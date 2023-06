De Marchi: "Hay cansancio e impotencia por la falta de resultados"

Omar De Marchi fue el último candidato a gobernador en votar y como sus competidores apuntó a la apatía que hay en la gente. Según él hay "cansancio e impotencia", de la gente. Él atribuyó eso a "la falta de resultados" provinciales y nacionales. "El momento es importante, porque más allá del enojo arranca un momento en el que en tres meses y medio se va a resolver quiénes van a tomar las decisiones", dijo De Marchi, quien acusó anomalías en la campaña. "

Campaña sucia hay siempre y hay quienes por impotencia se enojan. Ha sido una campaña atípica porque representamos un espacio que se ha creado hace muy poquito, con gente que tenemos experiencia. Eso ha generado una cierta incertidumbre para algunos que veían que el escenario estaba adormecido", dijo. "En la provincia y en la nación los resultados que se esperaban no llegan. Eso genera desazón, impotencia. Tenemos la esperanza que la provincia va a estar en los niveles de competitividad que hace mucho no está", dijo.

Cornejo

Alfredo Cornejo votó en Godoy Cruz y desde allí dijo cuál es la expectativa para la elección local pero también a nivel nacional. Justamente, se mostró como un factor importante en la búsqueda de la unidad de Juntos por el Cambio. En cuanto al clima electoral en la provincia, también apuntó al mal humor social. "Hay desesperanza, angustia e incertidumbre en la gente", aseguró.

En ese sentido, puso como responsable de la situación al Gobierno nacional por no controlar la inflación y la macroeconomía. "Lamentablemente después de 20 años de populismo se cae en lugares comunes, propuestas que no son fáciles de concretar y generan expectativas que no se cumplen", dijo Cornejo sobre la campaña. "Mendoza tiene cosas muy positivas a nivel institucional. Tiene PASO, ficha limpia y hoy se pone en marcha la boleta única", agregó, y buscó bajarle el impacto a las declaraciones de Javier Milei, quien lo calificó de "dictador". "Se dicen cosas todo el tiempo. En Mendoza el sistema democrático funciona y no hay riesgo de ningún autoritarismo", aseguró.

Cornejo, poniéndole la x a su voto.

En cuanto al humor social, admitió que es malo. "Hay desesperanza en el ciudadano, derivada de un gran deterioro social, de una gran inflación. Hay angustia, incertidumbre. La alta inflación rompe el metro cuadrado de cada ciudadano. En ese contexto va a votar la ciudadanía", dijo.

Votó Parisi

Parisi, junto a su familia y Bermejo.

Omar Parisi, precandidato a gobernador del Frente Elegí en representación del kirchnerismo, votó en Luján y estuvo acompañado desde temprano por Adolfo Bermejo, a quien le agradeció. Luego de votar, habló con MDZ y reconoció que hay un mal humor social que complica. Sobre el resultado dijo ser optimista. "Los peronistas somos optimistas, todos unidos triunfaremos", dijo el candidato, que tiene origen político en el Partido Demócrata y luego se cruzó al PJ.

"Yo sé que la gente está enojada, que no está bien, que estamos pasando por muchos problemas. Pero elegir es la forma de mejorar", dijo.

Respecto a la implementación de la boleta única, Parisi cuestionó al Gobierno. "Lamento que el gobierno provincial no haya hecho más capacitación y mejor. Deberían haberlo hecho más gradualmente. Se arrancó mal", dijo.

Parisi estuvo acompañado por Adolfo Bermejo, quien aún acarrea la emoción por el fallecimiento de su hermano Alejandro.