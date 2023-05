Juntos por el Cambio eligió a un candidato a intendente arrojando una moneda

Tras el escándalo de Juntos por el Cambio (JxC) en la provincia de Córdoba para el armado de las listas para las elecciones de la provincia de Córdoba, se conoció la historia del dirigente de ese espacio que resultó elegido como candidato a intendente arrojando una moneda al aire.

Se trata de Lucas Bettiol, quien desplazó a su contrincante Federico García y será candidato, al haber elegido el lado en que finalmente cayó la moneda. Este macrista de 42 años será por segunda vez será aspirante a ocupar la Municipalidad de Malagueño, una localidad de alrededor de 15 mil habitantes situada a unos 25 km de la Ciudad de Córdoba.

“El día sábado era el último día para presentar las listas en la junta electoral de cada localidad. Dentro de Juntos por el Cambio había dos listas. Una lista que había armado yo, con el PRO, el radicalismo y de la Coalición Cívica. La otra lista había sido presentada por el Frente Cívico. De las dos listas solo debía quedar una y tanto el otro dirigente como yo creíamos que teníamos que encabezarla", comenzó relatando Bettiol a MDZ. El problema fue que las encuestas no arrojaron mucha luz y dieron resultados muy parejos.

Lucas Bettiol junto al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez. Foto: gentileza Prensa JxC Córdoba.

Bettiol es concejal desde el año 2019, y ya venía recorriendo distintos barrios, escuchando a los vecinos y viendo sus necesidades. “Yo tenía esas herramientas para defender mi candidatura. Me hubiese encantado ir con una lista de unidad. Pero la realidad es que éramos 227 circuitos que votamos al mismo tiempo que las elecciones provinciales. El único circuito que faltaba por cerrar era el nuestro. Ya era el sábado a las 22 horas, estaban los apoderados de los partidos discutiendo otras cuestiones a nivel provincial y no podían tratar el tema nuestro. Y bueno, como no habá más margen para presentar las listas, propuse que sea el azar el mecanismo para dirimir esta cuestión. La otra parte estuvo de acuerdo y en base a una moneda se decidió cuál de las dos listas seguía”, admitió Bettiol.

La fortuna estuvo del lado de este dirigente macrista. “Nosotros creemos que la moneda que se tiró y que nos tocó a nosotros seguir en carrera, también es la moneda que dice que vamos a gobernar nosotros malagueños a partir del 10 de diciembre de este año”, señaló confiado el candidato intendente.

Bettiol tiene 42 años, y encabeza así una de las siete listas que se presentaron para las elecciones municipales del 25 de junio. “Soy el candidato más joven que se presenta a intendente para Malagueño. También lo fui en 2019 cuando me presenté por primera vez. Yo me involucré en la política en el año 2015. Nunca en mi vida había participado. Pero ocurrió que al comenzar a construir mi casa vi que la red de agua potable no llegaba a mi barrio y los albañiles no podían trabajar. Tuve la obra parada un mes y me di cuenta que la única forma de poder solucionar estos problemas era involucrándose. Empecé a generar reuniones. Logré que el municipio se acercara pero no me convencieron las respuestas que me dieron. Primero quise armar un centro vecinal pero no me lo permitieron. Por entonces alguien del PRO me propuso participar en política”, analizó.

Bettiol es concejal de Juntos por el Cambio desde el año 2019. Foto: gentileza Prensa JxC Córdoba.

“Creo que estando en el poder, si uno se lo propone, se pueden llevar a cabo todos esos cambios que uno espera para su ciudad, para su provincia, y para el país. Empecé a dar mis primeros pasos en el PRO, donde me sentí muy cómodo porque nunca me condicionaron en nada. Y en 2019 presenté una lista y fue electo concejal. Y eso me acercó a la gente para realizar mi actividad legislativa. Ahora, en las elecciones del 25 de juniom se nos presenta una posibilidad importantísima porque el peronismo va dividido en Malagueño. Somos parte de la alianza Juntos por el Cambio, y trabajaremos además para que Luis Juez sea el próximo gobernador de Córdoba, y para que Patricia Burrich, sea la próxima presidenta”, cerró.