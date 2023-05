Omar De Marchi: “Hay un votante de tendencia peronista que nos va a acompañar”

El alejamiento de Omar De Marchi de Cambia Mendoza y su postulación a gobernador por un nuevo frente reconfiguraron el escenario político en Mendoza de cara a las elecciones de este año. El diputado nacional del PRO encabezará la lista de La Unión Mendocina, que se presenta como una alternativa opositora para los próximos comicios.

En una entrevista con MDZ, el aspirante a la gobernación habló de los motivos de la ruptura de la alianza con el radicalismo y sus diferencias con Alfredo Cornejo, con quien competirá en estos comicios. Afirmó que la experiencia de Cambia Mendoza se agotó y que uno de los síntomas de ello fue la postulación del exgobernador, y afirmó al respecto que “nunca el futuro se puede construir con el pasado”.

Resaltó que la provincia necesita de una “mayor potencia” proponiendo como ejes la vivienda, la educación y el empleo. Asimismo, señala que la apuesta de reunir a dirigentes provenientes de diferentes espacios tiene como finalidad coincidir en una propuesta a futuro para la provincia y elogió el “coraje” de quienes se sumaron.

En este sentido, resaltó que tiene muy buena relación con los intendentes del Partido Justicialista (PJ) y que apuesta a que votantes con tendencia peronista los respalden en los próximos comicios.

En tanto, respecto de los 1.023 millones de dólares que recibirá la provincia como compensación por los perjuicios de la promoción industrial, advirtió que no planea destinarlos específicamente a obras hidroeléctricas y que están elaborando una propuesta para liberar los fondos para otro tipo de proyectos de infraestructura.

-¿Qué es lo que propone hacer distinto La Unión Mendocina para estas elecciones?

-Mendoza necesita mayor potencia. Está como adormecida desde hace ya mucho tiempo. Cambia Mendoza le hizo un aporte a la provincia en el primer tiempo, pero da la sensación de que se agotó y ya cumplió una etapa. Y hoy La Unión Mendocina aparece como la unión de muchos mendocinos tras los objetivos de una Mendoza mucho más activa, mucho más fuerte, mucho más desarrollada, mucho más potente de lo que hoy estamos teniendo. Hemos venido perdiendo posiciones a manos de provincias vecinas y de la media nacional. Y no podemos contentarnos con decir que hay una macroeconomía complicada o la inflación que no nos deja. La macroeconomía y la inflación también afectan a San Juan, a San Luis, a Neuquén y sin embargo todos tienen mejores números que nosotros. Y no me refiero a una estadística, me refiero a que detrás de cada estadística hay una familia que la pasa mal, hay menos empleo, Mendoza tiene 42% de pobreza y no nos lo podemos permitir.

-¿Por qué se agotó Cambia Mendoza?

-Porque creo que no pudo establecer grupos claros de hacia dónde tiene que caminar Mendoza. No hay planes profundos en materia educativa, no sabemos qué se quiere hacer con la educación, no hay inversión en infraestructura educativa, en incorporación de tecnología a la educación. No nos hemos animado tampoco a discutir la matriz económica o productiva de la provincia. No nos hemos animado a desarrollar con fuerza real el turismo a pesar de que es un un eje de servicio muy fuerte. El último verano las ventas por turismo cayeron 35% con respecto al año anterior. Hemos sido la provincia que menos rebotó positivamente en la post pandemia. Todas las provincias crecieron mucho económicamente porque habían estado paradas producto de la pandemia.

-¿Estos cuestionamientos usted los dio en el seno de Cambia Mendoza cuando formaba parte del frente?

-Nunca se dio esta discusión. Este fue un tema que nosotros también planteamos muchas veces. No había una coalición de gobierno, había una coalición electoral pero a poco de pasar las elecciones no había participación del resto de los miembros. Prácticamente todos los que integramos Cambia Mendoza nos hemos ido. No es una cuestión de que yo tomé la decisión o Daniel Orozco o Jorge Difonso. Ha quedado prácticamente un sector del radicalismo, y digo un sector porque hoy hay otros sectores del radicalismo muy importante que están en La Unión Mendocina. Pero el resto de los partidos desde la Coalición Cívica, el Partido Demócrata, el PRO, el Partido Federal, el partido Fe, Unión Popular. Todos integramos Cambia Mendoza y nos hemos ido todos, solamente ha quedado un sector del radicalismo con Libres del Sur.

