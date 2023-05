La molesta inteligencia popular

Los títulos allí donde las mentes brillantes se encuentran, no valen nada. Quién nos convenció que los estudios o títulos son garantía de capacidad, inteligencia o siquiera pericia. Ah, si, los que ganan dinero certificando nuestros conocimientos, por supuesto, con el permiso del estado. Cono sociedad a veces no entendemos que el merito lo decide el mercado; lo obtiene quien ofrece un mejor producto o servicio y a un mejor precio.

Estamos tan acostumbrados a que el estado intente regular todo esfuerzo humano que de pronto entendemos como único mérito "Mi hijo el doctor". ¿Es por eso que tenemos la sensación que una persona con un título es mas capaz o esta mejor preparada que otra para ocupar un cargo publico?. Existe una razón por la cual la constitución no requiere de un titulo universitario para ocupar un cargo efectivo. Lo que si me pregunto es por que la sociedad juzga los títulos pero no s ele ocurre pedir un psicotécnico por que después de todo, es lo que se le suele pedir a cualquier trabajador, ¿no? ¿Cómo no lo pedimos a alguien que nos va a gobernar?

Tenemos políticos ex montoneros, del ERP, con causas penales, títulos falsos, defraudación al estado y hasta un ministerio de genero, que asumo se creó para que aquellas mujeres que solo encuentran entretenido ofenderse, victimizarse y aprender murga y estudios de género, cosas que no tienen salida laboral en lo privado, puedan sobrevivir sin un marido que las mantenga. El lunes pasado, Adrián Martínez, anunció que será candidato de Javier Milei a intendente de La Matanza, las redes sociales explotaron y a la hora del anuncio que se hizo por Twitter con una selfie cuando ambos pusieron coincidir en una esquina de una barrio de CABA, el "Dipy" ya era quinta tendencia mundial en Twitter.

Adrián Martínez, mas conocido como "El Dipy". Foto: MDZ.

El Dipy, a quien conocí durante la pandemia del 2020, un artista popular que enloqueció al establishment por oponerse a las medidas brutales que tanto los gobiernos nacional y provincial nos impusieron; no les cerraba a los medios como un anti kirchnerista ni mucho menos, que no fuera socialista, es más, a pesar de manifestarse en publico y en privado con una lucidez y sentido común impresionantes, no faltaron quienes lo menospreciaron por no tener secundario completo y atreverse a cuestionar al populismo y la envidia del socialismo, ¿como un hombre del pueblo no sentía odio de clase?

Charlar un rato con Adrián es un placer, claramente es muy capaz, de hecho cualquier musico debe ser mas capaz que la mayoría de los diputados que ni siquiera logran respetar el tiempo que tienen asignado para hablar durante las sesiones o desconocen totalmente cuanto cuesta para el ciudadano que los mantiene, sobrevivir en Argentina un mes, funcionarios puestos a fuerza de listas sabana en el Congreso, el Senado o Concejos Deliberantes.

Se supo que el Dipy acompañaría a Milei y, por ahora, el ruido es una mezcla de alegría, sorpresa y gritos de horror de todos aquellos que no creen en la meritocracia, o que creen que el único merito en la vida es obtener una certificación estatal; de hecho leí comentarios de gente tratando de populista a Javier Milei por tenerlo como candidato, cuando yo se muy bien que Javier, un economista reconocido a nivel mundial con un tituló Honoris Causa, admira la forma de razonar y responder de Adrián.

Javier Milei. Foto: MDZ.

Y como no va a ser capaz el Dipy de administrar La Matanza mejor que Fernando Espinoza, el actual Intendente. Es más, ¿que titulo tiene Fernando Espinoza?, ninguno, su merito no fue dado por el mercado, sino por su servicio al estado. Termino el secundario militando para la juventud peronista y se convirtió en chofer de Alberto Balestrini, quien lo apadrinó.

En 1995 empezó a vivir de la política propiamente dicha, yo no revisaría su cuil a ver que ha hecho en el sector privado, por las dudas para no indignarme, ni le exigiría un título universitario tampoco, es observable que intercambió posiciones con Balestrini durante décadas. El ingreso de El Dipy a la política es una brisa de aire fresco y un gran ejemplo: "si él pudo, yo puedo". Él sabe lo que no es poder pagar el alquiler o lo complicado que puede ser vivir del arte en el tercer mundo sin ser un bufón del rey.

El fue exitoso en volverse conocido, querido, aclamado y como no, antagonizado por el mismo gobierno de turno. Lo mas probable ahora es que todo este ruido, la mente brillante de Adrián lo convierta en música.

* Lilia Lemoine, IT Specialist.