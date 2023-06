Patricia Giménez reveló de dónde vinieron los votos de Luis Petri

Aunque todavía no se conocen los resultados oficiales, en el búnker de Luis Petri anticipan un resultado positivo. Si bien no les alcanzaría para imponerse en las PASO frente a Alfredo Cornejo, podría servir para ingresar candidatos en las listas de legisladores. Lo que muchos se preguntan es qué hará el votante de Petri en las elecciones generales y Patricia Giménez dio algunos indicios.

La precandidata a vicegobernadora se ilusiona con llegar a los dos dígitos y dijo que han recibido apoyo de peronistas y radicales ortodoxos.

"Nuestro votante viene desde afuera. No le gusta ninguno de los candidatos que están en la política. El 98% de nuestros candidatos no están hoy en un cargo público. Por otro lado tenemos gente que sabe que la gestión radical de Cambia Mendoza podría haber hecho cosas en otro sentido o más rápido, por eso hablamos de una Mendoza en pausa", manifestó y luego incluso dijo que han sido acompañados por votantes del peronismo.

La candidatura de Petri contó con el apoyo de Julio Cobos.

"Tenemos votantes que estuvieron apostando al kirchnerismo y se dieron cuenta que no pueden seguir sentados de ese lado y deciden apostar por una fuerza que entienden que es distinta. Tenemos peronistas votándonos", afirmó.

Además, reconoció que muchos radicales "ortodoxos" descontentos con Cornejo también los han apoyado. "Es un mensaje hacia adentro de Cambia Mendoza. Seguro que si. Porque somos una fórmula radical y hay muchos radicales enojados con las cosas que han pasado", sentenció Patricia Giménez.

Lo que no está claro es qué sucederá con ese voto el 24 de septiembre cuando Petri no figure entre los candidatos. El exdiputado nacional ha adelantado que acompañará a Alfredo Cornejo como candidato si llega a perder las PASO pero eso no significa que sus electores vayan a hacer lo propio.