-¿Y la razón de la salida es la misma para todos?

-No se puede fingir que se abren posiciones para dialogar y eso en la realidad no existe. Nunca hubo ni siquiera una sola mesa para discutir aspectos centrales de la provincia. Yo no me quejo para atrás, simplemente digo que se cumplió una etapa, que Cambia Mendoza ya forma parte del pasado de la provincia y lo que viene es otra cosa.

-¿El hecho de que Alfredo Cornejo haya sido el precandidato a gobernador aceleró la salida del espacio?

-Nunca el futuro se puede construir con el pasado y tener que recurrir a una persona que ya fue para poder proyectarse hacia adelante es porque falta equipo. Porque si no tendría que haber surgido alguna otra persona, con más empuje. Creo que sí puede haber sido un síntoma de descomposición de Cambia Mendoza el hecho de tener que recurrir al pasado para poder proyectar hacia adelante.

-¿Qué diferencia a LUM de los otros espacios opositores?

-Creo que hemos venido a cubrir un espacio político fuerte en la provincia y por eso creo que ha habido una gran aceptación de la gente. No somos ni Cornejo ni La Cámpora. Si no, las opciones que tendrías en Mendoza hubieran sido muy grises y muy opaco todo. Nosotros venimos con mucho entusiasmo y muchas ganas, pero a su vez también con mucha experiencia de gestión. En mi caso, vengo de conducir Luján de Cuyo, un departamento que va a estar entre los más reconocidos de la provincia. Jorge Difonso igualmente en San Carlos. El caso de Daniel Orozco, que lo han criticado tanto al pobre todo este tiempo, solamente por animarse a tomar una decisión valiente y no tengo ninguna duda de que es la mejor gestión de Las Heras en décadas. Ha transformado un departamento muy complicado y tiene inversión pública, ha crecido y se lo nota activo.

-¿Cómo piensa amalgamar todos esos distintos sectores para que confluyan en un programa de gobierno?

-El modelo que va a venir en Mendoza y que tiene que instalarse en la Argentina es animarse a saltar la grieta. Nosotros lo que hacemos es tratar de unir las contradicciones y en esto nosotros utilizamos una palabra que nos amalgama, que es que a nosotros nos une el futuro. Si nosotros seguimos mirando para atrás, vamos a ver como algunos vienen del peronismo, otros del radicalismo, otros del Partido Demócrata. Si miramos para atrás nunca vamos a poder coincidir en un camino juntos. Lo que hemos hecho es decir no miremos tanto el pasado y concentrémonos en el futuro a ver cuáles son los tres, cuatro, cinco, diez puntos de los cuales Mendoza tiene que avanzar. Y ahí coincidimos, entonces es mucho más fácil de lo que muchos creen poder unirnos a aquellos que venimos de espacios distintos pero para trabajar en una agenda común. Están los que han hecho y hacen de la grieta un negocio político fenomenal. Que se la pasan recorriendo los departamentos insultando a los intendentes, descalificando, el que no está con vos en un tonto, un delincuente… y así no camina, porque la grieta lo que ha hecho es que dos extremos, en este caso Cornejo y La Cámpora se estén tirando piedras todo el tiempo y en el medio está la gente mirando para arriba como pasan las piedras y las cosas no suceden. Por eso creo que tenemos un valor enorme el hecho de que coincidamos en el futuro y que tengamos una variedad de integrantes interesantes.

-Aún así tienen posturas irreconciliables por cuestiones ideológicas, ¿Cómo se resolverán en la práctica, ya sea como gobierno o como espacio opositor?

-Lo hemos hablado mucho y coincidimos en que vamos a poner un plan de desarrollo para Mendoza arriba de la mesa y vamos a discutir sobre planes concretamente, no con los propios integrantes de La Unión Mendocina que vamos a vamos a coincidir todos, sino con quienes en la Legislatura formen lo lo que quede de Cambia Mendoza, más el justicialismo y estoy convencido de poner un plan serio arriba de la mesa con tres ejes. Infraestructura social con foco en vivienda, que incluye salud y seguridad; educación; y empleo. Y un cuarto eje que es la transformación digital que es transversal en los tres primeros. Estos ejes de desarrollo contienen detrás cada uno diferentes programas, sobre todo en materia educativa. Lo vamos a poner arriba de la mesa, vamos a convocar a los referentes de los otros espacios y vamos a poder coincidir. Se trata también de estar abierto para escuchar eventualmente propuestas que sean superadoras.

