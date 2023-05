Tensión y peleas a los gritos: así fue el escandaloso cierre de listas de JxC en Córdoba

Juntos por el Cambio tuvo un escandaloso cierre de listas para las elecciones de la provincia de Córdoba, cuyo plazo de inscripción de candidatos cerró a la medianoche del sábado. El hermetismo con el que se mantuvo el compañero de fórmula de Luis Juez evidenció una fuerte interna entre los partidos -y sus fracciones internas- que conforman la coalición en la provincia mediterránea.

Alrededor de las 21.30 horas de ayer, trascendió que el presidente de la UCR provincial, Marcos Carasso, completaría el binomio como candidato a vicegobernador y la noticia no cayó del todo bien. No sólo porque muchos dirigentes no lograron torcer la voluntad de reforzar el protagonismo del dirigente radical sino que el propio Carasso finalmente será el candidato a primer legislador en la lista, desplazando así al ya casi asegurado Pedro Delarrosa, intendente de Marcos Juárez, que se fue ofuscado al conocerse la decisión.

Gracias Horacio por tu apoyo, vamos a seguir trabajando en equipo por los cordobeses! uD83DuDCAA https://t.co/CBJcyfRqYa — Luis Alfredo Juez (@ljuez) May 7, 2023

La pugna fue tan intensa que la presentación se realizó durante la madrugada de este domingo. La imagen de la jueza electoral Marta Vidal saliendo al balcón del edificio judicial para pedir calma a los presentes se viralizó en redes sociales. Según se dijo, varios dirigentes de la alianza se mostraron a los gritos, hubo amenazas, enojos y denuncias de traición. Hasta que finalmente la lista ingresó con el sello de Juntos por el Cambio Córdoba a las 3 de la mañana.

La jueza electoral pide calma a los dirigentes de Juntos por el Cambio. Foto: Twitter @JMGonzalez30

En muchas ocasiones se sostuvo que los candidatos en la provincia de Córdoba iban a ser designados por los propios cordobeses. Sin embargo, las presiones provenientes de Buenos Aires, especialmente de los principales referentes del PRO, no estuvieron ausentes en la pugna por ocupar espacios en la lista encabezada por Luis Juez. Los operadores de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta trabajaron hasta último momento por instalar a sus aliados.

Finalmente, la lista de Juntos por el Cambio de Córdoba quedó de la siguiente manera: Marcos Carasso, Brenda Austin, Oscar Agost Carreño, Karina Bruno, Gustavo Bottasso, Gloria Pereyra, Miguel Nicolás, Alejandra Ferrero, Walter Nostrala, Viviana Martocchia, José Bría, Ariela Spanin, Ignacio Salas, Daniela Gudiño, Matías Gvodenovich, Nancy Almada y Gregorio Hernández Maqueda.

Nueve binomios aspiran a la Gobernación

A diferencia de Juntos por el Cambio, las otras ocho fuerzas políticas que se presentarán en los comicios adelantaron su lista el viernes o sábado al mediodía.

Así las cosas, los nueve binomios a gobernador y vice para los comicios del 25 de junio en la provincia de Córdoba serán: Martín Llaryora-Miryan Prunotto (Hacemos Unidos por Córdoba); Luis Juez-Marcos Carasso (Juntos por el Cambio); Federico Alessandri-Gabriela Estévez (Creo en Córdoba de Todos); Liliana Olivero-Soledad Díaz García (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad – FITU); Rodolfo Eiben-Gabriel Bornoroni (Frente Liberal Demócrata Desarrollista); Agustín Spaccesi-María Cristina Lagger (La Libertad Avanza); Aurelio García Elorrio-María Rosa Marcone (Encuentro Vecinal Córdoba); Julia de Santi- Miguel Díaz (Nuevo Mas); y Fernando Schüle-Griselda Osorio (Vamos Córdoba Humanista y Sobeanxs).

Cabe recordar que en las elecciones provinciales del 25 de junio se utilizará el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), con una sola boleta, y se elegirá gobernador y vice, 70 legisladores y tres miembros para el Tribunal de Cuentas.

En forma simultánea en esa fecha habrá comicios para renovar autoridades en 227 municipios y comunas del total de 426 que conforman la geografía provincial.