Elecciones en San Luis, Mendoza, Tucumán y Corrientes: cerraron las urnas y comienza el recuento

Este domingo hay elecciones provinciales en San Luis, Tucumán, Mendoza y Corrientes, y tanto desde Juntos por el Cambio como desde el Frente de Todos, el liberalismo y la izquierda siguen de cerca los resultados con el objetivo de "nacionalizar" las victorias que puedan conseguir.

Seguí el minuto a minuto de los comicios:

18:00 | Cerraron las urnas y hay expectativa por el recuento de los votos

Cerraron los comicios en las provincias de Mendoza (PASO), Corrientes (legislativas), Tucumán (gobernador) y San Luis (gobernador). Hubo un bajo nivel de participación en el promedio general de las cuatro provincias. Las escuelas no permiten el ingreso de nuevos votantes pero se dejará votar a las personas que estén dentro de los establecimientos.

Hay expectativa en el momento a momento del recuento de votos. Se espera tomar los resultados como otro punto de análisis en torno a las elecciones nacionales PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre.

En Corrientes, el electorado es de 927.200 ciudadanos y se votaron candidatos para los siguientes puestos: 5 senadores, 15 diputados provinciales y más de 160 concejales en las 64 comunas que se adhirieron en la primera instancia electoral del año.

En Tucumán, el caudal electoral es de 1.309.648 ciudadanos. Se votó para gobernador y vicegobernador, 49 legisladores provinciales y 25 suplentes -19 por la capital, 18 de la zona oeste y 12, del este-, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales, a través del sistema de acoples.

En San Luis, se custodió el voto de 418.689. Se votó para gobernador y vicegobernador, a 17 intendentes municipales y 39 comisionados, a 21 diputados provinciales, 5 senadores provinciales y 78 concejales.

En Mendoza, se votaron en las primarias a los precandidatos a gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales. Éstos buscan en las elecciones generales del 24 de septiembre.

17:42 | Tucumán: ya votó más del 72% del padrón electoral

La Junta Electoral Provincial informó que en la provincia de Tucumán votó más del 72% del padrón electoral. Los miembros de la Junta Electoral, Doctor Daniel Leiva, Doctor Washington Navarro y Doctor Edmundo Jimenez, realizaron un requerimiento de información a las autoridades de mesas electorales ante los números pedidos de la población.

17:14 | Juntos por el Cambio solicitó extender el horario de voto en Tucumán

Juntos por el Cambio solicitó que se extienda el horario de votación en la provincia de Tucumán hasta las 20:00. La presentación formal se hizo ante la Junta Electoral de Tucumán y se argumentó que hubo grandes demoras para abrir las mesas y escuelas por la gran cantidad de ausencia de las autoridades de mesas y los delegados electorales.

“En muchos casos, recién empezaron a votar a las 10 de la mañana con lo cual se perdió dos horas y en otros casos hasta tres horas”, sostuvieron los apoderados de JxC, Álvaro Contreras y Jorge Torres, a través del escrito.

Las demoras también se tradujeron en congestionamientos en la puerta de entrada de las escuelas” donde los policías no dejaban entrar a las personas a votar”. “Esta situación genera una violación al derecho de participación de los ciudadanos que quieren concurrir a votar y no le es permitido por las autoridades policiales y por las autoridades electorales”, cerraron.

17:00 | Corrientes: ya votó el 55% del padrón electoral y Gustavo Valdés ratificó su presencia en la Convención Nacional de la UCR

Faltando una hora para el cierre, solamente votó el 55% del padrón electoral de la provincia de Corrientes. Esto fue informado por el presidente de la Junta Electoral Provincial, Gustavo Mariño. Se eligen 5 senadores y 15 diputados provinciales y concejales en 64 municipios de los 75 municipios. Por otro lado, el mandatario Gustavo Valdés ratificó su presencia mañana en la Convención Radical y anticipó su apoyo a la ratificación de las alianzas.

