemos ganado en distritos donde jamás había ganado Cambia Mendoza. Yo creo que tenemos una gran posibilidad de obtener la intendencia en septiembre", finalizó para aseverar luego que "el próximo intendente va a ser de Cambia Mendoza".