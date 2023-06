Miguel Ángel Pichetto pidió postergar el debate por Juan Schiaretti hasta después de las elecciones en Córdoba

El referente de Encuentro Republicano Miguel Ángel Pichetto afirmó hoy que una eventual incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio "hay que discutirla" más adelante y "no interferir en el proceso electoral de Córdoba", que tendrá sus comicios provinciales el 25 de junio.

"Para lo de Schiaretti hay que dejar que pase la elección y no interferir en el proceso electoral de Córdoba", dijo Pichetto hoy en declaraciones a la radio AM750, en las que ratificó que "la idea de ampliar la coalición está en todos" los dirigentes de JxC. En tanto consideró que "hay convulsiones lógicas" dentro de JxC, afirmó que las tensiones se deben a que "está en debate quién esta al frente de la coalición", aunque remarcó que "hay una voluntad unificadora".

"Hay convulsiones lógicas porque está el debate por el liderazgo, por quién va a estar al frente de la coalición, pero Juntos por el Cambio no se va a romper, ya hay hechos que marcan una voluntad unificadora. (Mauricio) Macri tiene que encontrar su lugar, creo que él tiene que ser un líder que aconseja", expresó quien compartiera la fórmula presidencial con el exmandatrio en 2019.

Miguel Ángel Pichetto pidió postergar el debate por Schiaretti

En medio de tensiones, JxC oficializó ayer la incorporación a sus filas del diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert, en un encuentro donde fue notoria la ausencia del sector interno que responde a Patricia Bullrich, mientras el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reiteró su pedido para seguir ampliando la coalición opositora, con dirigentes como Schiaretti.

"La aceptación de José Luis en la coalición parece un dato que va a ir consolidando la unidad, todos estamos de acuerdo en que la coalición es bueno ampliarla y darle más estructura y crecimiento", sostuvo Pichetto.

En esta misma línea, el exjefe del bloque de senadores del PJ indicó que existe "una discusión sobre la propuesta de futuro y de cómo se va a gobernar".

"Jamás la escuché a Patricia Bullrich diciendo que la protesta social debe ser reprimida salvajemente", dijo en referencia a las acusaciones que hizo la dirigente de la Coalición Cívica ARI Elisa "Lilita" Carrió contra Mauricio Macri, a quien acusó de tener una visión de orden fundado "en una represión que no respeta a los derechos humanos".

Al respecto, Pichetto agregó que "la propuesta de Juntos por el Cambio tiene que ser una propuesta posible y razonable, la gente ya perdió mucho estos años. El verdadero ajuste ya se hizo". Por otra parte, el dirigente sostuvo que "no ve superando los 20 puntos" al precandidato presidencial por La Libertad Avanza Javier Milei.



"A Milei le doy más bajo que lo que los periodistas y encuestadores hablan. No lo veo a Milei en el balotaje, y no lo veo superando los 20 puntos", remarcó.