Se blinda el PRO: Horacio Rodríguez Larreta defendió a Patricia Bullrich de acusaciones de Cristina Fernández de Kirchner

Primer gesto de distensión de la interna del macrismo luego de la segunda cumbre de líderes del partido amarillo. Horacio Rodríguez Larreta salió esta mañana a defender de manera pública a Patricia Bullrich, su adversaria en la carrera por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, frente a las acusaciones de Cristina Fernández de Kirchner.

El jefe de Gobierno porteño defendió la inocencia de Bullrich en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. "Basta de teorías conspirativas", fue el pedido del aspirante presidencial del PRO. En declaraciones a la prensa al encabezar un acto en la Autopista Illia, el referente opositor continuó: "Que la Justicia investigue a fondo, no se tiene que meter la política en las investigaciones judiciales. No entremos en estas teorías conspirativas".

El pasado lunes la expresidenta había acusado a Patricia Bullrich de estar detrás del "encubrimiento del intento de asesinato" que sufrió el pasado el 1º de septiembre en la puerta de su domicilio, en el barrio porteño de Recoleta.

Inauguramos la Autopista Illia sin barreras. https://t.co/2kByvuPkLp — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 9, 2023

Ayer los principales dirigentes del PRO ratificaron la "unidad de Juntos por el Cambio (JxC)" y reiteraron la voluntad de "ampliar" la principal fuerza opositora, en una reunión que mantuvieron para bajar la tensión interna en la que analizaron el "escenario electoral" que dejaron las recientes elecciones y las que se realizarán el próximo domingo en cinco provincias.

La reunión se efectuó en el barrio porteño de Palermo y participaron el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, -ambos precandidatos presidenciales-; el actual jefe del partido macrista, Federico Angelini; el diputado Cristian Ritondo y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros.

Antes de ese encuentro, Patricia Bullrich afirmó que "es bueno tener" a Mauricio Macri para "consultarlo" pero que no le parece bien "pedirle un respaldo". "Prefiero no hablar de ese tema. No me parece bien pedirle o no un respaldo al expresidente", indicó Bullrich.

También señaló que el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei "no quiere unirse a JxC", sino que "quiere su camino", y analizó su rol en los comicios del domingo: "En Jujuy y en Misiones sacó cero votos. No se presentó", aseguró.