Los principales candidatos de las cuatro ofertas electorales que compiten en estos comicios de medio término -el frente oficialista Eco+Vamos Corrientes, el Frente de Todos, Ganemos Corrientes y Libres del Sur,- ya votaron. El mandatario Gustavo Valdés votó en la Escuela "Domingo Faustino Sarmiento" de la ciudad capital y destacó la importancia de la jornada democrática y la implementación, por primera vez, de la paridad de género en las listas y del Voto Joven. Foto: Radio Sudamericana.

El ex gobernador y senador provincial Ricardo Colombi, candidato a la re elección por Eco+Vamos Corrientes dijo tras sufragar en Mercedes (aquí solo se vota para senadores y diputados provinciales), su ciudad natal, que "la democracia está por encima de todo".



La concejala de Paso de los Libres (aquí también únicamente se vota por diputados y senadores provinciales) Celeste Ascúa, que encabeza la lista de senadores del FdT, tras emitir su voto que "es una fiesta de la democracia y, más allá de quién gane, elegir a nuestros representantes es fundamental". "Tenemos una gran expectativa por el sufragio de los más jóvenes que votarán por primera vez, creemos que esa participación se hará sentir", remarcó la candidata del PJ.

16:25 | Juntos por el Cambio denunció compra de votos en Tucumán

El candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio en la provincia de Tucumán, German Alfaro, denunció formalmente las irregularidades frente a un cajero automático de un banco en la Capital del distrito. Las cámaras captaron imágenes ingresando a la madrugada para retirar grandes cantidades de dinero.

Alfaro destaca que las unidades pertenecen al Banco macro SA, Administradora Fiduciaria ARS SA, y otras entidades financieras del medio local, y exige que éstas deben explicar qué hacía la gente a esa hora en los comienzos de un día electoral. Apunta a que entraba gente con papeles y planillas y salían con bolsos, grandes sobres y bolsas llenas de "dinero en efectivo para ser destinados a la compra de voluntades".

Se desconoce la identidad de las personas que aparecen en el video pero denuncian una fuerza dispuesta a intervenir en las elecciones a fin de "torcer la voluntad popular". Se solicita que se los identifique mediante las imágenes presentadas.

"En la madrugada del 11/06/23, y a partir de las 03:00 hs. aproximadamente, comenzaron a concurrir un número importante de personas al edificio colindante del Banco Macro sito en calle 24 de septiembre 719, de esta ciudad capital, las cuales ingresaban y se iban con grandes cajas, sobres y bolsos", detalla la denuncia.

15:15 | San Luis: ya votó el 50% del padrón

La Secretaría Electoral informó pasado el mediodía que en esa provincia ya votó el 50% del padrón electoral. Los puntanos elegirán a su futuro gobernador y vicegobernador, a 17 intendentes municipales y 39 comisionados, a 21 diputados provinciales, 5 senadores provinciales y 78 concejales.

14:40 | Corrientes: votó el 40% del padrón

Las elecciones legislativas de Corrientes se desarrollaban con normalidad y, pasado el mediodía, había votado el 30% del padrón en la capital y el 25% en el interior, informaron fuentes oficiales. A su vez, también emitieron su voto antes de ese corte el gobernador, Gustavo Valdés, y los principales candidatos de las cuatro listas.



"El porcentaje de electores que habían sufragado hasta las 14 asciende al 40 por ciento en la ciudad capital y a 39 en el interior provincial", señaló a Télam el presidente de la Junta Electoral Provincial, Gustavo Sánchez Mariño, quien agregó la jornada "continúa transcurriendo con total normalidad". Corrientes elige hoy cinco senadores y 15 diputados provinciales y concejales en 64 municipios.

13:30 | Mendoza: votó el 42% del padrón electoral

Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se desarrollaban hoy con normalidad en Mendoza y pasadas las 13 ya había votado el 42% de los inscriptos en el padrón, en comicios en los casi un millón y medio de personas puede optar por 10 precandidatos a gobernador y otros cargos electivos, con el estreno de la boleta única de papel.