-¿Cuál es el cambio trascendental que impulsan en materia de educación respecto a la situación actual?

-Lo que pasa es que no han habido cambios ni trascendentales ni intrascendentes. Lo que ha habido es una gestión educativa acompañando los mismos formatos de décadas. Acá hay que trabajar fuertemente en la transformación de los contenidos educativos que no se tocan desde hace años. Hay que decidirse a hacer una inversión real en infraestructura educativa que incluye la incorporación de tecnología. Hoy tenemos la mitad de las escuelas que no están conectadas y eso es gravísimo. Y tenemos que recuperar al maestro, que es la figura simbólica de la sociedad más importante. No ha habido ningún otro gobierno, como los últimos dos, que hayan maltratado tanto al docente como lo hemos visto a diario. Se sienten hoy maltratados por el tema salarial. Yo no digo que si nosotros asumimos al día siguiente se les va a aumentar el sueldo por dos, pero sí ponerlo como prioridad porque Mendoza está pagando hoy los peores sueldos de la Argentina en general, pero puntualmente a los docentes. Desde ese maltrato que tiene que ver con con la desconsideración por el tema salarial hasta la misma infraestructura educativa, la capacitación, el incorporarlo al docente a la transformación que tiene que venir. Para nosotros la educación va a ser la columna vertebral.

-¿Qué se puede hacer desde la provincia para generar empleo genuino en un contexto macroeconómico de crisis?

-Yo soy de los que no llora por la leche derramada. La situación macroeconómica complicada, la inflación, un Gobierno nacional que no da pie con bola lo tenemos todas las provincias. Ahora, ¿Por qué otras provincias tienen sueldos más altos que los nuestros y tienen condiciones de crecimiento económico más importantes que las de Mendoza? Porque hacen cosas distintas. Mendoza hace trece años que no crece económicamente. Y cuando decimos que no crece, decimos que hay familias que la están pasando mal en serio. Hay que trabajar en tres o cuatro ejes principales. El eje del servicio turístico, que Mendoza tiene un un nicho muy importante para desarrollar, se está haciendo realmente muy poco. El último verano cayó Mendoza 35% con respecto a la temporada anterior. En materia de hidrocarburos, Mendoza tiene el 29% de Vaca Muerta y cuando hablamos de Vaca Muerta hablamos de Neuquén. A Mendoza le falta más potencia, menos marketing y más fuerza real, porque en los hidrocarburos también puede haber una punta de nuevos empleos y que aparte van a a empujar los sueldos para arriba, porque son sectores que pagan muy buenos sueldos y eso empuja al mercado laboral hacia arriba. Con la industria de la construcción, que es la más dinamizadora, no sirve concentrar una fortuna de plata en una sola obra como una presa hidroeléctrica. Tenemos que volcar recursos a la construcción de escuelas y a la construcción de viviendas y ahí van a ver cómo de a poco toda la industria de la construcción empieza a levantar.

-En ese punto, ¿Qué proponen hacer con los 1023 millones de dólares que tiene disponibles la provincia?

-El Gobierno provincial ha sido muy poco creativo porque está orientando recursos, primero con Portezuelo del Viento y ahora supuestamente con El Baqueano, a obras en las que el 90% del aprovechamiento lo tiene la Nación porque el fin principal es la generación de energía eléctrica y quien aprovecha es el sistema interconectado nacional. No es de utilidad directa de la provincia. Ahí tendría que haber habido recursos nacionales directos como se ha hecho con otras presas en otras provincias y eventualmente haber convocado también a la inversión privada, como se hizo en una parte con Potrerillos. Lo primero que hay que rediscutir entonces es el convenio que se firmó entre Cobos y Kirchner en donde establece una cláusula de que esos recursos solamente pueden afectarse a la construcción de centrales hidroeléctricas. Es la primera vez que veo que el deudor le dice al acreedor dónde tiene que invertir la plata que le tiene que pagar. Eso no puede ser. Por lo tanto vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en nuestro primer tiempo para cambiar esa cláusula y que Mendoza pueda disponer libremente de esos recursos.

