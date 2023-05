Un "superdomingo" de elecciones sin sorpresas pero con tela para cortar

Ganaron los oficialismos en Jujuy, Misiones y La Rioja. Era lo que se esperaba, no solo por las encuestas sino por la lectura del escenario político en las tres provincias que este domingo definieron a los gobernadores que tendrán el poder por los próximos 4 años. Sin embargo, el resultado de las elecciones dejará tela para cortar que dará lugar a diversas interpretaciones en el mundo político nacional.

Donde más estarán puestas las miradas es en La Rioja. Allí, Martín Menem, el candidato de Javier Milei, sacó un resultado menor al que se especulaba en algunas encuestas, donde incluso lo posicionaban peleando el segundo lugar con Felipe Álvarez, el candidato de Juntos por el Cambio. Terminó tercero y sacando menos de la mitad de los votos del principal opositor.

Este resultado abre una larga lista de interrogantes que solo servirán para especular sobre el futuro rendimiento de Milei en las presidenciales. ¿Las encuestas también lo están posicionando mejor de lo que está en la realidad? ¿O el caso de Martín Menem es, al igual que en Neuquén y Río Negro, otro ejemplo de que el referente libertario tiene votos propios pero no logra traspasarlos a otros dirigentes? ¿Por qué pasa que cada vez que visita los territorios para apoyar a sus referentes locales lo rodea una importante masa de militantes pero después los votos son menos a los esperados?

El resultado en La Rioja abre interrogantes sobre el peso de Javier Milei en las provincias.

Esas preguntas recién se podrán responder en las PASO, cuando Milei finalmente compita como candidato presidencial. Sin embargo, hay otras interpretaciones que ya están dando vuelta entre los mensajes políticos. La principal es la que sostiene que la presencia de Milei y los libertarios ayudó al peronismo en desmedro de Juntos por el Cambio y que eso es lo que podría replicarse a nivel nacional y, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires (donde no hay ballottage).

El razonamiento lineal es que los votos de JxC más los de La Libertad Avanza permitían pelear la gobernación. Sin embargo, hay dos puntos ahí para dificultar el análisis. En primer lugar, es que Ricardo Quintela estaba obteniendo en La Rioja arriba del 50% de los votos, por lo que no alcanzaba la unión opositora. Pero en segundo lugar, y más difícil aún, los votos no son trasladables de manera directa por lo que nadie podría garantizar que si Menem no estaba en la grilla de candidatos sus votos iban a la fórmula de JxC.

Por las dudas, el Frente de Todos salió en fila a felicitar al gobernador reelecto, que tiene la particularidad de ser uno de los que más cerca se mostró de Alberto Fernández en los últimos meses pero nunca rompió lanzas con el cristinismo. Incluso, hace pocos días lo levantó a Wado De Pedro como un potencial candidato presidencial del oficialismo.

Para el peronismo el domingo también deja tela para cortar. Es que si la unidad riojana aparece como el camino a seguir, la dispersión jujeña y misionera es todo lo contrario. En Misiones, el Frente de Todos volvió a demostrar que no tiene una representación marcada en las elecciones locales. Esta vez se presentaron en dos listas separadas que sumadas no llegan al 5%. El Frente Renovador de la Concordia Social, que fundó y lidera Carlos Rovira desde 2003, volvió a demostrar que no hay espacio para el mensaje kirchnerista. Sin datos oficiales hasta la madrugada, se especulaba que Hugo Passalacqua volvía a la gobernación con entre el 65 y 70 por ciento de los votos. En 2019, el Frente Renovador ganó con el 73%. El techo sigue alto.

Otra jornada electoral dejó en claro el peso de los liderazgos provinciales.

En territorio jujeño, en tanto, el frente Cambia Jujuy, que lidera Gerardo Morales y postulaba a Carlos Sadir, ganó con casi el 50% de los votos frente a un peronismo que fue dividido en tres listas que sacaron 22, 7 y 3 por ciento. Sumadas superaban el 32%, separadas terminaron peleando el segundo lugar con el Frente de Izquierda (que se quedó en el 14%).

La unidad hace la fuerza. Lo saben en el Frente de Todos y también en Juntos por el Cambio, que ayer no solo celebraron el triunfo de Morales y su espacio en Jujuy, a donde llegó Horacio Rodríguez Larreta para acompañarlo, sino que también destacaron los resultados en La Rioja y Misiones, donde demostraron tener un peso propio como principal espacio de oposición.

En La Rioja con el agregado de que en 2021 se había roto el espacio y el resultado fue estrepitoso, quedan afuera de la pelea por las bancas. El sabor amargo, sin embargo, es la derrota en la capital que estaba en manos del radicalismo. En Misiones, la expectativa estaba puesta en llegar al 30%, pero con un 25% ya mejoraban el 18% que habían obtenido en 2019.

Todas interpretaciones que empiezan a ser analizadas en los comandos de campañas, en las consultoras y en los medios de comunicación. Y que volverán a tener el domingo próximo, con elecciones en cinco provincias, un nuevo ‘superdomingo’ electoral que seguramente dejará más tela para cortar de cara a las elecciones presidenciales.