Según informó esta tarde el presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Electoral, Dalmiro Garay, "en el corte de las 13, ya había votado el 42% de los mendocinos, es decir más de 600 mil personas".



13:00 | Mendoza: el voto del gobernador Rodolfo Suárez

Rodolfo Suárez: "No tengo dudas de que Cornejo va a ser el gobernador de Mendoza"

Rodolfo Suarez fue a votar a la escuela Arístides Villanueva de Ciudad, y luego habló con la prensa sobre los nuevos desafíos personales y de Cambia Mendoza. Además, aclaró que no tiene dudas de que Alfredo Cornejo será nuevamente gobernador de Mendoza.

"Al principio por el frío la concurrencia recién ahora se está activando. Estoy contento por el voto porque con este nuevo método es muy rápido y sencillo. Esto es un paso más de la institucionalidad de Mendoza que estamos dando el ejemplo hacia el resto del país. Seguramente la boleta única papel se va a terminar extendiendo a toda la Argentina". Y agregó: "Yo voy a ir al Senado porque no tengo ninguna duda de que Alfredo Cornejo va a ser el gobernador de Mendoza. Vamos a trabajar de forma conjunto con Alfredo".

"Ha sido una campaña pacífica, como siempre sucede en Mendoza. Los debates que se han dado no han tenido mucha profundidad, pero eso se va a dar para las próximas elecciones. Nosotros estamos muy confiados, ya que en el 2015 agarramos una provincia que realmente estaba muy mal en todos los aspectos. Hoy los servicios se prestan mejor en todos los sentidos. Cuando la macroeconomía pueda acomodarse, Mendoza va a ser otra cosa. Creo que va a haber un reconocimiento de la gente con lo que fue el manejo de la pandemia. Sin dudas que esta elección va a repercutir en todo el país.", describió sobre el proceso electoral.





Compartimos el tradicional desayuno en Sportman Café con el precandidato @alfredocornejo, @mariana_juri, @TadeoGZ, @diegocostarelli y @YamelAses.



12:45 | Adolfo Rodríguez Saá votó y anticipó que cree que a Poggi "le va a ir bien"



Adolfo Rodrífuez Saá en diálogo con la prensa. Crédito foto: captura de video.

Cerca de las 12.45 horas acudió a votar en la localidad de Potrero de Funes el ex gobernador puntano y senador nacional por el Frente de Todos, Adolfo Rodríguez Saá. En diálogo con la prensa, se mostró conforme de que las elecciones se estén llevando a cabo en San Luis sin inconvenientes y, aunque no quiso adelantar resultados, dijo que cree que el candidato que apoya, Claudio Poggi del lema Cambia San Luis, “le va a ir bien y vamos a tener éxito”.

Aunque sabe que si se impone en las urnas Poggi, pueden llegar a arribar para los festejos referentes nacionales de Juntos por el Cambio como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, aclaró que el acuerdo programático que tiene con JxC es “solamente provincial y no nacional”.

También explicó porqué apoya al candidato opositor al oficialismo que ejerce su hermano, el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Y recordó: “A mí, como a otros dirigentes, me echaron con la policía del PJ provincial”.

Ante la consulta sobre las declaraciones de Alberto señalando que Adolfo era un gran dirigente, señaló: “las discrepancias políticas que nosotros tenemos son muy graves. Esta era una provincia que desde 1983 causaba sensación, decían que éramos la primera provincia del país y nuestros índices estaban en los primeros puestos. Ahora estamos en los peores lugares, sobre todo por la pobreza: 7 de cada 10 niños están bajo la línea de la pobreza y la mitad está mal alimentados”.

Sobre la Ley de Lemas, Adolfo se mostró de acuerdo porque “ordena la interna del oficialismo y la oposición”, pero enfatizó que no con la forma en que la impuso su hermano, “sin acuerdo sin diálogo, la hizo como quiso” la ley.

