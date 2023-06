Las delicias gourmet en el búnker de Cambia Mendoza

No hay datos de las elecciones; los dirigentes aparecieron de a poco, pero no aún los protagonistas. Lo que sí hay es comida: en los búnkeres aún no apareció ningún dirigente relevante. Lo más destacado en la sede elegida por Cambia Mendoza, es la "alimentación". Es que en el hotel raíces Aconcagua, cábala de los radicales, se dispuso un operativo gastronómico de primera línea.

La lista es larga: yogur, granola, frutos secos, alfajores de todo tipo, pochoclo, frutas, budines, limonada, sandwichs especiales, tostones y otras delicatesen.