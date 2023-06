Sorpresas e internas en el distrito que Cambia Mendoza busca retener

En el Este hay cinco departamentos: La Paz y Santa Rosa -que gobierna el peronismo-; San Martín, Rivadavia y Junín, administrados por Cambia Mendoza, con tres intendentes radicales. Los dos primeros adelantaron sus comicios junto al resto de las comunas administradas por el PJ, el resto tiene PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) el 11 de junio, domingo en el que se votan también candidatos para cargos provinciales.



De acuerdo a los sondeos previos, el precandidato a gobernador Alfredo Cornejo sería el más votado en el distrito; en Junín, el regreso del vicegobernador Mario Abed como precandidato a intendente tendría un resultado arrasador; en San Martín, La Unión Mendocina presenta un precandidato competitivo: el exintendente peronista Jorge Gimenez pero en Cambia Mendoza se muestran confiados en que el más votado será Raúl Rufeil quien se presenta por la reelección y en Rivadavia, hay expectativas por la elección que puede llegar a hacer Ricardo Mansur (del partido departamental Sembrar) en su búsqueda con arrebatarle el poder a sus ex socios políticos radicales aunque hay dudas si puede perjudicarlo no llevar precandidato a gobernador en su lista.

De los tres departamentos donde mejor está posicionado Cambia Mendoza es en Junín donde Abed en el retorno a la comuna que gobernó 16 años, se ubica primero en los sondeos, comodísimo. Hay encuestas que le dan más del 60% de los votos, posicionándolo como uno de los dirigentes más votados en toda la provincia. La interna de Cambia Mendoza, se disputa entre la lista de Cornejo (en la que va Abed) con la de Luis Petri quien lleva como precandidata a intendenta a Valeria Rómoli. La apuesta del listado de Petri es sacar el porcentaje que le permita llevar al menos un concejal en la nómina para las elecciones generales. En la competencia, el Frente Elegí – que encabeza el PJ- la chance de ganar la interna estaría entre Santiago Peppa, Andrea de Marco y Gustavo Vera. La Unión Mendocina, lleva tres precandidatos: Andrés García (apoyado por el diputado de Unión Popular Jorge Difonso); Nati José y José Mauricio Sosa.

En San Martín, el intendente Rufeil de Cambia Mendoza va a por la reelección y los números lo ubican con muchas posibilidades de ser el más votado en la PASO. Pero se encuentra con un competidor de fuste que es Giménez quien fue intendente por 16 años. El histórico dirigente del desaparecido sector azul del PJ, decidió al filo del cierre de listas, que no iría por el Frente Elegí, que lidera el peronismo, sino por La Unión Mendocina, que encabeza De Marchi. Su argumento y el de su entorno para tomar la decisión es que necesitaba llevar un precandidato a gobernador que le sumará para poder alcanzar a Rufeil a quien se encuentra a pocos puntos en las encuestas. Sus críticos aseguran que eso no ocurrirá porque consideran que De Marchi no mide significativamente en San Martín, ni en el Este en general, y que obtendrá su propio caudal de votos, incluso deberá restar en las generales algo que iba a poder sumar si se presentaba por dentro del Frente Elegí: los votos de todos los precandidatos de esa alianza peronista. Entre los precandidatos del Frente Elegí estará el tercero más votado, pero sumados podrán hacer una elección que siga de cerca la cantidad de votos que obtendrá Giménez. La lectura contraria la hace La Unión Mendocina, en cambio, que considera que el exintendente tiene chances de ser el más votado en la elección general porque arrastrará votos peronistas.

En Rivadavia en tanto, podría dar el batacazo Ricardo Mansur, del partido departamental Sembrar aunque tiene un inconveniente: va sin precandidato a gobernador. Si hay un gran porcentaje de la ciudadanía que se equivoca al usar la boleta única y vota lista completa por un lado y luego lo marca a Mansur, el voto para la categoría intendente en ese caso, se anula. Algo similar ocurrió en 2019 cuando Anabel Fernández Sagasti era candidata a gobernadora por el peronismo y llevaba a Gabriela Lizana en la lista. El dirigente Juan Garrido iba con boleta corta (sábana en este caso porque no se había estrenado la boleta única que Mendoza usará por primera vez este año) y obtuvo 300 votos a su favor que fueron anulados porque hubo gente que puso la boleta entera del peronismo y le agregó además la de Garrido como intendente. En este departamento, la interna de Cambia Mendoza es muy complicada y hay una pelea cuerpo a cuerpo entre los dos precandidatos a intendente que lleva Cornejo: el diputado provincial Mauricio Di Césare y el presidente del Concejo Deliberante Hernán Amat. Según algunas fuentes, Amat mide más en las encuestas que Di Césare pero como este último tiene respaldo municipal puede resultar ganador. Se cree que pasadas las primarias, la pelea seguirá y Mansur puede verse beneficiado.

En tanto en La Paz y Santa Rosa, los intendentes que ya ganaron sus propias PASO, esperan que el precandidato a gobernador del kirchnerismo Omar Parisi, sea el más votado en la primaria del 11 en esas comunas. Si esto ocurre, será una excepción en la provincia ya que el PJ no tiene chances de salir primero en la categoría gobernador. De todas maneras, nada está dicho. La ciudadanía con la lapicera en mano para marcar la boleta única, definirá el 11 de junio próximo.