Sigue el papelón de Juntos por el Cambio en Córdoba: renunció el primer candidato a legislador

El escandaloso cierre de listas de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba continúa durante este domingo. A menos de 12 horas de haber sido presentado el listado de dirigentes que acompañarán a Luis Juez como candidato a gobernador, su compañero de fórmula, quien además encabezaba la lista a primer legislador provincial, anunció su renuncia a ocupar ese rol.

“No voy a ser candidato a legislador provincial porque voy a ser Vicegobernador de Córdoba. Nuestra única vocación es transformar la provincia y ganar el 25 de junio, no me mueven mezquindades testimoniales”, comenzó diciendo este domingo en horas del mediodía Carasso.

Y explicó: “Por una confusión propia figuro en la lista de candidatos, pero ya instruí a nuestros apoderados a formalizar la renuncia a esa posibilidad que la ley otorga y dejar aclarada la situación”.

Nuestra única vocación es transformar la provincia y ganar el 25 de junio, no me mueven mezquindades testimoniales. pic.twitter.com/RO7u3UDa35 — Marcos Carasso (@marcoscarasso) May 7, 2023

“Como lo hice cuando me tocó asumir como diputado nacional siendo intendente de mi ciudad, no me aferro a un cargo ´por las dudas´ como sí lo han hecho la mayoría de los legisladores del peronismo cuando son convocados al Poder Ejecutivo”, escribió además el presidente de la UCR Córdoba, distanciándose de esa práctica que atribuyó al principal frente opositor a Juntos por el Cambio.

Por último, cerró: “Hemos conformado una lista provincial potente e integrada y llevamos los mejores candidatos en los departamentos, como no había hace mucho tiempo. Se acaban los 24 años del PJ en Córdoba y vamos a garantizar un triunfo de Juntos por el Cambio”.

Dicha coalición fue la última coalición en presentar listas en la madrugada de este domingo, al último minuto del plazo de inscripción de candidatos para las elecciones en la provincia de Córdoba previstas para el 25 de junio.

Es una alegría enorme que @marcoscarasso, quien fue un excelente intendente de General Cabrera y hoy preside la @ucrcordoba, acompañe a @ljuez.



JxC tiene una fórmula comprometida con darle a los cordobeses el presente y el futuro que merecen.



Vamos juntos con Luis y Marcos! pic.twitter.com/JrmfVibgYi — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 7, 2023

La doble candidatura de Carasso habría caído como un baldazo de agua fría a la Coalición Cívica-ARI. El presidente, Maximiliano Ferraro, había tuiteado en la madrugada de este domingo su fuerte crítica: “Juntos por el Cambio no puede, ni debe avalar las dobles candidaturas, es una práctica que rechazamos y no acompañamos bajo ningún concepto. Somos el cambio o no somos nada”, escribió. Tras el renunciamiento del presidente de la UCR a encabezar la lista de legisladores, Ferraro borró su tuit.

Cabe recordar que nueve fuerzas políticas que se presentarán en los comicios para autoridades provinciales.

Las nueve fórmulas que aspiran a la gobernación de la provincia de Córdoba en dichos comicios son: Martín Llaryora-Miryan Prunotto (Hacemos Unidos por Córdoba); Luis Juez-Marcos Carasso (Juntos por el Cambio); Federico Alessandri-Gabriela Estévez ("Creo en Córdoba de Todos"); Liliana Olivero-Soledad Díaz García (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad – FITU); Rodolfo Eiben-Gabriel Bornoroni (Frente Liberal Demócrata Desarrollista); Agustín Spaccesi-María Cristina Lagger (La Libertad Avanza); Aurelio García Elorrio-María Rosa Marcone (Encuentro Vecinal Córdoba); Julia de Santi- Miguel Díaz (Nuevo Mas); y Fernando Schüle-Griselda Osorio (Vamos Córdoba Humanista y Sobeanxs).