Por último, y en torno a la situación política nacional, opinó: “Es lamentable lo que pasa con el oficialismo y la oposición. Se tiene que respetar la ley, y tendría que haber PASO, tanto para el oficialismo como para Juntos por el Cambio, y no que hagan acuerdos de cúpula, sin darle al pueblo argentino la posibilidad de elegir sus candidatos”.

12:20 | Mendoza: votó Omar De Marchi



Omar De Marchi fue el último candidato a gobernador mendocino en votar y como sus competidores apuntó a la apatía que hay en la gente. Según él hay "cansancio e impotencia", de la gente. Él atribuyó eso a "la falta de resultados" provinciales y nacionales. "El momento es importante, porque más allá del enojo arranca un momento en el que en tres meses y medio se va a resolver quiénes van a tomar las decisiones", dijo De Marchi, quien acusó anomalías en la campaña. "

Campaña sucia hay siempre y hay quienes por impotencia se enojan. Ha sido una campaña atípica porque representamos un espacio que se ha creado hace muy poquito, con gente que tenemos experiencia. Eso ha generado una cierta incertidumbre para algunos que veían que el escenario estaba adormecido", dijo. "En la provincia y en la nación los resultados que se esperaban no llegan. Eso genera desazón, impotencia. Tenemos la esperanza que la provincia va a estar en los niveles de competitividad que hace mucho no está", dijo.

Omar De Marchi, el último candidato a gobernador mendocino en votar.

11:26 | Comunicado de la Junta Electoral de Tucumán

"La demora que se produjo en la apertura de algunas mesas de votación se suscitó como consecuencia de la gran cantidad de fiscales que debían ser registrados y ubicados por el presidente de cada mesa", sostuvo la Junta Electoral de Tucumán sobre lo sucedido esta mañana. "También se produjo la ausencia de algunas autoridades de mesa que, a pesar de haber sido notificadas, renotificadas y capacitadas por la Junta Electoral, no asistieron a cumplir con su obligación que es una carga pública. En consecuencia debieron ser reemplazadas", añadió.

11:15 | Alberto Rodríguez Saá en San Luis: "Tengo muchas autocríticas, sobre todo las cosas que no he hecho"

El gobernador Alberto Rodríguez Saá emitió su voto alrededor de las 11 de la mañana y luego, en rueda de prensa, hizo una fuerte autocrítica respecto a las cosas que no hizo, pero que le gustaría dejar planteadas. La de hoy fue su última elección como gobernador y, en este contexto, ratificó su decisión de haber elegido el sistema de lemas y que éste haya sido aplicado en estas elecciones. Alberto Rodríguez Saá emitió su último voto como gobernador. Crédito foto: Gabriela Yalangozian

11:03 | Mendoza: sorpresa por la boleta única

Muchos electores llegan a votar sin saber que cambió el sistema. Ante la sorpresa, los presidentes de mesa debieron informar desde cero. "Un montón de gente no sabía siquiera que había boleta única. Entran directo y le preguntan a las autoridades de mesa, a pesar de que hay dos o tres facilitadoras o personal de asistencia al ciudadano en cada escuela", explicó uno de ellos.

11:00 | Corrientes: votó Gustavo Valdés

El gobernador Gustavo Valdés votó a las 11 de la mañana en la Escuela Sarmiento. Foto gentileza: Gustavo Valdés

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, emitió su voto en la Escuela Sarmiento de la capital provincial. “A las elecciones en Corrientes no se le da mucha importancia a nivel nacional porque no son ejecutivas”, dijo. Lo hizo a las 11:00 y tras ingresar su sufragio en la urna brindó una improvisada conferencia de prensa en la que destacó el desarrollo “normal” de las elecciones y la incorporación del “voto joven”

Si anticipar cuál será el mensaje que llevará desde Corrientes a la convención nacional de la UCR que se desarrollará este lunes confirmó su presencia: “Mañana estaré en la convención”. Respecto a las elecciones provinciales destacó qué “todas las mesas están habilitadas para votar y que espera que los jóvenes se acerquen a dar su opinión, es la primera vez que van a participar de estas elecciones provinciales

Valdés está convencido que las elecciones presidenciales van a ser más fuerte, “porque hay más expectativa”. “Además se debe tomar en cuenta que a nivel nacional las elecciones en Corrientes no se les da tanta importancia porque son legislativas y no ejecutivas, por eso los ojos de la Nación están más puesta en las provincias donde se eligen gobernadores, como Mendoza que es importante para la oposición”, agregó.

