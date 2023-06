Tras el triunfo en San Luis, Claudio Poggi dijo a qué precandidato apoyará en las PASO nacionales

Pasadas la 1.30 horas, el local electoral del lema Cambia San Luis continuaba abarrotado de militantes festejando el batacazo de Claudio Poggi en las urnas, dando fin al reinado de los Rodríguez Saá en la provincia puntana. Hasta anoche no había recibido el llamado del gobernador actual ni de su candidato “Gato” Fernández.

Aunque obtuvo en su campaña el apoyo abierto de Adolfo, fuertemente enfrentado con su hermano, Alberto Rodríguez Saá, el gobernador electo fue contundente al expresar ante los medios que el senador del Frente de Todos no será parte de su próximo gabinete a partir del 10 de diciembre, aunque sí incorporará a sus equipos técnicos.

El lema Cambia San Luis que le permitirá volver a gobernar la provincia de San Luis a partir del 10 de diciembre logró unir a todos los partidos opositores a la gestión justicialista de Alberto Rodríguez Saá. Todos ellos, de extracciones diferentes, fomentaron la foto donde Poggi es rodeado por Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Gerardo Morales, Margarita Stolbizer, Maximiliano Ferraro y José Luis Espert. Desde el Socialismo pasando por el PRO y el GEN, y hasta Libres del Sur armaron el lema que apoyó al senador del partido Avanzar. Poggi se mostró convencido que el respaldo del frente amplio fue importante para su triunfo pero evitó proyectar que este mismo escenario con los mencionados partidos en una unión a nivel nacional.

“Esta fue una elección provincial. A partir de mañana cada uno trabajará para su referente nacional”, enfatizó Claudio Poggi a varios periodistas políticos que lo esperaban al culminar una extensa jornada electoral.

- En su momento dijo que iba a trabajar para que cambie el país. ¿Participará en la campaña de Juntos por el Cambio?

- Sí, el partido Avanzar, que es el que presido, va a hacer una alianza para las próximas elecciones con Juntos por el Cambio. Si bien no hay un candidato presidencial definido, a mi me simpatiza más Horacio Rodríguez Larreta. Le tengo mucho respeto a Patricia Bullrich, que esta noche me llamó. Creo que ha sido una gran ministra y tiene una fuerza bárbara. Pero en Larreta veo gestión. Yo tengo una mirada provincial y puedo ver lo que hizo en CABA respecto a la Salud, en la Educación, en Seguridad...

- Usted fue muy crítico con la Ley de Lemas que fue instaurada para estas elecciones. ¿Pero hubiese sido posible esta victoria sin ese sistema electoral?

-Yo creo que sí. El pueblo se decidió en las urnas por un cambio. Ya en el año 2021 habíamos ganado las elecciones tanto las PASO como las intermedias. Adolfo tenía la posibilidad de presentar en este espacio un tercer sublema. O sumarse al lema de la oposición, con su gente. Pero decidió no participar como candidato. Sobre la ley de lemas, viste lo que ocurre en otras provincias donde en dos horas estaba el resultado. En horas de la madrugada estamos contando todavía. Decí que es irreversibles el resultado, pero si tuviéramos a un punto diferencia, todavía estaríamos esperando el resultado.

- ¿Está bien dicho que esta victoria terminó con 40 años del reinado de los Rodríguez Saá, como dijo Larreta?

- Yo creo que los primeros gobiernos hasta el 2001, fue una etapa donde el actual senador hizo una construcción muy fuerte en San Luis en cuanto a su industrialización, a la política de vivienda, a la política fiscal. Pero los últimos ocho años del actual gobernador (Alberto Rodríguez Saá) fueron muy malos. Donde pasamos a tener un tercio respecto al índice de la pobreza nacional, que fue cuando yo terminé mi gestión en el 2015, a estar por encima del índice de pobreza de la media nacional. Pero desde entonces hemos ido desmejorando. Nunca estuvimos tan mal en San Luis como ahora y el ciudadano lo está padeciendo.

- ¿Le preocupa lo bien que mide Javier Milei en las encuestas de San Luis y a nivel nacional?

- Yo voy a tratar ahora de disfrutar de mi triunfo de San Luis, y esta semana voy a empezar a involucrarme un poquito más el tema del tema nacional.

- Fue vicepresidente del PJ Provincial. ¿Pensó en volver?

- No, yo tengo un partido provincial, se llama Avanzar, yo no voy a a volver al Peronismo de San Luis. Si bien en la confluencia, la columna vertebral es es sectores del peronismo, pero hay muchos independientes que han visto en este espacio nuevo, joven y plural, la posibilidad de ver la política como una herramienta de bien común y no el desprestigio que tiene. Ahora, luego de estos comicios, los partidos que integramos el lema Cambia San Luis vamos a hacer un lema para apoyar cada uno a su candidato a nivel nacional, y después retomamos antes de asumir para tomar posesión para construir un gobierno de coaliciones con cada uno de los sublemas que participaron.

- ¿Cómo cree que va a ser la transición?

