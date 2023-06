Alfredo Cornejo llenó de elogios a Luis Petri y aseguró su respaldo para las generales

El frente Cambia Mendoza tuvo una categórica victoria en las elecciones provinciales PASO de este domingo. Alfredo Cornejo se impuso en la interna oficialista y será el candidato a gobernador en los comicios generales del 24 de septiembre, pero Luis Petri sorprendió al alcanzar un importante caudal de respaldos y lograr el 40% de los votos internos de la alianza. Sobre el final de la jornada electoral, el exdiputado nacional se presentó en el búnker oficial y los dos contendientes intercambiaron elogios de cara a la continuidad del proceso electoral.

Minutos después de las 23, Petri arribó al comando de campaña oficialista montado en el Hotel Raíces Aconcagua, acompañado por su pareja Cristina Pérez y su compañera de fórmula Patricia Giménez.

Previamente, Cornejo tuvo un reconocimiento especial con su contrincante en la interna y resaltó el buen desempeño electoral que consiguió este domingo. “Luis Petri ha hecho una muy buena elección y ha engrosado los números del frente Cambia Mendoza. Luis es parte indisoluble de este frente, ha sido diputado nacional, ha hecho una campaña que ha sido muy buena, sus resultados así lo dicen”, sostuvo el flamante candidato a gobernador.

Asimismo, no descartó que el radical oriundo de San Martín sea parte de la lista de diputados nacionales de Cambia Mendoza, cuyos integrantes se definirán el próximo 24 de junio. “Luis es parte de nuestro equipo. Por supuesto que puede ser candidato en las listas nacionales. Vamos a conversarlas con los candidatos que compitan a nivel nacional y también con el gobernador Suarez. No solo no vemos inconvenientes sino que ya estaba en carpeta porque él también quiere ser candidato a legislador, quería serlo hace dos años atrás”, afirmó.

Por su parte, Petri respaldó explícitamente a Cornejo de cara a las elecciones generales. “Algunos me han consultado y me han dicho adónde van los votos de Luis Petri y yo no tengo dudas de que van a Cambia Mendoza”, expresó el dirigen que fue la sorpresa de la jornada electoral.

Fundamentó su posición sosteniendo que “desde el primer momento nosotros dijimos que el enemigo y el rival a vencer es el populismo que estaba a la vuelta de la esquina. El kirchnerismo que acecha con seguir en el Gobierno nacional y con volver a gobernar los destinos de los mendocinos”.

"No tengo dudas de que los votos de Luis Petri van a Cambia Mendoza", afirma @luispetri junto a @alfredocornejo. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/4Nr9iPW0Em — Gianni Pierobon (@gmpierobon) June 12, 2023

En este sentido, remarcó que “la pelea era por dentro, siempre la pelea fue por dentro. No había posibilidades de pelear por fuera. Y estaban dadas las posibilidades para pelear por dentro”.

“Siempre lo dije, yo peleo dentro de Cambia Mendoza. Estoy convencido que Alfredo va a tomar todas y cada una de las propuestas que nosotros hicimos, porque son propuestas recogidas y tomadas de los mendocinos que nos pedían que modifiquemos las cosas que están mal, generen condiciones para que haya empleo, mejoren la seguridad, mejoren la educación”, manifestó.

Respecto de la posibilidad de integrar las listas nacionales de Cambia Mendoza, Petri afirmó que por el momento no lo está analizando como una posibilidad concreta pero no lo descartó. “Estuve dos años en el llano y puedo estar dos años más o cuatro. Esto lo hice sin especulaciones. Yo peleé por la gobernación. Hoy es un día para agradecerle a los mendocinos, mañana será momento de análisis y de pensar en el futuro, la verdad que yo lo único que me propuse es luchar por la gobernación. Yo no hice esto para otro cargo. Perdí, acepto el resultado, reconozco la victoria de Alfredo y mañana analizaremos con todo el equipo los pasos a seguir”, expresó.

“Hoy no analizo volver al Congreso. No abro ni cierro ninguna posibilidad. Siempre mi cabeza estuvo puesta en gobernar los destinos de los mendocinos. Creo que la clave fue hablarle a los mendocinos y hacer propuestas concretas, propuestas que habían surgido de los propios mendocinos y creo que valoraron mi tarea en seguridad también”, concluyó el dirigente radical.