Valdés anticipó, además: “Vamos a contar voto por voto, que es lo que tiene que ver con la democracia, vamos a ser respetuosos. Tenemos muchas boletas, pero no es complicado el conteo. Esperamos recibir un acompañamiento importante del electorado”.





11:00 | Mendoza: votó Alfredo Cornejo

El precandidato Alfredo Cornejo votó y reconoció que hay mal humor y que la ciudadanía vota en ese contexto. Además cuestionó las propuestas "demagógicas" de la campaña.





10:30 | Mendoza: votaron Luis Petri y Cristina Pérez

Luis Petri votó junto a su pareja, la periodista Cristina Pérez. Crédito foto: Instagram

Poco después de las 10:30 votó el exlegislador radical Luis Petri, que enfrenta al binomio que lidera Cornejo. Petri emitió el voto en una escuela del departamento de San Martín, al este de la capital provincial y lo hizo acompañado de su pareja, la periodista Cristina Pérez.



"Los comicios han arrancado bien, un poco demorados por el frío, lógicamente", sostuvo Petri, quien se mostró emocionado y destacó que quiere "transformar Mendoza porque está estancada".



10:00 | San Luis: votó el candidato Jorge "Gato Fernández"

El candidato del Partido Justicialista Jorge "Gato" Fernández votó minutos después de las 10 en la Escuela N° 251 de la localidad de Tilisarao, que se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de San Luis. "Estoy muy tranquilo porque hemos hecho un trabajo muy importante", dijo.

Jorge "Gato" Fernández esta mañana al emitir su foto. Crédito foto: prensa Fernández.





10:00 | San Luis: votó Claudio Poggi

Claudio Poggi votó en la escuela Normal Mixta de San Luis. Crédito Foto: Gabriela Yalangozian

Poco después de las 10 de la mañana, votó en la Normal Mixta de la ciudad de San Luis, Claudio Poggi, candidato a gobernador por Cambia San Luis y dijo que pese a a la Ley de Lemas "pudimos conformar un gran frente opositor, unidos por el mismo deseo de cambio". "Lo que va a impactar en el resultado es la pobreza que hay en San Luis, la inseguridad, el déficit fiscal que hay en San Luis", agregó.

Finalmente el candidato y exfuncionario del gobierno sanluiseño dijo que si gana va a "estar al pie del cañón".



9:30 | Elecciones en Corrientes: votó Ricardo Colombi y dijo que "no fue una campaña fácil"





Votó el candidato a la re elección Ricardo Colombi. Crédito foto: Alejandro Fabián Spivak

El senador provincial y candidato a la re elección, por el Frente oficialista Eco + Vamos Corrientes Ricardo Colombi, votó en la Escuela N° 83 de Mercedes y llamó a la ciudadanía a participar de este acto comicial. “No fue una campaña fácil por la crisis nacional”.

En Mercedes los electores sólo eligen diputados provinciales porque es uno de los municipios que no se adhirió a las convocatorias del gobernador Gustavo Valdés de elecciones para este domingo y votará junto a los comicios nacionales de octubre.

Los comicios comenzaron con demoras debido a la falta de boletas en algunas escuelas del interior. Los inconvenientes en las escuelas se dieron por la cantidad de boletas en los cuartos oscuros, que son en total 53.

