Ataque a Cristina Fernández de Kirchner: acusan "encubrimiento" en la investigación

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, afirmó hoy que la jueza federal María Eugenia Capuchetti "no tiene intenciones" de profundizar la investigación del intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022 y consideró que la elevación a juicio oral y público del expediente por parte de la magistrada "no beneficia a nadie".

"Más que una investigación, ha habido un encubrimiento por parte del Poder Judicial. No quisieron avanzar en cosas fundamentales. Esta elevación a juicio oral no beneficia a nadie. La jueza federal se saca una papa caliente de encima porque no tiene la intención de investigar la causa", sostuvo Ubeira, abogado de la querella, en declaraciones para El Destape Radio.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la jueza Capuchetti "no tiene intenciones" de avanzar en la causa.

Ataque a CFK: cómo sigue la causa

Los supuestos coautores del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron enviados ayer a juicio oral y público por la jueza Capuchetti, quien clausuró parcialmente la instrucción de investigación sobre el atentado que sufrió la exmandataria.

La jueza dispuso la elevación a juicio de la parte de la investigación que tiene como protagonistas a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, sindicados como coautores de la tentativa de homicidio, y a Nicolás Carrizo, supuesto jefe de ambos en la venta de copos de azúcar, acusado de partícipe secundario.

La magistrada tomó esta resolución contra la opinión de la querella de Fernández de Kirchner que llevan Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes consideraron que "elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad".

"Hay medidas de prueba que son fundamentales y no se tomaron. Los acusados tienen vinculaciones con las personas que no forman parte de esta elevación. Nosotros lo que pedimos es que se hiciera una pericia caligráfica, para ver si las improntas de escritura le pertenecen a Brenda Uliarte y no se hicieron", señaló el abogado.

Finalmente, el abogado querellante lamentó la resolución de Capuchetti, al evaluar que de esta forma "no habrá justicia para Cristina Fernández de Kirchner en ningún sentido".