Las definiciones de Javier Milei: Nación, Ciudad y provincia de Buenos Aires

Tras la derrota de Martin Menem en la provincia de La Rioja, Javier Milei diagrama los distritos que le quedan por competir. Como compañera de fórmula, diversas partes entienden que irá la dirigente del Partido Demócrata, Victoria Villarruel. En provincia de Buenos Aires, circuló el nombre de Joaquín de la Torre como posibilidad electoral -más allá de que suene la idea de Sebastián Pareja (armador) como gobernador- y en Ciudad de Buenos Aires irá el legislador porteño, Ramiro Marra.

En las últimas semanas, a MDZ le hicieron saber que la candidata vicepresidencial más pretendida en La Libertad Avanza era la economista cordobesa Diana Mondino. La cuestión restaba en que ésta acepte la propuesta. Al ser consultada por este diario, respondió que no tenía nada para decir y que "en el hipotético caso que yo supiera, no te lo podría confirmar". Esto se retrotrae a que Milei anunciará las candidaturas el 24 de junio; previo a ello, no le darán validez partidaria a ninguna postulación.

La contraparte de esa espera se hace fuerte en que posicionar gente externa al partido podría generar tensiones internas. Así se lo explicó un dirigente liberal a MDZ luego de una charla amplia sobre el espacio. "Pensando en las alianzas partidarias, ¿quién te parece que afirmaría la coalición como vicepresidenta?", expresó. Al deslizarle el nombre de Victoria, éste afirmó con la cabeza. Esto posiciona a Villarruel como la candidata elegida, en teoría, para acompañar en la fórmula presidencial.

Con los previos rumores corriendo, Villarruel le expresó a MDZ que siempre va a estar a disposición en el lugar donde pueda serle más útil al país. "Este es un tema muy serio en un momento crítico de la Argentina y no creo que haya que apelar a la picardía o al misterio, simplemente hay que trabajar con seriedad para explicar nuestra visión a la sociedad", destacó.

La diputada nacional Victoria Villarruel.

Provincia de Buenos Aires: ¿irá Joaquín de la Torre?

La madre de todas las batallas es otra historia en el anexo de La Libertad Avanza. En los próximos 10 días, habrá una mesa chica en la que Milei revele el nombre que tiene en mente. Así lo entienden desde el armado del economista. El senador provincial Joaquín de la Torre es uno de los tanteados que circula en boca de los liberales. Lo mismo pasa con el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel.

Hay un sector que desconfía de los externos y cree que el actual candidato de la presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich, se iría de nuevo a las filas amarillas luego de las PASO. Más allá de que convencerlo sería una cuestión compleja, es un tema de intereses. De la Torre no sabe si le permitirán competir dentro de Juntos por el Cambio y sus asesores no dejarán caer la campaña en provincia de Buenos Aires al vacío.

Según comentan en el armado, no cree que deban incluir gente externa por la cantidad de riesgo asumido. Consideran que un outsider no aporta a la espalda, a la base del liberalismo provincial y que tampoco se podría hacer cargo de las masas. "No te pueden sacar a la gente a la calle cuando se lo necesite", expresa un cercano al armado.

Uno de los tres candidatos de Patricia Bullrich en PBA, Joaquín de la Torre.

La otra corriente que se desplaza dentro del liberalismo es la candidatura del recién nombrado armador, Pareja. Lo que corre es que él no quiere ser candidato pero que si se lo propone Milei, aceptaría el desafío. En el acto de campaña de Tigre, a MDZ le confirmaron que se cantó, aunque fue leve, unos versos de "Pareja gobernador".

Una idea que aparece en la base del armado es crear una raíz liberal que trascienda las elecciones de este año. Algo similar dice un asesor de Milei en torno al espectro nacional. No se muestran disconformes ante la idea de perder "de forma honrada" y meter legisladores en todos los distritos. "Este país cada día se transforma en un quilombo enorme para agarrar", comentan.

Los datos que difunden del armado en provincia de Buenos Aires es que tienen 132 referencias de un total de 135 distritos. Cuentan con 120 coordinadores y 113 mesas políticas. Por el Partido de La Plata irá la diputada nacional de Avanza Libertad, Carolina Píparo. En Tres de Febrero, se presenta Carlos Tejerina; en Pinamar, Alejandro Oliveros; en Ituzaingó, Hugo Equiza; en Tigre, Martín Urionagüeña; en Olavarria, Celeste Arouxet; entre otros.

Nación y Ciudad de Buenos Aires: Marra como candidato y los guiños de Bullrich

El legislador porteño, Ramiro Marra, será el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acompaña a Milei desde sus inicios y es de los pioneros en la digitalización de las explicaciones financieras. Valga la redundancia, es director de Bull Market Brokers.

Marra tuvo un primer inicio en la política como candidato a senador por Consenso Federal. Se trata del armado electoral que apoyó la candidatura del economista Roberto Lavagna en las elecciones de 2019. El trabajador financiero luego se alió a La Libertad Avanza y obtuvo una banca en la Legislatura con 318.978 votos, es decir un 16,74%, en las elecciones generales de 2021.

Los dirigentes de LLA restantes en CABA son: Santiago Bermúdez de Liberar, Santiago Santurio de Ciudadanos, Oscar Zago y Edgardo Alifraco del MID, Cristian López de Integrar y Nicolás Emma, presidente del Partido Libertario de CABA.

Respecto a los rumores y guiños que hubo de Patricia Bullrich hacia Milei, MDZ dialogó con ambos y éstos afirmaron que es imposible que se alcance cierto acuerdo.

"Estas elecciones ya están definidas. Nosotros vamos a jugar dentro de Juntos por el Cambio y Milei irá por afuera, por su partido. Eso está definido. Que la gente siga insistiendo sobre eso no tiene sentido alguno", destacó Bullrich.