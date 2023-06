Cuando el “Estado presente” del kirchnerismo, se transforma en una actuación testimonial

Adjudicada en 2009, esta obra inconclusa, en la emblemática Ruta Nacional 40, en el sur de nuestra provincia, tiene consecuencias gravísimas para Mendoza y la región. Por un lado, recorre una zona de gran atractivo turístico, que no puede aprovecharse debidamente, considerando que somos uno de los destinos turísticos más elegidos no solo a nivel nacional, son también por visitantes extranjeros.

Y lo más relevante, este tramo en particular de la ruta está enclavado en una de las zonas productivas más importantes de Argentina: Vaca Muerta. Su terminación, permitiría una integración logística entre Mendoza y Neuquén para facilitar y potenciar la actividad petrolera de operadoras, empresas de servicios y otras industrias vinculadas con gran potencial en la zona, como la minería.

Si pensáramos en todo lo que dejamos de producir, en las oportunidades perdidas, y en los mayores costos por tener que llegar a Neuquén a través Santa Isabel, en La Pampa y por otra ruta en pésimo estado y muy peligrosa, podríamos concluir que esta desidia del Gobierno Nacional es de las más gravosas para Mendoza.

Este Gobierno Nacional que se jacta de ser “el Estado presente”, solo ha construido un relato testimonial, cuyo mejor exponente en estos temas son los puentes sobre la Ruta Nacional 40, en el Valle de Uco, que en más de 3 años no ha podido reconstruir.

Nos acostumbramos también a que el delegado de Vialidad Nacional con asiento en Mendoza (Guillermo Amztutz), solo dé excusas y explicaciones como comentarista de una realidad que le es ajena. Es evidente que la obra no la hará este Gobierno Nacional, porque no tiene -o no tuvo- el interés ni los recursos. Quizás sería mejor que el funcionario honre a los ciudadanos de Mendoza y ponga a disposición su cargo, porque nada puede hacer.

Como mendocinos, tenemos la expectativa que prontamente el veredicto de las urnas, alejará el populismo del Gobierno Nacional, y se podrán articular nuevas políticas públicas entre la Nación, Mendoza y Neuquén, que impulsen la producción y el empleo. Esto es parte del programa de Gobierno que apoyamos y valoramos de Alfredo Cornejo, como futuro Gobernador de Mendoza.

*Rodolfo Vargas Arizu - Activá Mendoza