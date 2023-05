Javier Milei ya no es solo una amenaza para Juntos por el Cambio

La encuesta nacional que realiza todos los meses Poliarquía viene dando cuenta, hace ya un largo tiempo, de un clima de opinión muy preocupante no solo para el gobierno nacional sino también para toda la clase política: un oficialismo cuyo gobierno registró la peor evaluación para una administración desde 2006, dirigentes que no logran superar la barrera de los 40% de imagen positiva, expectativas futuras muy deterioradas, percepción inflacionaria y evaluación negativa de la actual situación económica récord de nuestra serie.

Este clima de escepticismo, pesimismo y angustia social es la razón que explica el crecimiento de Javier Milei en las encuestas. El dirigente libertario se transformó en la voz del ciudadano medio para expresar el descontento con la clase dirigente y años de deterioro social.

El interrogante que sobrevuela sobre el ascenso del precandidato presidencial es si crece a expensas de Juntos por el Cambio o si también el peronismo sufre pérdidas electorales a manos del economista. Si bien la imagen de un dirigente no es sinónimo de voto, es posible hacer foco en ella para aproximarse a una respuesta.

Poliarquía segmenta a la población según un criterio político: los kirchneristas, peronistas no K, independientes, simpatizantes de Juntos por el Cambio pero no de Macri y macristas puros. Utilizando estas categorías, se observa que en un año (marzo de 2022 a abril de 2023), el segmento donde mayor creció la imagen positiva de Milei es dentro de los peronistas no kirchneristas que pasó de 13% a 30%. Es decir, un crecimiento que casi triplica su valor original en este segmento.

Si bien su imagen positiva de es más alta entre aquellos identificados con Juntos por el Cambio, el gráfico permite sospechar que electoralmente el libertario no solo compite, lógicamente, con dicho espacio sino también es capaz de captar votos del peronismo. Imagen positiva de Javier Milei por segmentos políticos.

Imagen positiva de Javier Milei por segmento político

La candidatura de Milei comienza a permear en sectores que meses atrás eran insospechados y se transforma en una opción electoral para segmentos de la sociedad que históricamente votaban al peronismo.

Continuando con el análisis de su imagen positiva, se observa que en un año los encuestados de nivel bajo registraron el mayor incremento de la valoración positiva del candidato: pasó de 21% a 30%. Los segmentos medios también incrementaron su imagen positiva en 7 puntos porcentuales.

Estos datos reflejan una transformación del posicionamiento de Milei. Originalmente se sospechaba que su perfil afectaría electoralmente a Juntos por el Cambio pero en estos últimos meses se observa también la capacidad del libertario para cosechar apoyos en un público “habitualmente peronista”.

La profundización del mal humor social, éste impulsado por la decadencia económica del país, no hacen más que impulsar el fortalecimiento de Milei, con la novedad de que, esto, ya no solo perjudica a Juntos por el Cambio sino también al PJ, algo impensado tiempo atrás.