-¿Y a qué obras los destinarán?

-Más cerca de septiembre vamos a presentar una propuesta muy potente, estamos trabajando con nuestro equipo técnico actualmente, pero va a tener que ver con algo totalmente distinto a lo que hoy se está planteando vinculado con el tema de las represas.

-¿A qué se debió el tenso cara a cara que tuvo con Mario Vadillo y por qué no se alcanzó un acuerdo electoral con el Partido Verde?

-Yo pedí disculpas en su momento. No me puedo calentar. Pero la verdad es que me corre sangre por las venas. Y así como me caliento con esas cosas me voy a calentar el día de mañana cuando tenga que defender a Mendoza frente a los intereses nacionales. Desde hace dos o tres meses que lo único que hacen es atacarme y mandan a uno, mandan al otro a que me ataque. Y no lo hacen de frente, lo hacen siempre de manera encubierta mandando a otras personas como pasó con este personaje el otro día.

-¿Cree que Mario Vadillo es funcional a Cambia Mendoza o al Gobierno provincial?

-No tengo ninguna duda, sí, claro. A Cornejo, más que todo, claramente. No lo planteo en términos de denuncia, sino en términos de que hay una articulación evidente en todo esto de pegarnos todo el tiempo.

-¿Cuenta con el eventual respaldo de algún sector del peronismo de cara a las elecciones PASO o las generales?

-Creo que los partidos políticos en general tienen cada vez menos votantes cautivos. El 90% de la gente te va a decir que vota a una persona y no a un partido. Creo que hay un votante con alguna tendencia peronista que nos va a acompañar. Y esto lo advertimos y lo vemos. Yo tengo una muy buena relación con los intendentes del justicialismo y hablamos.

-¿Los que son de un sector distinto del kirchnerismo?

-Claro, me refiero al peronismo no kirchnerista. El peronismo kirchnerista, a quienes respeto también, están muy ideologizados, están muy atados a Cristina, muy atados a volver 50 años para atrás en la Argentina. Pero la mayoría del peronismo de Mendoza no tiene que ver con eso. Tiene que ver con sectores productivistas, que quieren que haya empleo y que haya desarrollo. Creo que esos sectores me parece que nos van a acompañar.

-¿Qué responde cuando desde el oficialismo lo acusan de llevar adelante una aventura personalista?

-Nada más alejado que eso. Yo creo que es al revés, el personalismo está en Cambia Mendoza, donde hay una especie de organización casi manu militari, donde el que se corre lo mandan a la hoguera y lo critican y lo hostigan. En nuestro caso todo lo contrario, hay una actitud de mucha apertura y de mucha valentía y coraje. Nosotros nos corrimos de la situación de confort, podríamos haber hecho algún acuerdo tranquilo y quedarnos acomodados. Pero no, este camino que hemos iniciado lo hemos empezado por el desierto, arrancamos muy solos. Por eso yo valoro muchísimo las decisiones individuales de algunas personas, como es el caso de Jorge Difonso, de Daniel Orozco.

-¿La irrupción de La Unión Mendocina reconfigura el equilibrio de poder que existió en el último tiempo en la provincia?

-Sí, sin duda. Hay dos causales principales que motivan la creación de La Unión Mendocina. La primera es el desequilibrio institucional en el cual venía cayendo Mendoza desde hace ya bastante tiempo. Me refiero a la cooptación de la justicia, una Corte de Justicia politizada, los organismos de control atravesados prácticamente por la política, un Consejo de la Magistratura en donde la inmensa mayoría responden a formato político. Y los procesos de deterioro institucional que ocurren en provincias que hoy vemos como Formosa o Santiago del Estero, arrancaron así. Los procesos de deterioro institucional no se producen de un día para el otro, son graduales. Por eso creo que esta irrupción nuestra en este momento viene en parte equilibrar eso. Lo otro es el tema económico. La provincia viene mal con indicadores económicos y sociales muy complicados. Entonces creo que esta nueva irrupción también viene a devolverle a Mendoza la potencia que ha perdido.

