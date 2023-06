Patricia Bullrich dijo que la solución del país es "sacar a La Cámpora del Estado"

Patricia Bullrich y Néstor Grindetti compartieron este jueves, junto al precandidato a intendente local, Walter Klix un recorrido por Escobar donde escucharon las problemáticas que viven todos los días los comerciantes y los vecinos de esa localidad bonaerense.

En el encuentro con vecinos y dirigentes, Bullrich aseguró: "Somos conscientes que hemos tomado la decisión de asumir el liderazgo de un país que se encuentra en un estado calamitoso. Un país donde la gente siente que el destino es de corto plazo. Nadie tiene confianza en qué va a pasar mañana. Nuestra tarea es la de dinamitar de una vez y para siempre un régimen de poder que ha sumido a la Argentina en la degradación, en la pobreza, en la incultura, en la falta de educación", y agregó: "La solución no es ajustar, es sacar a La Cámpora del Estado".

Por otra parte, el precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires dijo: "Nosotros queremos hacer transformaciones en la provincia que son muy profundas y nos van a enfrentar al status quo que no quiere cambiar, que solo quiere que todo siga igual, necesitamos el acompañamiento de muchos vecinos y dirigentes para hacer cambios estructurales".

Sobre la intervención de la Inspección General de Justicia en la situación de Independiente y la colecta de Santiago Maratea, Patricia Bullrich manifestó: "Yo tengo una institución que se llama Instituto de Estudios Estratégicos, y hace dos meses, Nissen me hizo una intervención. Y a la semana siguiente, la justicia dijo que estaba mal hecha, que tenía intencionalidad política y que el único objetivo que tenía era intervenir en mi campaña política porque estaba todo bien. Y ahora Nissen se mete con el fideicomiso de Maratea por el solo hecho de que se recauda por el lado privado".

Y agregó: "Nissen le dijo a toda la sociedad que estábamos desviando fondos y la Justicia lo mandó derechito a decir que lo que estaba diciendo era mentira. A mí me lo hizo. Que toda la sociedad se entere que Nissen me quiso hacer una maniobra y le salió mal. Y la Justicia dijo no, no es verdad. Usted Nissen, mándese a guardar. Si interviene el Poder Judicial, nos vamos a quedar tranquilos. Si es la Inspección General de Justicia la única que intervine, sepan que no nos vamos a quedar tranquilos".