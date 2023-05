Boleta Única: Mariana Juri sacó chapa y criticó el sistema tradicional en La Rioja

La senadora nacional radical Mariana Juri viajó a La Rioja en el marco de las elecciones que se realizan en dicha provincia y aprovechó para criticar el sistema de votación de boleta tradicional, resaltando la reciente implementación de Boleta Única en Mendoza, que tuvo su debut el 30 de abril en los comicios desdoblados en site municipios.

Juri se refirió a las elecciones en suelo riojano y mencionó que hubo robo de boletas, colas interminables y cuartos oscuros: tres aspectos que con Boleta Única ya no tienen lugar, considerando que se trata de una lista que es igual para todos los votantes (quienes deben marcar con una cruz las opciones que se le presentan), que no puede ser sustraída y que, a su vez, se completa en un box y no en un cuarto oscuro como sucedía anteriormente.

"Aprovecho mi visita a La Rioja para poner en valor la #BoletaÚnica en Mendoza. Les comparto lo que ocurre en provincias dónde se vota con sistemas tradicionales. Denuncias de robo de boletas, colas interminables, cuartos oscuros que confunden a electores y autoridades de mesa", comentó Juri en su cuenta de Twitter.

"Boleta Única, sin dudas, es un avance institucional para Mendoza. En las elecciones del domingo pasado se registraron 93% de votos válidos, mayor agilidad y transparencia en el recuento. También generó ahorro y menos uso de papel. Claramente es una mejora", completó en otro posteo.

En La Rioja se destaca la elección de gobernador, 18 diputados provinciales (la mitad de la Legislatura riojana), todos los intendentes y concejales, además de 36 convencionales constituyentes que tendrán que reformar la Constitución provincial en los próximos 12 meses.

Sobre el debut de Boleta Única en Mendoza

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, reveló este sábado que se están analizando cambios en el diseño de la Boleta Única luego de la cantidad de votos nulos que se registraron en las elecciones PASO de los siete departamentos que desdoblaron. En este sentido, confirmó que la modificación que implementarán consiste en subir el casillero para marcar el voto arriba de la categoría a elegir.

“Nosotros estamos analizando con todo el equipo la votación que ocurrió en estos de siete departamentos, donde el 93% de las personas que fueron a votar votó bien y entendió el sistema. El 10% implicó la sumatoria de los votos nulos y votos en blanco. Si lo comparamos con la elección anterior, la sumatoria de votos nulos y votos blancos fue del 14%. Pero si nos vamos al 2001 esos porcentajes llegaron al 20%”, manifestó durante su participación en la 42° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear.

Al respecto, Suarez advirtió que está estudiando con el equipo de gobierno la casuística de esos votos en blanco y los nulos y adelantó que “vamos a cambiar de abajo para arriba los casilleros”. “Creo que el cambio fundamental que hay que hacer tiene que ver con que las personas tenían el voto de boleta completa, el de intendente y el de concejales abajo y la gente está acostumbrada a que lo que tiene que votar o marcar, esté arriba”, explicó Suarez.

En este sentido, manifestó que “ese cambio lo tenemos que hacer” el cual consiste en subir las columnas de los casilleros para marcar el voto. “Creo que eso va a ayudar. Uno marca lo que vota y es lo que está abajo, acá había que votar pero lo que marca estaba arriba, ahí creo que hubo confusión”, indicó.