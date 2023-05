Se vota el juicio a Walter Bento en medio de operaciones cruzadas y alta expectativa política

Este miércoles puede ser un día histórico para la transparencia de la Justicia argentina: el Consejo de la Magistratura tratará el pedido de Juicio Político al juez Federal Walter Bento, un proceso que suma ocho acusaciones. La decisión que deberá tomar el Consejo cuando apruebe el pedido de juicio que se elevó desde la Comisión de Acusación quedará sellada en una votación reñida donde el oficialismo presiona políticamente para salvar al juez de la destitución y existen también versiones comprobadas sobre las intenciones de María Servini para salvar de ese proceso a Bento.

Los números están demasiado finos como para adelantar un resultado habida cuenta de las presiones que se viven desde hace unos días con este caso. Con el voto de Alvaro González, del PRO, se garantiza una definición que parecía casi imposible en otro momento como es llegar a la destitución del juez Bento. Comienza de esta forma un cambio institucional real en materia de juzgamiento en la conducta de los jueces.

Histórico

Este juicio implica una bisagra para la Justicia que puede confirmarse o no de acuerdo a la decisión de quienes votarán mañana en el Consejo de la Magistratura. Si dos tercios de los integrantes le dan luz verde al enjuiciamiento, Bento quedará suspendido como juez hasta que se resuelva su situación. Se necesita que 13 de los 19 integrantes estén de acuerdo. Las presiones sobre el caso no son una especulación del periodismo. Como ya relató MDZ, Pablo Tonelli, autor del dictamen acusatorio, admitió que existen presiones políticas en un último intento para salvar al juez. Y culpó directamente al kirchnerismo, el juez Alberto Lugones y la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.

"Lo que tienen que resolver en el pleno no es si lo destituye o no, sino si lo somete al proceso de enjuiciamiento. Yo no tengo la menor duda de que corresponde juzgar al juez Bento, porque es un juez con ocho procesamientos con prisión preventiva que están firmes y por delitos como asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho -que es lo mismo que decir coimas- y enriquecimiento ilícito. La posibilidad de que se evite ese juzgamiento, que es lo que trata de lograr el kirchnerismo, a mi me parece extremadamente grave", le dijo hoy a Tonelli a MDZ Radio en medio de un creciente temor a que se intente con dureza frenar el proceso.

La cuestión es simple y a su vez peligrosa: si mañana si están los votos a favor en el Consejo comienza el proceso y pasa al jurado de enjuiciamiento, si no están caerá toda la causa y continuará la vía penal que tiene otras implicancias, pero Bento podría hasta rehabilitarse como juez. En el Consejo confían en que una votación afirmativa podría llevar, inclusive, a forzar la renuncia de Bento para evitar pasar por el Juicio Político como ha sucedido en múltiples casos.