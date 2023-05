Los fundamentos del dirigente que pone en jaque la reelección de Uñac en San Juan

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó este martes suspender las elecciones a llevarse adelante este domingo 14 de mayo en San Juan y Tucumán. Sergio Vallejos, candidato a gobernador de Evolución Liberal dentro de la Agrupación Unidos por San Juan, fue el autor de la denuncia en lo que compete a su jurisdicción y, en diálogo con MDZ Radio, explicó los detalles por los que desde su espacio quieren impedir que Sergio Uñac -actual mandatario- se presente para un tercer período. "Acá lo que vale es el respeto a la democracia y a la Constitución", subrayó.

La medida cautelar -que también afecta a Juan Manzur en los comicios tucumanos- fue dictada esta mañana en la reunión de acuerdos por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no estaba presente por encontrarse de viaje.

Respecto a la reciente noticia proveniente de los magistrados, Vallejos dijo: "Nosotros hicimos esta presentación de impugnación a la candidatura del actual gobernador Uñac por entender que ya había cumplido su ciclo según lo permitía la Constitución. el había sido habilitado por el tribunal electoral de San Juan, conformado por gente de su partido político".

"En San Juan puede haber hasta tres elecciones en el Poder Ejecutivo. Uñac ya había sido vicegobernador (2011-2015), gobernador (2015-2019) y gobernador nuevamente (2019-2023). El creía que podía presentarse a una elección más, pero no es así porque la vicegobernación es parte de una fórmula indisoluble. Él ya fue parte del Ejecutivo y entendemos que ya había cumplido su mandato".

"Si nosotros ganamos estas elecciones, vamos a volver al sistema antiguo que tuvimos los sanjuaninos: una reelección y que haya sistema de PASO. El peronismo cambió las reglas para inclinar la cancha a su favor y puso la ley de lemas. Imagínense que hay hasta casi 15 candidatos a intendente de un solo partido en los departamentos. Es una locura (...) San Juan va a ser un ejemplo a nivel nacional de lo que hay que hacer en esta lucha para respetar la democracia. No importa si es socialista, liberal, conservadora. Se tiene que respetar y el pueblo elegirá que prefiere", comentó Vallejos.

El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac.

Sobre el origen del recurso por el cual se expidió la Corte, manifestó: "La impugnación fue presentada el 11 de abril y es asombroso que cinco días antes de las elecciones la Corte haya decidido para expedirse al respecto. Teníamos que esperar que Uñac se presentara oficialmente como candidato a gobernador. Cuando el tribunal lo aceptó, fuimos al tribunal".

En otro tramo, indicó que "entendemos que había muchísimas irregularidades. Fuimos a la Corte Suprema, que suspendió las elecciones. Es importante para los sanjuaninos que nunca dejamos de creer en la Justicia y que pensamos que vale la pena el esfuerzo por hacer respetar nuestro libro máximo. Sobre la Constitución no debe haber nada. Por eso fuimos a la Corte".

En relación a que esto haya sido comunicado apenas cinco días antes de los comicios, sostuvo: "No importa. Acá lo que vale es el respeto a la democracia y a la Constitución. Habrá que seguir con la campaña y trabajando. Si Uñac pensó que podía hacer lo que quería, hoy la Corte dijo que no, que va a observar el tema. Lo mismo para el candidato de Tucumán (Juan Manzur), que es gravísimo. Se disfrazó de candidato a vicegobernador para seguir gobernador la provincia. Los argentinos tenemos que recuperar la grandeza y el camino de la ley. No podemos ir siempre saltando el alambrado".

"Ya hay un diagnóstico. Si la Corte hubiera visto que nuestra reclamo es inválido, no lo hubiese aceptado. Lo aceptó y tuvo un tratamiento especial. Entiendo que esto ha sido muy debatido y debe ser así. La Corte es lo supremo y ahí acatamos todo lo que dice, nos guste o no", añadió sobre un posible revés que autorice a Uñac a finalmente ser candidato.

Vallejos, que coqueteó con Javier Milei a nivel nacional -aunque no logró su apoyo y desde La Libertad Avanza lo acusaron de respaldar a Horacio Rodríguez Larreta- dijo sobre su inclinación para las elecciones presidenciales: "Yo soy de la línea liberal y no podría estar nunca con Horacio Rodríguez Larreta. Somos un espacio liberal". Y confesó que mientras daba la nota se encontraba "almorzando con Ricardo López Murphy. Le he dicho que me ha traído suerte. Y antes de ayer estuvo Patricia Bullrich, así que esa es la línea nuestra".

Hoy la Corte Suprema escuchó el reclamo para que se respete la Constitucion de la Provincia de Sanjuan#DentroDeLaConstitucionTodoFueraDeEllaNada pic.twitter.com/F1XnF9atq9 — #SergioVallejos2023 ® (@SergioEnSanJuan) May 9, 2023

El fallo de la Corte

En Tucumán, la situación cuestionada es análoga pero al revés: Manzur, fue dos períodos vicegobernador y luego otros dos gobernador, algo que contempla la Constitución tucumana, pero ahora busca ser vicegobernador nuevamente y eso ya va en contra de lo que marca la Carta Magna.

El artículo 90 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, según cita la resolución, dispone: “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador”.

"Habilitaría la posibilidad de que una persona sea electa durante un número indefinido de períodos como gobernador y vicegobernador —de manera sucesiva, consecutiva e ininterrumpida— con la sola exigencia de que se alterne el cargo y el compañero de fórmula", sostienen la denuncia presentada en el caso Tucumán. El denunciante fue Germán Alfaro, actual intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio.