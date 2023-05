El peronismo de Juntos por el Cambio trabaja para “robarle la novia” al kirchnerismo

Los primeros peronistas, en su gran mayoría de la Capital Federal, llegaron al PRO de la mano de Mauricio Macri luego de que Néstor Kirchner tomara la conducción del partido fundado por el General Perón. Para muchos, estos peronistas que se convirtieron rápidamente en opositores, fueron clave para que el PRO cante victoria en las elecciones a jefe de Gobierno porteño del 2007 y posteriormente en el armado del partido amarillo a nivel nacional.

Con la llegada de Pichetto, como compañero de fórmula de Mauricio Macri en el 2019, el peronismo no kirchnerista fue afianzando sus lazos con el PRO y tomando un mayor protagonismo dentro de Juntos por el Cambio por su impronta con referentes en territorio, especialmente en el conurbano bonaerense. Si bien hoy están repartidos, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, su tarea es la de colonizar el territorio donde abreva el peronismo kirchnerista, utilizando técnicas similares y demostrando a sus socios en Juntos por el Cambio que Durán Barba estaba equivocado.

Elecciones 2019, campaña del "sí se puede".

Una fuente del Peronismo Republicano dijo a MDZ: "Nosotros les mostramos a los dirigentes más cerrados del PRO que se puede entrar en el conurbano y trabajar en las barriadas más humildes. Durán Barba les había hecho creer que eran territorios perdidos, por lo que en esos distritos trabajaban para tener una derrota digna y festejaban si metían dos o tres concejales. Ahí es donde está el verdadero factor del peronismo en Juntos por el Cambio".

"Nunca supieron disputarle el voto al peronismo en el conurbano, repetían las consignas de Durán Barba que no tenía sentido perder tiempo y esfuerzo porque no iban a obtener un solo voto. Esto hizo que cuando Cambiemos proyectaba el conurbano lo trabajaban para perder dignamente, lo hacían pensando en una pequeña porción de ese electorado. Eso lo vivió De La Torre cuando se incorporó al gobierno de Vidal, nunca se pudo integrar siempre fue un lobo solitario. No se sentía parte de ese PRO que le enrostraba el pedigrí de la nueva política y no entendían como manejarse en el conurbano".

Si bien hoy los sectores peronistas de Juntos por el Cambio están "distanciados" entre sí, fueron en su gran mayoría los que fundaron en el 2021 el Peronismo Republicano, encabezados por Miguel Ángel Pichetto, Joaquín de La Torre y Claudia Rucci quienes estuvieron acompañados por referentes peronistas del interior del país como el salteño Romero, el misionero Puerta y el santacruceño Arnold, entre otros.

El objetivo de esta nueva “pata” peronista en Juntos por el Cambio era demostrarle a sus socios, en especial del PRO que Durán Barba estaba equivocado. Con esa premisa salieron a disputar de igual a igual el territorio al kirchnerismo. "Nosotros sosteníamos que hay un divorcio entre quienes conducen al peronismo y el votante peronista -afirmó uno de los referentes del espacio-. Es un prejuicio erróneo decir que el voto está perdido, eso es algo que defendemos todos los que reivindicamos nuestra condición de peronista cuando caminamos el territorio y hablamos con la gente de igual a igual". Esto lo expresa en su perfil de Twitter la senadora bonaerense Claudia Rucci, una de las fundadoras del Peronismo Republicano. "Orgullosamente peronista y de Juntos por el Cambio", dice.

"Nosotros siempre trabajamos de la misma forma, logrando instalar en el conurbano y en las barriadas humildes de la provincia de Buenos Aires que hay dos peronismos. Esa fue parte de la estrategia que utilizamos en las legislativas del 2021 que nos permitió achicar las diferencias históricas en la Tercera, y es como estamos trabajando ahora en la campaña a gobernador del Colo Santilli", dijo a MDZ una peronista republicana.

A excepción de Claudia Rucci (trabaja por la candidatura a gobernador de Diego Santilli), que, sin tener estructura propia, es dueña de un discurso que entra en los "los peronistas de a pie". Los otros referentes del Peronismo Republicano Miguel Ángel Pichetto (esta con Larreta y Santilli); y Joaquín de La Torre (precandidato a gobernador bonaerense de Patricia Bullrich) tienen estructura y armado propio en la provincia de Buenos Aires. Al igual que Emilio Monzó, el máximo operador peronista en Juntos por el Cambio, hoy con su equipo son los principales armadores de Patricia Bullrich a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires con Sebastián García de Luca.

