Córdoba, la tierra de amor y paz para Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

El candidato a gobernador por Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, Luis Juez, logró lo que pocos hicieron: reunir en el mismo lugar a los tres precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales.

En el estadio cubierto del club General Paz Juniors se desarrolló el acto de lanzamiento de la fórmula Luis Juez-Marcos Carasso para disputar la Provincia en las elecciones del próximo 25 de junio.

El primero en tomar la palabra fue Horacio Rodríguez Larreta. "Para ganarle al kirchnerismo y sacarlos de una vez por todas y para siempre de Argentina, tenemos que ganar la provincia de Córdoba", expresó el jefe de gobierno porteño, quien aprovechó para celebrar el triunfo del candidato de Gerardo Morales en Jujuy.

Foto: Twitter @JMGonzalez30

"Vamos a ganar en muchas provincias más, pero les pido de corazón, tenemos que ganar Córdoba para terminar con el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, un fracaso para la Argentina", aseguró. Y precisó que un triunfo en la provincia mediterránea significaría "el espaldarazo y el salto para el triunfo en octubre" en las elecciones nacionales.

Oficialmente candidato de todos los cordobeses! Felicitaciones @ljuez, @marcoscarasso y @oagost por el compromiso y la entrega que tienen con la provincia! Estoy convencido de que la gente los va a acompañar. ¡Juntos y unidos vamos a transformar Córdoba y todo el país! pic.twitter.com/ShVicWabmz — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) May 9, 2023

A continuación, Patricia Bullrich recordó en su discurso las elecciones provinciales del 2 de septiembre de 2007, cuando Juan Schiaretti le ganó a Luis Juez la gobernación por un escaso margen. "Sin conocerlo yo a Juez, lloré cuando vi que iba ganando las elecciones por la noche y a la madrugada ya la había perdido. Vi el robo que sufrió. Van a ser 16 años y aprendimos una lección... La verdad y la transparencia en Argentina y en Córdoba, no se defienden solas, sino con lucha. Se defienden con un pueblo que se levanta para defender sus valores y su democracia", aseveró.

Y vaticinó: "Vamos a reivindicar ese momento histórico que debía haber cambiado a Córdoba. Lo vamos a hacer este 25 de junio, cuando las urnas se llenen de votos".

“Se llevaron a dos traidores”

También habló de los traidores, en tácita referencia al ex titular del PRO en la provincia, Javier Pretto, quien sorprendió al ser revelado como candidato a viceintendente de la ciudad de Córdoba en la lista schiarettista: "Acá quedan los valores, con los traidores se van los despojos".

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, señaló: "Queremos acompañar desde todo el país a Córdoba, que es la máxima expresión federal de la República Argentina. Los que somos de provincias del interior, nos identificamos y nos vemos reflejados en Córdoba… El peronismo agotó un ciclo en esta provincia. Cuando llevan más de dos décadas en el gobierno, se degradan las instituciones, se degradan las actitudes; por eso hacen lo que están haciendo", dijo Morales, aludiendo a la incorporación en el schiarettismo de dirigentes del radicalismo y el PRO.

"Quisieron dividirnos, quisieron comprarnos y solamente se llevaron a dos traidores. No se van a quedar con nosotros. Cuando hacen eso es porque son decadentes", completó.

Morales no dudó en afirmar: "Ya triunfamos en Jujuy, ahora vamos por Córdoba". Y continuó: ”Estamos acompañando el inicio de la campaña y la presentación de esta gran fórmula que tenemos. Muy bien Luis, por toda la energía, el coraje, la capacidad y la personalidad que tenés vas a gobernar Córdoba junto a Marcos, que es el presidente

de mi partido, aquí en la provincia”.

”Estamos acá tres candidatos a presidente representando distintas fuerzas políticas porque tenemos mucho para aprender de ustedes. Aprender de Córdoba lo que es toda la humildad, toda la energía, privilegiar los intereses más supremos de la provincia de Córdoba, que son los intereses del pueblo, dejando de lado cuestiones que terminan siendo secundarias”.

