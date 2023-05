La abogada de Cristina Fernández de Kirchner calificó de "mamarracho" el fallo de la Corte

Graciana Peñafort, abogada y asesora de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, analizó el fallo de la Corte que suspendió las elecciones provinciales de San Juan y Tucumán que se iban a celebrar el próximo domingo 14 de mayo.

"Sobre suspensión de elecciones y otras yerbas. Varios de nosotros estábamos viendo la comisión de juicio político a la Corte Suprema, cuando la Suprema de pollo decidió suspender las elecciones en dos provincias de la Argentina: San Juan y Tucumán. ¿El motivo? Que en ambos casos la Corte hace lugar a dos amparos con cautelar, de las provincias donde particulares impugnaban las candidaturas de los candidatos a gobernador por ser ambas violatorias de las normas que prohíben la reelección indefinida de los ejecutivos", comenzó el hilo de tuits la abogada.

"Y sin perjuicio que muchos juristas sostienen que los planteos son admisibles desde el fondo de la cuestión, lo que no es posible que la Corte haya sacado esas sentencias. Ello por varias razones que pasaré a enumerar. La primera es que no es competencia de la Corte Suprema determinar qué causas son de competencia originaria. Porque ya lo determinó la Constitución Nacional en los art 116 y 117. La Corte se erigió en convencional constituyente y modificó el texto constitucional.. sin derecho ni competencias para hacerlo!", agregó Peñafort.

"Como recordó @NataliaBSalvo, Enrique Arias Gibert, ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. "La Corte no tiene competencia federal y menos aún originaria. Si asumen la función de garantía del art. 5 de la CN es suma del poder público. La Corte tomando facultades del ejecutivo y legislativo." Segundo: Francia. Tercero: La única forma que tenían los peticionarios de acceder a la corte era por vía de Recurso Extraordinario. De hecho y para no dejar dudas dice el art 14 de la ley 48 que verán, en esta sentencia los supremos no cumplieron ni la constitución ni las leyes. Cuarto: en los dos casos las causas llevan un mes en la Corte, y en lugar de resolver el caso y dar certidumbre, considerando que son cuestiones de puro derecho y que no requieren producción de prueba alguna, o sea que no se necesita más plazo. Deberían haber resuelto el fondo del asunto y no hacer lugar a una cautelar", sostuvo la letrada cercana a la vicepresidenta.

"Se me ocurren pocas cosas más graves y menos republicanas que suspender las elecciones. Además de todo la corte no aclara si todas las categorías han sido suspendidas. Por ejemplo, qué pasa con las elecciones de intendentes, concejales o de diputados provinciales. O el caso más escandaloso que es el caso de Jaldo en Tucumán que no había sido siquiera impugnado", completó Peñafort.

Y cerró: "La Corte Suprema dicta una cautelar para enmascarar su propia lentitud e inoperancia y produce un caos institucional de magnitudes. Sentencia sin normas, ni fundamentos y sin competencias específicas para ser dictada. Otro mamarracho más de una Corte Suprema que debe cambiar".