Javier Milei apuesta a Diana Mondino para seducir al corredor norte de CABA

Hasta ahora el único antecedente de la performance electoral de Javier Milei es el 17,7% que obtuvo en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires hace dos años. Paradójicamente, el candidato presidencial que más ha crecido a nivel nacional no logra superar ampliamente su techo electoral en el distrito porteño. Gran parte de la apuesta por Diana Mondino apunta a mejorar la intención de voto en CABA y lograr que se asemeje a la media que tiene en otros distritos.

Todo parece indicar que las limitaciones que encuentra el líder de La Libertad Avanza no es solamente entre las mujeres. “Así como Milei logra penetrar muy bien en los sectores medios-bajos y bajos y se maneja como un pez en esos barrios, su popularidad no llega al corredor norte de Capital, poblado por los sectores más informados e hipersensibles al mensaje de los medios de comunicación”, explica a MDZ un encuestador de bajo perfil. Recoleta, Barrio Norte, Palermo, Belgrano y Núñez están pintados de amarillo, sus habitantes suelen votar masivamente por Juntos por el Cambio y sienten rechazo por la figura del diputado libertario.

Se puede decir, sin caer en reduccionismos, que al economista de LLA lo votan muchos más pobres que ricos. Sus mejores desempeños electorales se reflejaron en el Sur de CABA, donde la mayoría de sus habitantes pertenecen a las llamadas clases populares, frase que suele ser utilizado por el progresismo. Villa Lugano, Barracas, La Boca o Villa Soldati son las barriadas donde mejor le fue.

“Si en Entre Ríos está midiendo 30 puntos, al igual que en San Juan y 25 en la Patagonia, no puede ser que el fenómeno político que arrancó en CABA no logre superar el 23/24%”, agrega el consultor de opinión pública. Por eso, la designación de Mondino como primera candidata a diputada nacional apunta a seducir a muchos de los votantes que no se animan a dejar a JxC.

La precandidata tiene una larga trayectoria profesional en temas económicos, management, evaluación de proyectos, riesgos y análisis de mercados. Incluso, en 1991 fundó Risk Analysis, una calificadora de riesgo local, luego adquirida por Standard & Poor’s. Actualmente es la directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del CEMA. Pese a su reconocido prestigio, nunca fue tan popular como en los últimos tiempos gracias a su activa participación en las redes sociales. Tiene más de 180.000 seguidores en Twitter y se ha transformado en una influencer entre los jóvenes que se han volcado masivamente al liberalismo.

La economista cordobesa ya no sólo es reconocida en el círculo rojo y consultada en los canales de televisión, sino que ha logrado llegar a un público mucho más alejado del análisis económico y financiero. El vínculo entre Mondino y Milei surge esencialmente porque uno de sus hijos, Francisco Pendas, es la mano derecha de Rodolfo Eiben, titular del Partido Demócrata cordobés que apoya el proyecto presidencial del diputado libertario.

Así - como El Dipy apunta a consolidar el voto de clase baja enojado con el peronismo - el jefe de LLA busca con la presencia de Mondino un efecto similar pero en sectores de clase media alta y en el ABC1 porteño. Con ese mismo objetivo anunció la semana pasada la incorporación a su espacio de economistas liberales muy respetados como Roque Fernández y Carlos Rodríguez.