A su turno, el candidato a intendente capitalino, Rodrigo De Loredo, apuntó al financiamiento de la campaña por parte del oficialismo y dijo sobre la unidad de Juntos por el Cambio: "Nos dijeron que no íbamos a poder mantenernos unidos, que no íbamos a poder resistir el financiamiento, las compras. Hoy les quiero decir acá, que ellos son los que no pueden detenernos". Gerardo Morales señaló: "Ya triunfamos en las elecciones de Jujuy, ahora vamos por la provincia de Córdoba". Foto: prensa Gerardo Morales.

Minimizando el escandaloso cierre de listas en la madrugada del domingo pasado, De Loredo opinó: "Se asustan, se alarman y tilinguean por una lista, que si la cerramos a las dos, a las una. Así es con la historia de mi partido, donde hay discusiones sanas, donde hay trayectoria, donde hay militancia con vocación de servicio, que pelean por su representación y que es difícil cuando no está la lapicera que cae, cuando no está la plata que ordena".

El cierre estuvo a cargo del candidato a gobernador Luis Juez quien recordó que el schiarettismo estuvo en el poder por 24 años y que ese fue el tiempo que le tomó a la oposición llegar a la unidad. Es hora de "levantar a Córdoba" dijo, antes de recordar que en el 2005 buscó por primera vez ser gobernador en una elección que terminó ganando por un escaso margen Juan Schiaretti. “17 años después, Dios y la virgen me dan una nueva oportunidad”, señaló. Y aseguró que hoy la provincia de Córdoba “está destrozada”. “Tenemos que levantar a Córdoba de la ruina en que la dejaron. Acá no se rinde nadie, vamos a ganar lo que nos robaron”, cerró Juez. Luis Juez encabezó el acto de lanzamiento de su candidatura a gobernador por la provincia de Córdoba. Foto: prensa Luis Juez.

Unidos y no juntos

Simultáneamente al acto de Juntos por el Cambio en el Club General Paz Juniors, en la zona norte de la ciudad hacía su propio lanzamiento Martín Llaryora y el schiarettismo. En ese encuentro, el candidato de Hacemos Unidos por Córdoba ironizó sobre el nombre de la coalición que tuvo cambiarse por un pedido de impugnación realizada por JxC en la justicia electoral provincial.

Llaryora agradeció a "radicales, vecinalistas, socialistas y kirchneristas que abandonaron sus camisetas para ponerse una sola: la de Córdoba". "No nos llamamos Juntos, nos llamamos Unidos. A veces, juntos parece amontonados. Sin embargo Unidos es lo que nos hace tirar para el mismo lado. Y es justamente eso los que nos ha hecho conformar esta coalición", precisó.

Llaryora también se refirió a las críticas de JxC por la incorporación de referentes de otros partidos a la coalición. "Agradecemos a los dirigentes que abandonaron sus camisetas para ponerse una sola: la de Córdoba", expresó el candidato a gobernador oficialista.

Y siguió: "Cuando dicen a Miryan o a Javier se van... ¿De dónde se van? Aca nadie se va a ningún lado. Acá nos unimos todos para que Córdoba progrese y siga para adelante. ¿Quién hoy en la Argentina puede marcar con un dedo de un lado o del otro? Ellos esperaban que sus partidos tuvieran candidatos. Al ver que ambas coaliciones están lideradas por dos justicialistas bueno... Vean lo que hizo uno, que llevó a la ciudad a la desidia y la tiró al abandono, y vean lo que estamos haciendo nosotros", lanzó irónico Llaryora en referencia a la gestión que Luis Juez realizó cuando fue intendente de la ciudad de Córdoba.

A su turno, su candidata a vicegobernadora, la radical Miryan Prunotto, señaló en referencia al acto en simultáneo de Juez: "Nosotros no necesitamos a ningún pope de Buenos Aires". Y reconoció que junto al candidato a viceintendente capitalino, el ex presidente del PRO Córdoba, Javier Pretto, "recibimos un par de cachetadas, pero también hay muchos dirigentes que pusieron su esperanza en nosotros".