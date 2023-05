Hebe Casado cargó contra el silencio del PJ y el "rejunte" de La Unión Mendocina

La precandidata a vicegobernadora de Cambia Mendoza, Hebe Casado, participó este sábado de la Fiesta de la Ganadería de General Alvear y apuntó contra las fuerzas opositoras en el marco de la campaña electoral. Afirmó que el peronismo está “muy callado” y sostuvo que La Unión Mendocina es un “rejunte” que será muy difícil que tenga coherencia.

La compañera de fórmula de Alfredo Cornejo es oriunda de San Rafael y destacó la importancia de que se incorpore una visión desde el sur provincial a la política mendocina. “Siempre en el sur mendocino nos sentimos como discriminados, como que Mendoza termina en el Río Mendoza y que Dios está en todos lados pero que hay que ir siempre a la Capital para golpear puertas, para reclamar cosas”, aseguró la exdiputada provincial del PRO.

“Creo que el hecho de que Alfredo Cornejo me eligiera a mí como precandidata a vicegobernadora es que quiere romper con eso. Quiere que la fórmula esté representada en todos lados territorialmente y que, en el caso de ser elegida por la ciudadanía, permanezca la mayor parte de la semana en el sur recorriendo tanto los tres departamentos y de esa forma ir acercando el Gobierno provincial a cada punto de de la provincia”, agregó Casado.

En tanto, reveló que en el oficialismo están esperando el retorno de Cornejo de su gira por Estados Unidos para comenzar a diagramar desde el lunes los ejes y el programa político de cara a la campaña para los comicios provinciales.

Por otro lado, la dirigente del PRO cargó contra los frentes contrincantes para estas elecciones y criticó el “silencio” de los dirigentes del frente Elegí y el “rejunte” de La Unión Mendocina, la flamante fuerza liderada por Omar De Marchi.

“Me llama la atención que el peronismo esté muy callado. Prácticamente no se han movido, no he escuchado demasiado de sus propuestas, de sus ejes y no he visto que estén recorriendo la provincia, como sí lo estamos haciendo Alfredo y yo”, disparó la exlegisladora.

En cuanto a La Unión Mendocina sostuvo que “es un rejunte de muchas cosas que la verdad que no sé cómo lo van a amalgamar porque tienen en las mismas listas a kirchneristas, no kirchneristas, gente del Pro, del radicalismo, mineros, antimineros”. “Es como una cosa muy rara y muy difícil de unir”, indicó.

En este sentido, consideró que “van a tener que edulcorar su discurso para quedar bien con todos los que llevan en las listas. Van a tener que hacer un gran trabajo para poder llevar coherencia a esa a esa unión”.