- Yo supongo que debería ser ordenada. Hay una ley provincial de continuidad de gestión o de transición, en donde hay obligaciones del gobierno saliente y del entrante de coordinar. Está legislada la transición en San Luis.

- Al votar dijo que iba a denunciar determinadas irregularidades en las elecciones…

- Bueno, esas son las cosas que que son los obstáculos que uno tiene que transitar en provincias tan duras y férreas en cuanto al poder y que están ramificadas en todos los sectores de la estructura del poder. Pero, ahora hemos ganado por diez puntos. Hay que reflexionar si eso lo hacemos o miramos para adelante. Me refería a una entrevista falsa que difundieron el sábado a la noche de un portal falso, parecido a un portal de noticias que existe en la provincia, donde reflejaban todo lo contrario a lo que vengo diciendo respecto de los planes sociales, provinciales, que los eliminaba. Fue una noticia falsa y muy dañina. La verdad es que se desestimó a los votantes. Pero yo siempre tuve mucha confianza en el pueblo de San Luis.

- Igual Usted fue crítico con la cantidad de planes sociales que otorgó el gobernador…

- No, yo soy crítico cuando lo das con un sentido electoral. Esa es la la diferencia. Cuando vos le decís a un tipo, te voy a dar un plan el lunes, si gano. No estás pensando en la la persona, estás pensando en la elección.

- ¿A qué se refiere cuando habla de un cambio cultural con su gobierno?

- Me refiero a la situación del vínculo del gobierno con quienes no piensan como ellos. Fue muy duro en los últimos años. Hubo persecución, hostigamiento, agravios desde los medios del gobierno. Y creo que Cambia San Luis, una de las cosas que debe cambiar es esa forma de de gobernar. Vos tenés que abonar para a todos, y tenés que respetar las diferentes formas de pensar. Muchos vienen batallando desde hace ocho años por esto. Si sos proveedor del estado, te rescinden el vínculo, porque estás conmigo. O si sos este empleado público, te persiguen o te transfieren al pueblo más alejado de la de tu residencia. Esas cosas no van a existir más en San Luis. Vamos a recuperar la libertad.

- ¿Va a integrar a Adolfo Rodríguez Saá dentro de su futuro gabinete?

- No, su gente sí va a ser parte como gobierno de coalición. Ni tampoco creo que sea candidato a senador por dentro de este espacio de Juntos por el Cambio.

- ¿Qué qué errores cometió esos cuatro años como gobernador que esta vez no volvería a cometer?

- Quizá no me vincule bien con la Prensa. Hay cosas que no me no alcancé a ver en profundidad, temas de gestión. ¿No? Pero hay otras que voy a repetir mucho, que es la cercanía con el ciudadano. Yo trabajaba un 30 por ciento estaba en mi oficina, y el 70 por ciento estaba fuera de mi oficina. Yo visitaba dos escuelas por día. Un día a la semana me me instalaba en la segunda ciudad de la provincia.

- Alberto dijo que no se iba a volver a presentar como candidato a gobernador a futuro. ¿Le cree?

- No, no le creo nada. Me imagino que ya terminó un ciclo. Creo que la sociedad percibió eso y así fue el resultado de la elección. El principal crítico que yo tuve en mi gestión fue el actual gobernador que fue durísimo, pero goberné con plena libertad y por eso sigo vigente. Pero el día que terminé el gobierno, entregué la llave y al mes comencé a construir un espacio político nuevo, provincial. Que era lo contrario, retroceder. Se llamó “avanzar”. Fue un motorcito importante en este lema Cambia San Luis. Yo soy presidente de ese partido que tiene siete años y medio de vida y que va a ir creciendo como un partido provincial.

- ¿Qué objetivos se plantea para este próximo gobierno?

- Esta será una etapa totalmente diferente a la de hace diez. Hoy tenemos pobreza, que en mi gobierno no estaba. Teníamos pleno empleo, una política vivienda espectacular, apoyábamos el emprendedurismo, la educación. Todo eso se dejó atrás. Vamos a incursionar en la modernidad, en políticas de desarrollo del sector privado, para que generen empleo. En las energías alternativas que San Luis no tiene: energía eólica y solar, que esa luz nos genera. Hoy tenemos 72% de los chicos que viven en hogares con sus necesidades básicas insatisfecha, con carencias. Tenemos que abordar ese tema porque siete de cada diez chicos que vive en hogares en San Luis, no comen las cuatro comidas del día, y al otro día se duermen en la escuela porque tienen hambre. Y si no toman la copia de leche, no se despiertan. Si bien esto es algo que desmejoró en estos diez años en toda la Argentina, en San Luis esta situación se multiplicó por cuatro porque no se generó trabajo, no se alentó la fabricación de nuevas industrias. El sector privado se dejó caer y se fue agrandando el sector público. Creo que hay que equiparar el empleo privado con el público. No despidiendo a gente en el sector público, sino haciendo crecer el sector privado. El nuevo empleador tiene que venir del privado. Entonces, hay que generar las condiciones para que este sector crezca.