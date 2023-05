Gerardo Morales criticó a los que impulsan la dolarización: "Es una ficción"

El gobernador de Jujuy y precandidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales, visitó la provincia de Tierra del Fuego; allí estuvo junto al candidato a gobernador Pablo Blanco y lanzó críticas a quienes impulsan la dolarización, algo que consideró "una ficción para engañar a la gente".

"Los que plantean la dolarización son unos hipócritas, unos mentirosos, para dolarizar necesitamos 45 mil millones de dólares, es una ficción para engañar a la gente”, subrayó Morales, que planea desarrollar actividades en Río Grande y Ushuaia.

El modelo productivo de Tierra del Fuego es un ejemplo. Pone en evidencia que hay que darle una verdadera oportunidad a los proyectos que motorizan el trabajo y la industria. En Jujuy lo hicimos: nos decían que éramos una provincia inviable y demostramos lo contrario. pic.twitter.com/vYRBHKHqKe — Gerardo Morales (@GerardoMorales) May 6, 2023

“Sabemos que lo primero que hay que hacer es ordenar los problemas de la macroeconomía, la inflación, que genera más pobres todos los días, algo que el Frente de Todos no puede resolver porque no se juntan, el Presidente, la Vice y el ministro de Economía no se juntan. Dicen que se van a juntar ahora para ver el tema de las listas para las PASO, yo pensé que lo iban a hacer para ver cómo arreglan los problema de la inflación y del país”, sostuvo Morales.

Señaló que "en Juntos por el Cambio, por eso, se está trabajando en un plan macro para ordenar todos esos temas, pero ese plan va a estar acompañado por un plan de desarrollo del país, que ponga en marcha la economía”.

"Tenemos que tratar de ir saliendo del cepo, hay temas que se pueden realizar de inmediato como el tema de la importación de bienes de capital para los que traen dólares de afuera o los que los generan para exportar. Hay empresas que tienen parada la producción en todo el país. Tenemos que unificar el tipo de cambio, eso también va a llevar algún tiempo, 6 ó 7 meses, pero el rumbo es salir de esta lógica que presiona a los sectores productivos e ir a un modelo exportador”, agregó el radical.

Y completó: "También hay que terminar con el estado paralelo que manejan las organizaciones sociales, en una situación compleja tiene que haber estado presente, pero los planes sociales no sacan a los pobres de la pobreza, lo que los saca es el trabajo. En seis meses hay que virar de un modelo asistencialista, hacia uno que incentive el trabajo”.