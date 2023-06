Jaldo, Manzur, los gobernadores y un festejo que incluyó hasta el llamado de Cristina Kirchner para celebrar la victoria en Tucumán

“El nuevo gobernador de Tucumán es Osvaldo Jaldo. El peronismo una vez más vuelve a ganar por amplio margen”, lanzó eufórico Juan Manzur al rededor de las 22 del domingo.

"Aquí no solo el Frente de Todos por Tucumán ganó, hoy no tengo dudas que una vez el pueblo tucumano eligió a los más capaces, a quienes estamos preparados para seguir ganando la provincia. Hay perdedores locales como Roberto Sánchez y Germán Alfaro. Aquí en Tucumán también perdieron Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, quienes acompañaron la campaña de Juntos por el Cambio. En Tucumán han sido derrotados todos los dirigentes nacionales”, lanzó el gobernador electo Osvaldo Jaldo.

Previo al anuncio del triunfo, llegaron a Casa de Gobierno los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; La Rioja, Ricardo Quintela; Catamarca, Raúl Jalil; y Formosa, Gildo Insfrán; entre otros dirigentes del NOA.

Minutos más tarde del anuncio triunfal del peronismo, también llegó el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, a quien Manzur presentó como su “amigo personal”. Se rumoreaba en los pasillos que el titular de la cartera nacional de Economía arribaría a la provincia, pero no sucedió.

“Es un honor estar hoy en Tucumán y poder felicitar al pueblo tucumano por la valentía e insistencia de seguir acompañando a gobiernos peronistas y no caer en la tentación de la intervención judicial. lo que pasó en Tucumán es importante. Es importante que sepamos que cuando no se puedan tocar las puertas del Poder Judicial, no tiene que estar politizado en los niveles de hoy”, dijo el ministro De Pedro.

Este lunes a la tarde se espera la llegada del presidente Alberto Fernández para felicitar a la fórmula oficialista que resultó ganadora. Por la noche del domingo, en tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se comunicó con Manzur y Jaldo para felicitarlos por el aplastante triunfo.

Mientras tanto en la Capital continúa el conteo voto a voto. Ni el peronismo ni la oposición se arriesgaron a anunciar a un ganador y perdedor. Jaldo sostuvo que esperará el resultado de la última mesa de votación durante la madrugada. Desde Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez afirmó que “hay que esperar”.