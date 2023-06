El Gobierno celebró el "éxito" de la boleta única y le contestó al kirchnerismo por las críticas al sistema de votación

Este domingo se celebraron en Mendoza las elecciones PASO para elegir a los candidatos a gobernador, vice, intendentes, concejales y legisladores. En el búnker de Cambia Mendoza, MDZ dialogó con el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez quien manifestó la postura y el balance del Gobierno de Mendoza respecto a la realización de estas elecciones.

"En primer lugar, hay que destacar el 70% de personas que fue a votar, que es un porcentaje promedio histórico de Mendoza en cada votación y que se viene viendo en las primarias. Y por otro lado hay que destacar el éxito de la boleta única desde la celeridad, las no colas en las escuelas y las ventajas que venimos destacando desde que el gobernador decidió mandar el proyecto de ley", comentó Ibáñez desde el hotel Raíces Aconcagua del centro mendocino.

A lo que agregó: "Creemos que la boleta única es muy positiva, al igual que ese 70% del que hablamos que es un buen porcentaje. Ahora quedamos a la espera de los resultados. Los datos oficiales se darán a las 22, hay que respetar lo que establece la Junta Electoral".

Y habló sobre la no llegada de Rodríguez Larreta a la provincia de Mendoza por las elecciones, ya que sí llegó Patricia Bullrich, pero no el precandidato. "Lo cierto es que hoy en el país hay más de una elección, cuestiones de tiempo y agenda hacen que uno no pueda estar en todos lados. Cada uno de los dirigentes va a las elecciones de cada provincia que son muy importantes".

Sobre las críticas de la oposición a la implementación y conocimiento de la boleta única, analizó: "La oposición lo que hace es subestimar al elector y hace un juicio de valor en la capacitación. No solamente esto, sino que no da una respuesta. ¿Qué están planteando?, ¿Quieren volver a la boleta partidaria? Esa que permite las prácticas distorsivas, que es un gasto enorme para el Estado, la que no pone a los partidos en igualdad de condiciones. Hay que dar un debate serio".

Y finalizó hablando de la polémica que se generó respecto a las boletas que había en Luján de Cuyo, en las que había boletas en las que aparecía dos veces "Cambia Mendoza". "No estoy al tanto, son planteos que van a la Junta Electoral, no estaba al tanto de lo que había pasado", dijo el ministro.