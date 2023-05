Preparan un gran acto para el lanzamiento de Sergio Massa, pero todavía falta la aprobación de Cristina Kirchner

“Esto todavía está abierto. Pero no habrá desdoblamiento en la Provincia. Es todo un chamuyo”, le confiaron a MDZ dos intendentes en uso de licencia que saben la dinámica política del Frente de Todos. Espacio en el que hay solo una estrategia clara: llegar todos juntos a la elección PASO de agosto próximo.

“Sergio se va a lanzar el mes que viene”, afirmó un importante funcionario nacional que sigue de cerca el humor de la mayoría de los referentes del Frente de Todos. Y añadió: “Seguro que será un acto en el Luna Park”.

Para este referente frentetodista, un conector que atraviesa por momentos de optimismo y pesimismo por igual, es la idea de Massa presidente en una lista única, que no se basa ni en las encuestas ni en la situación económica.

“Massa es el único que siempre juega mirando el arco de enfrente. No para. Arma escenarios y le da para adelante”, valora esta misma fuente que suele recorrer varios municipios del Gran Buenos Aires con suma frecuencia.

Sin embargo, este optimismo para “con la figura de Sergio, la candidatura a Senadora Nacional de Cristina y Axel en la Provincia”, choca con un elemento que promete arrojar una decisión final. La reunión última, definitiva, entre madre e hijo para confirmar la estrategia a seguir.

Efectivamente, el futuro del peronismo parece estar circunscripto en una charla descarnada y analítica entre Cristina Fernández de Kirchner y su primogénito Máximo. A diferencia de lo que muchos suponen, la vicepresidenta, de los dos, es la que apoya la estrategia de Massa presidente casi como única instancia.

Máximo Kirchner, en cambio, sostiene con bastantes argumentos en su favor que el único que puede contener la mayor cantidad de votantes históricos del oficialismo es Axel Kicillof, pero en el nivel presidencial.

Por eso, es que este fin de semana volvieron a aparecer con mucha fuerza informaciones sobre el gobernador, quien está pensando en desdoblar la elección bonaerense. De hecho, tres fuentes consultadas por MDZ ratificaron que desde las cercanías de Kicillof han pedido asesoramiento para ver hasta donde puede ser factible la modificación electoral.

Funcionarios judiciales del Juzgado Federal con alcance electoral, la Junta provincial y especialistas en la materia tomaron nota de la inquietud de la máxima autoridad bonaerense y le dieron una respuesta más o menos parecida. No hay recursos humanos ni económicos para encarar tal empresa.

Si gana la postura de Máximo, el gobernador tendría que acatar el pedido que le formule su jefa política y única referencia, la vicepresidenta de la Nación. La incógnita que se abriría ahí es quién sería el candidato provincial. ¿Massa? ¿Wado De Pedro? O el propio Daniel Scioli. Hipótesis hay varias, inclusive que se cumpla con el deseo político de máxima del hijo de los dos presidentes. Que sea Martín Insaurralde el sucesor de Kicillof.

Mientras tanto, los seguidores de la vicepresidenta insisten en que ella aún no decidió si seguirá autopercibiéndose proscripta o no. Y para confirmarlo tienen una única certeza. “Los experimentos anteriores ya fracasaron. Cuando lo puso a Scioli, un prolijito, seguido por Carlos Zanini, no alcanzó. Lo eligió a Alberto Fernández, con ella de vice, y fracasó. Nada de lo que se construya sin ella, como la centralidad, carece de sentido”, insisten.