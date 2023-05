Una de arena: CFK festeja una decisión del oficialismo en el Senado

La comisión de Acuerdos del Senado, con mayoría oficialista, realizó hoy dos audiencias para evaluar 47 pliegos judiciales y entre ellos avaló la continuidad por cinco años de la vocal de la Cámara de Casación Penal Ana María Figueroa, quien está a punto de cumplir 75 años, la edad tope para jubilarse, y es una pieza clave en la causa Los Sauces/Hotesur, que tiene como acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En la primera audiencia se ratificaron sin sorpresas las autoridades de la comisión, con Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) como presidenta, Guadalupe Tagliaferri como vice y la misionera Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia) como secretaria.

Luego de que se trataran 24 pliegos, se retomó el cuarto intermedio y en la siguiente audiencia, de cerca de seis horas, se debatieron los siguientes 23. En ambos casos la dinámica respondió a un método por el cual los senadores se iban alternando para hacer consultas a los candidatos.

El plato fuerte fue el análisis del pliego de Figueroa, de quien Juntos por el Cambio desconfía por declaraciones de fines del año pasado a través de las cuales había denunciado un "ensañamiento judicial" contra Cristina Kirchner.

Su pliego no tiene ninguna impugnación, pero desde Juntos por el Cambio recalcaron que Figueroa tiene un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura por demorarse en resolver un planteo para que se deje sin efecto un sobreseimiento contra la vicepresidenta y que la causa Los Sauces/Hotesur se eleve a juicio oral.

Sobre ese asunto, Figueroa le contestó a Tagliaferri que se encontraba dentro de los plazos que corresponde por ley para resolver, y obvió el hecho de que los otros dos jueces de la Cámara de Casación Penal ya se hayan pronunciado al respecto.

"Estamos en un período de debate con los dos colegas. Hasta el lunes estuvimos charlando del tema", expresó al respecto, y añadió que siempre buscan "llegar a consensos en temas tan graves".

"No es tan sencillo como con un tema simple. Con ellos estamos permanentemente debatiendo", insistió, sin dar detalles sobre la decisión porque la causa se encuentra "en el secreto del debate".

"Pierda cuidado que no tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para dar mi fallo según me den el acuerdo o no", aclaró Figueroa.

En tanto, Tagliaferri le leyó una declaración que ella había hecho el 18 de diciembre pasado ante un medio de comunicación, cuando dijo que "hubo ensañamiento judicial contra la vicepresidenta".

Figueroa ratificó esos dichos al recordar que Cristina Kirchner fue citada a ocho indagatorias en una sola jornada, en una fecha que además coincidía con el natalicio de Néstor Kirchner: "No me parece correcto contra la vicepresidenta, ni contra cualquier ciudadano".

"No es habitual que en Argentina a una persona la citen a ocho indagatorias el mismo día. No es razonable eso, no hubo ningún otro caso en la historia", destacó.

Luego tomó la palabra el riojano Julio Martínez (UCR), quien intentó acorralar a la jueza con una seguidilla de preguntas que insinuaban una supuesta cercanía de ella con el kirchnerismo.

"¿A qué cree que se debe el interés del oficialismo? ¿A que su pliego sea tratado? ¿Por cuál de todas estas causas hay interés en que usted siga?", preguntó, y enumeró luego casos como el de los jueces Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco, en los que el oficialismo y el kirchnerismo habían estado siempre en contra de que siguieran en sus cargos más allá de haber cumplido la edad jubilatoria.

"Ahora están a favor. ¿Por qué cree que están a favor de su continuidad? -insistió-. ¿Por su posición sobre la Ley del Arrepentido, que la consideró inconstitucional? ¿Será porque está en Hotesur y Los Sauces? ¿Será porque usted manifestó que hubo un ensañamiento contra la vicepresidenta? ¿Será porque criticó a (Claudio) Bonadio por las citaciones en un mismo día, o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista, algo que tiene el beneplácito de la bancada oficialista?", arremetió el senador opositor.

Figueroa le respondió que "nadie puede objetar" su "imparcialidad" y que siempre resuelve causas "ajustada a derecho".

Sobre el hecho de haber llegado a pedir su continuidad con 75 años, explicó que está "en condiciones" y criticó los dichos de Zaffaroni en contra de que los jueces sigan en el cargo después de esa edad.

"Después se consideró muy idóneo, porque estuvo después 5 años al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", contestó, con picardía.

Si bien el oficialismo pudo avalar en la comisión de Acuerdos los 47 pliegos, no tendrá un escenario simple cuando quiera llevar la discusión al recinto, ya que allí con cuenta con la mayoría suficiente para obtener el quórum y para aprobarlos.

Por caso, a comienzos de marzo se había caído una sesión en la cual estaba previsto que se trataran los pliegos de jueces para Rosario y Santa Fe, a raíz de una estrategia conjunta entre Juntos por el Cambio y el bloque de Unidad Federal.