Tucumán va a las urnas sin Juan Manzur y luego de la suspensión de las elecciones

Tras las idas y vueltas judiciales, Tucumán elige este domingo a sus nuevas autoridades. Se renuevan los 347 cargos electivos a nivel comunal, municipal y provincial para los próximos cuatro años: gobernador y vicegobernador, 49 legisladores, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados rurales.

Con más de 18.000 candidatos, los tucumanos se encontrarán inundados de papeletas en el cuarto oscuro debido al sistema de acoples que rige en el Jardín de la República, el cual será empleado por quinta vez. Se oficializaron 1.785 boletas diferentes, de las cuales 1.343 pertenecen a la lista oficial del Frente de Todos y sus distintos acoples. Están habilitados 1.312.532 electores para votar.

La contienda electoral había iniciado sin sobresaltos, salvo la interna en Juntos por el Cambio para definir su candidato a gobernador. La mediación de figuras nacionales definió que Roberto Sánchez sea el candidato a gobernador y el actual intendente capitalino, Germán Alfaro, a vice. A cambio, Alfaro pidió, entre otras cosas, que su esposa y senadora nacional, Beatriz Ávila, sea la elegida para competir como jefa municipal en San Miguel de Tucumán.

Luego siguió un período de relativa calma, hasta que Tucumán estuvo de nuevo en el ojo de la tormenta con la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impidió la candidatura del actual gobernador Juan Manzur a vice y su consiguiente renuncia a su postulación. Tras esa decisión judicial, la fecha de concurrencia a las urnas se suspendió en todas las categorías y se reprogramó para este domingo. Inicialmente iba a ser el 14 de mayo. Con el nuevo día y mes para votar, la Junta Electoral de Tucumán reacomodó el cronograma y determinó que solo los partidos del Frente de Todos deberían reimprimir las boletas con el nuevo candidato a vicegobernador: Miguel Acevedo, el actual Ministro del Interior, un hombre de carrera que nunca se había postulado hasta el momento.

No obstante, Manzur no abandonó sus ambiciones personales y se autoproclamó jefe de campaña del oficialismo en Tucumán. Aún tendría aspiraciones a nivel nacional, por eso el resultado no será visto con atención solamente desde la provincia. En el Frente de Todos a nivel nacional estarán siguiendo de cerca la elección para ver si el exjefe de Gabinete se posiciona en la discusión de las candidaturas.

Así, en el cuarto oscuro convivirán por un lado las papeletas de los partidos que integran el Frente de Todos con fecha de este domingo y por el otro, las boletas del resto de frentes, alianzas y partidos con la fecha del 14 de mayo.

En total hay ocho candidatos a gobernador y vice: Osvaldo Jaldo-Miguel Acevedo (Frente de Todos); Roberto Sánchez-Germán Alfaro (Juntos por el Cambio); Luis Benjamín Burgos y Marcos Aníbal Rougés (Camino a la Lealtad); Juan Ignacio Coria Vignolo y Liliana Graciela Guzmán Cruzado (Nos Une el Cambio); Margarita Raquel Grassino y Luis Alberto Toranzo (Política Obrera); José Martín Correa Tejerizo y Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda); Ricardo Argentino Bussi y Mario Gerardo Huesen (Fuerza Republicana); y Federico Augusto Masso junto a Maria Florencia Guerra (Movimiento Libres del Sur).

Hasta las 18, los tucumanos podrán votar. Una vez finalizado el proceso de votación, inicia el escrutinio provisorio de inmediato con los datos enviados desde las escuelas. Los primeros estarían cerca de las 21, según la Junta Electoral.