Además, debemos sumar a los armadores y precandidatos a intendentes con fuerte presencia en secciones electorales clave del territorio bonaerense, como son Diego Kravetz (candidato a suceder a Néstor Grindetti) en Lanús que con su agrupación "Hacemos" tiene una fuerte injerencia en la Tercera y una pata en Capital Federal. Y el exintendente de General Rodríguez, Darío Kubar, que va como precandidato del PRO a recuperar la intendencia que, con su agrupación "Estamos", tiene presencia en la Primera y la Tercera Sección Electoral bonaerense. Además de otros armadores peronistas en Juntos por el Cambio que trabajan para recuperar el voto en los sectores bonaerenses donde el kirchnerismo supo sembrar su semilla.

El peronismo de Juntos por el Cambio, pese al fenómeno Milei, creen que en las elecciones de este año la diferencia en la provincia de Buenos Aires puede ser mayor que lo que fue en las elecciones del 2021. "El comportamiento de la sociedad post PASO va a ser distinta. Seguramente Milei va a tener una muy buena PASO, pero confiamos que el voto en las generales se va a polarizar entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Para que tengas una idea ya hay organizaciones sociales que están abriendo el paraguas y se reúnen con nosotros", afirmaron desde el entorno de Pichetto.

Entre las estrategias de seducción utilizadas por el peronismo de Juntos por el Cambio, en la Tercera Sección Electoral, están las pintadas firmadas por la senadora Claudia Rucci, en paredones de Quilmes, Berazategui, Avellaneda, La Matanza, Ezeiza y Florencio Varela entre otras; con el mismo formato que el Frente de Todos. Fondo blanco, enmarcado negro y letras azules y blancas. Con consignas como "Más kirchnerismo es más inseguridad".

Un referente territorial de la Tercera, de la agrupación "Hacemos" de Kravetz, afirmó: "En el 21 rompimos el mito de que el peronismo unido nunca perdió una elección en la provincia de Buenos Aires", dijo y agregó: "Entendieron que en el conurbano no se puede hacer campaña por Facebook o Instagram. La gente acá los quiere ver, tocar y hablar con los candidatos. Los quieren ver embarrándose, comiendo tortas fritas y tomando mate con ellos. No sirve la estrategia de la campaña porteña".

El mejor ejemplo del desengaño con el kirchnerismo en el conurbano lo dio un armador del Peronismo Republicano. "En la última recorrida que hicimos en Presidente Perón (Tercera Sección) con Mauro Arranz -precandidato a intendente PRO- en La Yaya una barriada muy humilde, una mujer nos dijo ‘Yo hasta hace poco tenía en la puerta un cartel de La Cámpora, los mandé a la mierda y les rompí el cartel’. Eso es algo que estamos viendo bastante seguido, es un factor que va a jugarles en contra".

A todo esto, un puntero peronista que trabaja para el Frente de Todos, reconoció que le costó llenar los micros que mando al acto de Cristina en La Plata. "Algunos los tuve que mandar casi vacíos", dijeron.

Claudia Rucci, dijo a MDZ que a este operativo lo llama “Operación robarles la novia. El kirchnerismo cree que tiene en esos distritos una novia que le juro amor eterno sea cual sea las circunstancias, sin importar el engaño al que la sometan. Ante eso nuestra postura es intervenir en sus barrios con pintadas, haciendo actividades con la gente, interpelando a sus votantes. Mostrándoles que el futuro es con trabajo y no con la dependencia perpetua de un plan. Nuestro discurso es bien peronista, Perón decía que el crecimiento es con esfuerzo y trabajo. Por eso yo digo que el kirchnerismo, en el conurbano se va a llevar la mayor sorpresa en estas elecciones". Acto del lanzamiento del Peronismo Republicano.

En cuanto a la convivencia con sus socios de Juntos por el Cambio, sostienen que el armado que están haciendo es un trabajo complementario a los armados tradicionales del radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica. "Nuestra tarea es la de captar a los peronistas que no tenían lugar en el partido o fueron echados por La Cámpora. Con el objetivo de hacer crecer a Juntos por el Cambio en la provincia y fundamentalmente en el conurbano. Articulando armónicamente con el resto de los partidos que integran Juntos por el Cambio", sintetizó la senadora Claudia Rucci.