En Corrientes unos 927.200 ciudadanos elegirán demoras 5 senadores, 15 diputados provinciales y más de 160 concejales en las 64 comunas que se adhirieron en la primera instancia electoral del año.

ECO+ Vamos Corrientes a nivel provincial, está integrado por 31 partidos. El Frente de Todos con 22 fuerzas políticas. Ganemos Corrientes (un desprendimiento del FdT) con 3 y el partido Libres del Sur

“Hay malestar”

Tras emitir su voto el candidato a la re elección como senador Ricardo Colombi admitió que la campaña "no fue fácil y con mucho malestar de la ciudadanía por la crisis que atraviesa el país”.

Aunque en Mercedes no se eligen representantes locales, sólo se eligen diputados y senadores provinciales porque los concejales se votarán durante los comicios nacionales de octubre, dijo que "igual todos tienen que concurrir a votar.

9:30 | Tucumán: votó el vicegobernador Osvaldo Jaldo

Votó el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Crédito foto: Twitter

El vicegobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo y candidato a gobernador por el oficialismo, votó poco después de las 9 en la localidad de Trancas. "Comenzando este domingo tan importante, emití mi voto en la Escuela Bartolomé Mitre de mi querida ciudad natal. En un año tan significativo como este, en el que se cumplen 40 años del retorno de la democracia, esta jornada electoral adquiere una relevancia aún mayor", escribió en su cuenta de Twitter.

9:06 | Primeros votantes en San Luis

Desde temprano comenzó a votar gente en San Luis, en una jornada con bajas temperaturas, con una mínima de 2°C que podría alcanzar como máximo los 11°C por la tarde. En esa provincia hoy se elige gobernador y los comicios abrieron a las 8, con normalidad, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales.

Hay 1308 mesas habilitadas para votas y 2600 autoridades de mesa designadas entre presidentes y vicepresidentes para custodiar el voto de 418.689 electores.

Los primeros votantes de San Luis en una mañana fría. Crédito foto: Gabriela Yalangozian

9:00 | En medio de demoras, se vota en Tucumán

Las elecciones para gobernador de Tucumán comenzaron con normalidad a las 8 de hoy en gran parte de las escuelas, con excepciones en algunas instituciones de la capital donde se registraron demoras y amontonamientos de gente.



Fuentes de la Junta Electoral Provincial (JEP) informaron que son 1.309.648 los ciudadanos habilitados para elegir gobernador y vicegobernador, 49 legisladores provinciales y 25 suplentes -19 por la capital, 18 de la zona oeste y 12, del este-, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales, a través del sistema de acoples.



Con demoras en algunas escuelas, la gente espera para votar en Tucumán. Foto gentileza: Alejo Mejuto

8:30 | Llegan los primeros correntinos para elegir legisladores

Las elecciones legislativas en Corrientes comenzaron con normalidad a las 8 de hoy, en una jornada en la que los ciudadanos renovarán 20 bancas en la Legislatura provincial y concejales en 64 municipios. El presidente de la Junta Electoral provincial, Gustavo Sánchez Mariño manifestó en declaraciones a Télam que los comicios "se iniciaron con normalidad en todo el territorio provincial".



"Todo está funcionando correctamente en las 334 escuelas", dijo el funcionario y agregó que "el dispositivo de seguridad está organizado y las urnas llegaron en tiempo y forma, por lo que el inicio se está desarrollando sin inconvenientes".





8:00 | Mendoza estrena la boleta única papel



Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) quedaron habilitadas a las 8 de hoy en Mendoza, donde casi un millón y medio de personas podrá votar entre diez precandidatos a gobernador y otros cargos electivos, con el estreno de la boleta única de papel.



El acto eleccionario inició con demoras en la conformación de algunas mesas y bajas temperaturas que, minutos antes del amanecer en la ciudad de Mendoza, alcanzaban 1 grado, informó Télam.



Hay diez precandidatos para la gobernación y competencia interna en tres frentes electorales para definir candidaturas para la elecciones provinciales del 24 de septiembre.