En medio de las tensiones, la Convención Radical discute la ampliación de Juntos por el Cambio

La Unión Cívica Radical realiza desde las 15 su Convención Nacional en el predio Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires. El histórico partido confirmará su pertenencia al espacio de Juntos por el Cambio y, aunque no mencionarán la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sí pedirán por la ampliación de la coalición opositora.

Una hora antes del cónclave, los principales dirigentes del radicalismo comenzaron a llegar al predio de Parque Norte para participar del encuentro. Previo a su ingreso, habló el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien celebró un día antes un importante triunfo en las elecciones legislativas provinciales.

Valdés expresó que "está a favor de que se sume Schiaretti y ampliar el espacio político de Juntos por el Cambio" y recordó que la UCR "tiene que generar un marco de alianzas". El gobernador correntino agregó por Radio 10 que "hay que esperar el tiempo oportuno para seguir sumando fuerzas y cambiar la realidad que vivimos".

Caso contrario fue la postura de Mario Negri, quién rechazó una alianza con el gobernador cordobés y llamó al armado de un "programa en común". "En medio de la elección no se puede sumar a nuestro rival en Córdoba. Eso ha quedado descartado. Además no se trata de sumar por sumar. Debe haber un programa en común. Si no, cuando gobernemos, tendremos un montón de legisladores que piensan distinto y se romperá el bloque", agregó Negri.

En tanto Gerardo Morales aseguró que "no está clausurado" el ingreso de Schiaretti, pero aclaró que "obviamente se está debatiendo y lo estaremos resolviendo oportunamente". Al ingresar al encuentro, el titular de la UCR y gobernador de Jujuy sostuvo que "todos tenemos una mirada de ampliar. Hay una mirada estrecha del sector".

Comenzado la Convención, una de las palabras más esperadas fue la de su titular, Gastón Manes. El dirigente radical avivó la interna dentro de la oposición al asegurar que la UCR "no debe ser cola de furgón" de Juntos por el Cambio. Y agregó: "Debemos abandonar la pasividad y cualquier forma de oportunismo. Estamos para más. No somos el grupo de soporte de nadie. Debemos ser la alternativa de poder en Argentina”.