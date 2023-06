Debate por Schiaretti: la sugestiva foto de Patricia Bullrich y Carolina Losada con Luis Juez

En medio de la discusión por la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio, la precandidata presidencial Patricia Bullrich y la precandidata a gobernadora de Santa Fe Carolina Losada se mostraron con Luis Juez para apoyar su candidatura y oponerse a la ampliación de la coalición opositora.

"Córdoba y Santa Fe tienen que cambiar. Por eso queremos que Luis Juez sea el gobernador de Córdoba sin ningún tipo negociación rara, no queremos negocios raros un día antes de la votación, no queremos dormir con el enemigo en Córdoba el 24 y el 25 votamos. Queremos ser claros, queremos votar a los principios y valores que representan Juntos por el Cambio”, sostuvo Bullrich.

Más temprano en la ciudad de Rosario, la exministra de Seguridad habló de su plan contra los narcos: “Los rosarinos tienen miedo, el narco controla los barrios, las mafias cortan rutas, no pueden producir, no los dejan estudiar. No los dejan ser la ciudad que pueden ser. Vamos a ir a fondo contra los narcos. Esto va a cambiar a partir del 10 de diciembre".

Patricia Bullrich se mostró junto a Luis Juez y Carolina Losada

Luego Bullrich agregó: “Vamos a liberar a Rosario del narcotráfico y de las bandas criminales. El problema con estas bandas es que se adueñan y generan una ley paralela a la nuestra. Es fundamental una estrategia seria, consistente, como la que tuvimos cuando nos tocó estar y bajamos todas las variables".

En Rosario, entre otras actividades, Bullrich recorrió y visitó la distribuidora Rosental e Hijos que cuenta con alrededor de 300 operarios. Además de Damián Arabia -coordinador político para el interior del país-, la candidata a presidente estuvo acompañada por Carolina Losada, senadora y candidata a gobernadora por Santa Fe; Federico Angelini, presidente del Pro nacional y candidato a vicegobernador; el senador nacional, Dionisio Scarpín; los diputados nacionales Germana Figueroa Casas y José Núñez; el presidente del Pro local, Cristian Cunha; la diputada provincial Ximena Sola; la concejal Anita Martínez; y el dirigente Germán Pugnaloni.

Unas horas después, Bullrich viajó a San Francisco, Córdoba, donde se reunió con Luis Juez y -junto a Carolina Losada- participaron de un acto en la plaza Sarmiento con vecinos del que también fueron parte la diputada nacional Laura Rodríguez Machado; la senadora Carmen Álvarez Rivero; el candidato a intendente local, Marco Puricelli; José Bria y Guillermo Borda.

Los tres (Bullrich, Losada y Juez) se trasladaron hacia el monolito que une las provincias de Córdoba y Santa Fe -un símbolo de la ausencia total del Estado- donde remarcaron su compromiso de la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad: “Vamos a ir a fondo”, insistió la candidata a presidenta. “Nunca los argentinos se sintieron tan seguros como cuando Patricia fue la ministra de Seguridad”, agregó Juez.

“El voto de los cordobeses y santafecinos es indispensable para ganar porque son votos de valores que vienen con la cultura del trabajo. Son provincias que tienen cadenas de valor importantes, producción, industria, campo. Queremos que no se confunda el voto del cambio con la continuidad. El voto con valores es el voto que va a cambiar. No se cambia administrando el poder de cualquier manera. No se cambia aliándose a un poder corrupto. ¿Quién puede vivir en un país donde 13 provincias tienen más empleados públicos que privados? ¡Tenemos que dar vuelta esa cultura!", sostuvo Bullrich.

Por último, la exministra de Seguridad concluyó: “Tenemos claro lo que pasa. Pusimos policía federal y casi no queda ninguno. Vamos a volver a poner en orden esta zona para que no se conozca como el camino de la droga entre Santa Fe y Córdoba”.